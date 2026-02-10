Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 10. februára 2026 o 8:55
Čas čítania 0:55
Zdenka Hvolková

V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno

V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
Zdroj: Pexels
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Myslíš si, že najlepšia kondícia ťa ešte iba čaká? Nový výskum ukazuje, že fyzický vrchol máme za sebou skôr, než si mnohí chceme pripustiť.

Výskum vychádzal z dlhodobých údajov švédskej štúdie SPAF, ktorá sleduje tú istú skupinu ľudí od dospievania až po vyšší vek. Práve tento prístup umožnil vedcom presnejšie zachytiť, ako sa výkonnosť mení v čase, a naznačil, že predchádzajúce štúdie mohli rýchlosť úpadku podceňovať.

Nová štúdia naznačuje, že fyzická výkonnosť človeka má svoj strop. Podľa vedcov ho dosahujeme približne medzi 26. a 36. rokom života. Výsledky sú pritom prekvapivo podobné u oboch pohlaví, a to najmä pokiaľ ide o svalovú vytrvalosť a aeróbnu kapacitu, teda schopnosť tela podávať dlhodobý výkon.

Odporúčané
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty 6. februára 2026 o 7:30
joģa, cvičení, pohyb
Zdroj: Kitzbühel Tourismus

Ako informuje portál Science Alert, vedci upozorňujú, že úpadok kondície sa začína okolo 35. roku, a to bez ohľadu na to, či je človek aktívny alebo nie. Spočiatku ide o mierny pokles, ktorý sa však s vekom zrýchľuje. Do hry vstupuje prirodzený úbytok svalovej hmoty, výraznejší najmä po šesťdesiatke.

Rozdiel medzi mužmi a ženami sa ukázal hlavne pri svalovej sile. Muži ju dosahujú najvyššie okolo 27. roku, ženy výrazne skôr, a to už približne v 19 rokoch. Následný pokles je však u oboch pohlaví veľmi podobný.

Odporúčané
Dá sa naozaj ochorieť zo zimy? Vedci vysvetlili domnienky našich starých mám Dá sa naozaj ochorieť zo zimy? Vedci vysvetlili domnienky našich starých mám 2. februára 2026 o 14:32

Dobrou správou je, že na pohyb nie je nikdy neskoro. Hoci fyzická aktivita nedokáže posunúť vek vrcholnej výkonnosti, dokáže výrazne spomaliť jej pokles. Ľudia, ktorí boli aktívni už v mladosti, si udržali lepšiu kondíciu po celý život. Tí, ktorí začali cvičiť až v dospelosti, si podľa štúdie dokázali zlepšiť výkonnosť približne o 10 percent.

Odporúčané
RECENZIA: Marty Supreme – Najlepší film roka dorazil už vo februári? RECENZIA: Marty Supreme – Najlepší film roka dorazil už vo februári? 7. februára 2026 o 18:30
Odporúčané
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou 6. februára 2026 o 17:00
Odporúčané
VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude VIDEO: Na Netflix mieri pokračovanie Vtedy v Hollywoode. Tarantino ho ale režírovať nebude 9. februára 2026 o 13:37
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ZDRAVIE FYZICKÉ ZDRAVIE
Odporúčame
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
refresher+
Make-up artistka Olha: Zuzka Plačková mi zmenila celý život
pred 2 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
Sponzorovaný obsah
Dnes slávnostne odštartovala výstavba Istropolisu. Sleduj, ako to tu bude vyzerať
28. 1. 2026 16:15
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
pred 2 dňami
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Storky
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Sziget odhaľuje druhú vlnu mien: Na festival mieria veľké hviezdy aj klubová špi...
Takto vyzerá vila novej série šou Ruža pre nevestu. Pozri sa na prvé zábery
Oktagon láka na nezvyčajný súboj. Odhalil veľký zápas so špeciálnymi pravidlami ...
Poznáme prvých účastníkov Survivoru. Patrí medzi nich aj výherca Love Islandu
Poznáme dátum premiéry nového Rýchlo a zbesilo. Kedy dorazí Forever Fast do kín?
Poznáme obsadenie štvrtej série The White Lotus. Tešiť sa môžeš na obľúbenkyňu T...
Markíza odhalila posledné mená. Poznáme účinkujúcich novej série Let’s Dance
Lifestyle news
Petre Vlhovej sa nepodarilo dokončiť jazdu v tímovej kombinácii na ZOH 2026. Vypadla v polovici trate
pred 19 minútami
Curling sa vďaka olympiáde stal fenoménom. Odkiaľ pochádza a čo je na ňom výnimočné?
pred hodinou
Kramárov syn prvýkrát prehovoril po autonehode, pri ktorej šoféroval opitý a bez vodičáku. Je pripravený prijať následky
pred 2 hodinami
Kiná sa na Valentína rozhoria vášňou: Film Búrlivé výšiny prichádza s nebezpečnou chémiou už tento týždeň
pred 2 hodinami
Bizarná olympijská kauza: Skokani na lyžiach vraj experimentujú s injekciami do penisu
dnes o 10:28
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
dnes o 09:42
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Simpsonovci vraj opäť predpovedali budúcnosť. Tentoraz ide o Epsteinov ostrov
včera o 15:40
Spravodajstvo
Slovensko Polícia SR Ekonomika Zahraničie
Viac
NÁVOD: Ako postupovať voči zamestnávateľovi v prípade nevyplatenej mzdy?
pred 9 minútami
IKEA sťahuje z predaja lampy. Ľuďom hrozí zásah elektrickým prúdom
pred 54 minútami
AKTUÁLNE: V Prešove vyhlásili mimoriadnu situáciu. Zosuv pôdy ohrozuje objekt v rámci školy
pred hodinou

