Čo tu dostaneš za pár eur?
Nájsť obed za pár eur sa môže zdať v roku 2026 ako nemožné. Zvlášť ak ho budeš hľadať v Košiciach a blízkom okolí, kde sú podľa Finreportu najdrahšie obedové menučka na celom Slovensku.
V októbri minulého roka sme s Refresherom navštívili podnik Pod Furčou, kde stojí kompletné obedové menu 5,9 eura, čo je pravdepodobne to najlacnejšie menučko v druhom najväčšom meste na Slovensku.
Jedinou nevýhodou je pri Furči vzdialenejšia poloha od mesta. Mnohí by si tak mohli myslieť, že lacnejší obed nájdeš len ak pôjdeš niekde na periféri. To však neplatí.
Od návštevy tejto kantíny sme od vás dostali viaceré odporúčania a tipy na podniky, ktoré sú skutočne v centre Košíc a obed je skutočne lowcost.
Preto sme išli vyskúšať odporúčanie na Kantínu 27. Podnik na Vrátnej ulici máš od Hlavnej doslova na skok a dalo by sa spokojne povedať, že je to reštika v centre Košíc. Domáci odporúčali tento podnik pre ideálnu kombináciu nízkej ceny, solídnej porcie a poctivého jedla.
„Vieš, rozhodli sme sa urobiť vývarovňu pre bežných ľudí. Chodievajú k nám robotníci, dôchodcovia, študenti, dokonca často aj cudzinci," hovorí mi vedúci podniku ešte pred mojou návštevou.
Menu s polievkou za 6,50 je vzhľadom na polohu v centre mesta skutočný klenot.
