Vyhľadať odbornú psychologickú pomoc bolo u nás roky tabu. A hoci sa spoločenské bariéry postupne búrajú, prišla umelá inteligencia, chatboty dostupné 24/7, bez čakania, bez hľadania, bez súdenia či poučovania. Navyše zadarmo.
„Umelá inteligencia sa pre mladých čoraz častejšie stáva nielen zdrojom informácií, ale aj niekým, komu sa môžu vyrozprávať, zveriť či hľadať pocit opory. Na prvý pohľad môže pôsobiť ako bezpečný priestor – je stále dostupná, nereaguje odsudzujúco, vždy odpovie a nevyžaduje to, čo si pýtajú skutočné vzťahy. Pre človeka v náročných situáciách alebo kríze to môže priniesť úľavu, no zároveň aj pocit bezpečia, ktorý je len zdanlivý,“ vysvetľuje psychológ a riaditeľ občianskeho združenia IPčko Marek Madro.
S AI mladí riešia rodinné problémy, hádky s kamarátmi, otázky vo vzťahoch aj náročnejšie témy, často v presvedčení, že im dokáže pomôcť lepšie než skutočný odborník.
Potvrdzuje to aj osobná skúsenosť respondentky. „Nemám dobré skúsenosti s psychológmi. Za tie roky som bola u viacerých a nikde som sa necítila prijatá ani pochopená. Mala som pocit, že som len u lekára – a posledná vec, ktorú som vtedy chcela cítiť, bolo, že som ,šialená‘ alebo ,chorá‘. Potrebovala som len tretiu osobu, ktorá ma pochopí a pomôže mi. To som od psychológov a lekárov, žiaľ, nedostala,“ hovorí pre Refresher 19-ročná Petra, ktorá s AI riešila tetanické záchvaty, panické ataky a veci spojené s nepeknými myšlienkami.
Petra si myslí, že odpovede umelej inteligencie jej pomohli oveľa viac ako tie od psychológa. „Cítila som sa pochopená, aj keď som si uvedomovala, že nekomunikujem s človekom,“ priznáva. Hľadanie vhodného terapeuta síce niekedy môže trvať dlhší čas, no to neznamená, že profesionálna pomoc neexistuje.
AI dokáže pôsobiť empaticky, ale nemá schopnosť skutočne cítiť
Marek Madro z IPčka upozorňuje, že práve pocit, že nám AI „rozumie“, môže byť zavádzajúci a nebezpečný. Hoci umelá inteligencia dokáže pôsobiť empaticky, klásť otázky a ponúkať rady, v skutočnosti nemá vedomie ani schopnosť skutočne cítiť. Nenesie zodpovednosť za svoje odpovede a nedokáže spoľahlivo posúdiť mieru rizika. Pracuje len s generovaním slov na základe vzorcov. Zároveň nevníma neverbálne signály ani širší kontext prežívania človeka, ktoré sú pri psychologickej pomoci kľúčové.
Mladých ľudí podporovala v samovražedných myšlienkach
Odstrašujúcim príkladom sú prípady tínedžerov a mladých dospelých zo zahraničia, ktorí sa v náročnom psychickom rozpoložení obrátili na AI – s fatálnymi následkami. Chatbot 23-ročného Američana Zanea Shamblina podľa zverejnených záznamov celé hodiny opakovane povzbudzoval, keď hovoril o ukončení svojho života, a to až do jeho posledných chvíľ, informuje CNN.
