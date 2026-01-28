Hlavné témy
dnes 28. januára 2026 o 11:53
Zdenka Hvolková

Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť

Prečo sa nám dnes rozmýšľa ťažšie? Neurológ pomenoval jednoduché pravidlo, ktoré to môže zmeniť
Zdroj: Freepik / freepik
Máš pocit, že sa ti horšie sústredí, myšlienky sa rýchlo strácajú a premýšľanie je akési plytšie než kedysi?

Ako píše portál Upworthy, podľa neurológa Arifa Khana v tom nie si sám. Ide o globálny trend, za ktorým stojí spôsob, akým dnes používame technológie. Neustála dostupnosť Googlu, AI a okamžitých odpovedí potichu mení fungovanie nášho mozgu.

Kľúčovým problémom je miznutie krátkej pauzy medzi otázkou a odpoveďou. Práve tento moment neistoty bol kedysi priestorom, kde sa aktivovala pamäť, prepájali informácie a zapájala prefrontálna kôra. Dnes túto fázu často preskočíme a mozog sa učí, že premýšľať „netreba“, pretože odpoveď príde zvonka rýchlo a bez námahy.

chat gpt opean ai
Zdroj: Unsplash/Emiliano Vittoriosi
Neurológ upozorňuje, že mozog funguje ako sval: keď ho používame, silnie, keď ho obchádzame, slabne. Tento jav odborníci označujú ako kognitívne odľahčovanie – mentálnu prácu presúvame na zariadenia, čo je krátkodobo pohodlné, no dlhodobo oslabuje schopnosť hlbokého myslenia, trpezlivosti a práce s neistotou.

Riešenie je pritom prekvapivo jednoduché. Khan odporúča tzv. 10-sekundové pravidlo: predtým, než siahneš po mobile, Googli či AI, dopraj si aspoň pár sekúnd vlastného premýšľania. Skús si odpoveď vybaviť, odhadnúť alebo poskladať. Technológia sa tak nestane náhradou myslenia, ale jeho partnerom a tvoj mozog dostane späť tréning, ktorý dnes tak veľmi potrebuje.