Viac z Zdravie

Všetko
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
30. 1. 2026 12:30
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
refresher+
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
refresher+
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
4. 2. 2026 18:15
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
refresher+
Žiadna káva a prísny režim. Svarinská, Vačková a Fajnor opísali, ako vyzerajú populárne ajurvédske pobyty
6. 2. 2026 7:30
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
refresher+
Injekcie proti starnutiu si pichajú Joe Rogan i Jennifer Aniston. Predávajú ich už aj na Slovensku
29. 1. 2026 19:00
Viac z Zdravie Všetko
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
refresher+
Chalani vo fitku mi hovorili, že majú väčšie prsia ako ja: Prečo sa známe Slovenky rozhodli pre zväčšenie pŕs?
30. 1. 2026 12:30
Dia mala chronickú boreliózu: Našetrené peniaze na byt som dala na liečbu v Nemecku, na Slovensku ma posielali na psychiatriu
2. 2. 2026 18:30
Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky
4. 2. 2026 18:15
Viac z Hudba Všetko
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
Ako veľmi je kráľovská rodina namočená v Epstein files? Od návštev v paláci až po finančnú podporu
5. 2. 2026 18:00
Zomrel spevák rockovej kapely 3 Doors Down. Mal 47 rokov
pred 2 dňami
VIDEO: Príbeh Michaela Jacksona ožíva vďaka novému biopicu. Zosnulého kráľa popu stvárni jeho synovec
3. 2. 2026 12:53
Viac z Tech Všetko
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
Odvážny dizajn a špičkový mechanizmus. Pozri si 8 must-see noviniek z LVMH Watch Week 2026 od značiek Tiffany & Co. či Zenith
28. 1. 2026 9:27
ChatGPT zavádza reklamy. Postihne to všetky bezplatné účty aj jedno konkrétne predplatné
21. 1. 2026 14:40
Japonsko stavia najrýchlejší vlak sveta. Môže sa niekedy objaviť aj v Európe? Odborníci sú skeptickí
26. 1. 2026 16:51

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
pred 3 hodinami
Myslíš si, že máš svet v malíčku? Geografia nie je len o slepých mapách, ale aj o súvislostiach a faktoch, ktoré krajinám nikto nevezme.
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
PR správa
Chceš investovať, ale neznášaš riziko? Tu sú tvoje možnosti
včera o 10:00
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
PR správa
„Pomoc, o investovaní neviem absolútne nič.“ Kde a ako treba začať?
dnes o 10:00
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
refresher+
„Prvý sériový vrah z internetu“ vraždil svoje sexuálne otrokyne. Matku ubil kladivom a bábätko predal na adopciu bratovi
dnes o 07:00
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Prehliadku v Miláne si nenechal ujsť ani Peter Sagan či Juraj Slafkovský
včera o 16:14
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
refresher+
Jozef a Majka svojpomocne premenili holobyt na dizajnové bývanie. Umývadlo za 1500 eur si vyrobili sami
včera o 12:35
1
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
Olympijské medaily čelia kritike. Víťazom sa rozpadajú, hoci sú najdrahšie v histórii
včera o 11:13
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
V akom veku je ľudské telo na vrchole výkonnosti? Vedci v tom majú jasno
dnes o 08:55
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
pred 2 dňami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
refresher+
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
Medzi psami sa šíri nebezpečná nákaza. Veterinári upozorňujú na riziká
4. 2. 2026 8:44
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
Denimové trendy, ktoré v roku 2026 uvidíš všade. Priprav sa na klasiku vo fresh podaní
4. 2. 2026 13:00
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
pred 2 dňami
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
Vieme, ako dlho by si mal vydržať v planku. Odborníci zverejnili ideálne časy podľa veku
12. 1. 2026 11:28
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
2
Domov
Zdieľať
Diskusia