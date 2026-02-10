Myslíš si, že najlepšia kondícia ťa ešte iba čaká? Nový výskum ukazuje, že fyzický vrchol máme za sebou skôr, než si mnohí chceme pripustiť.
Výskum vychádzal z dlhodobých údajov švédskej štúdie SPAF, ktorá sleduje tú istú skupinu ľudí od dospievania až po vyšší vek. Práve tento prístup umožnil vedcom presnejšie zachytiť, ako sa výkonnosť mení v čase, a naznačil, že predchádzajúce štúdie mohli rýchlosť úpadku podceňovať.
Nová štúdia naznačuje, že fyzická výkonnosť človeka má svoj strop. Podľa vedcov ho dosahujeme približne medzi 26. a 36. rokom života. Výsledky sú pritom prekvapivo podobné u oboch pohlaví, a to najmä pokiaľ ide o svalovú vytrvalosť a aeróbnu kapacitu, teda schopnosť tela podávať dlhodobý výkon.
Ako informuje portál Science Alert, vedci upozorňujú, že úpadok kondície sa začína okolo 35. roku, a to bez ohľadu na to, či je človek aktívny alebo nie. Spočiatku ide o mierny pokles, ktorý sa však s vekom zrýchľuje. Do hry vstupuje prirodzený úbytok svalovej hmoty, výraznejší najmä po šesťdesiatke.
Rozdiel medzi mužmi a ženami sa ukázal hlavne pri svalovej sile. Muži ju dosahujú najvyššie okolo 27. roku, ženy výrazne skôr, a to už približne v 19 rokoch. Následný pokles je však u oboch pohlaví veľmi podobný.
Dobrou správou je, že na pohyb nie je nikdy neskoro. Hoci fyzická aktivita nedokáže posunúť vek vrcholnej výkonnosti, dokáže výrazne spomaliť jej pokles. Ľudia, ktorí boli aktívni už v mladosti, si udržali lepšiu kondíciu po celý život. Tí, ktorí začali cvičiť až v dospelosti, si podľa štúdie dokázali zlepšiť výkonnosť približne o 10 percent.