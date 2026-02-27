26-ročný Michal mal tri byty, no stále býval na internáte: Do konca roka ich chcem mať 10

Začínal ako študent s jednou garzónkou a dnes systematicky rozširuje majetok cez hypotéky, refinancovanie a strategický výber lokalít.
Jeho okolie dlho nechápalo, prečo sa namiesto bezstarostného študentského života vedome zadlžuje. Kým iní míňali, Michal popri škole pracoval, šetril a peniaze investoval do svojej prvej garzónky.
Dnes má 26 rokov, prenajíma šesť bytov a svoje portfólio chce ďalej rozširovať. Ešte tento rok ich chce mať 10. Jeho stratégia stojí na kombinácii hypoték, refinancovania a vyhľadávania bytov v mestách, ktoré majú rastový potenciál.
Realita investovania však podľa neho nie je len o číslach a raste cien. Prináša aj neplatičov, konflikty s nájomníkmi či vlastné chyby, ktoré stoja čas aj peniaze. Či sa mu podarí dosiahnuť číslo 10 do konca roka, nevie. „Aj keby ich bolo osem alebo deväť, stále je to úspech,“ hovorí pre Refresher.
Hodnota jeho portfólia je podľa aktuálnych znaleckých posudkov na úrovni 873-tisíc eur. Väčšinu financuje cez bankový dlh. Všetky nehnuteľnosti kúpil cez hypotéky. Tie nevníma ako strašiaka, ale ako páku na rast majetku. Portfólio má roztrúsené medzi Slovenskom a Českou republikou.
Hovorí, že banky mu na začiatku neverili, dnes však sám priznáva, že sa naučil systém, ako s nimi pracovať. Michal tvrdí, že investovanie do bytov nie je pasívny príjem bez starostí, a aj výber zlej lokality vie narobiť množstvo problémov. „Stále si v nejakom strese a v pohotovosti. Mať viac bytov znamená riešiť viac problémov. Technické veci, nájomníkov, výpadky, situácie, ktoré neprídu podľa plánu. Je to záťaž na psychiku aj čas.“
Malé byty
Stratégiu mal nastavenú od začiatku jasne – garzónky a jednoizbáky. Tie sa podľa neho prenajímajú rýchlejšie a majú stabilný dopyt. Má byt v Bratislave, tri byty v Trnave, jeden v Prahe a jeden v Šali.
Prvú nehnuteľnosť kúpil ako 21-ročný. Išlo o garzónku v Podunajských Biskupiciach. V tom čase ešte študoval, no zároveň pracoval na trvalý pracovný pomer. Byt stál 80-tisíc eur, z čoho mu banka poskytla úver vo výške okolo 59 500 eur. Zvyšok, približne 18-tisíc eur, financoval z peňazí, ktoré si nasporil popri škole a práci. Dnes hodnota garzónky podľa neho vzrástla o 37,5 %.
