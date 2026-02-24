Hlavné témy
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt
dnes 24. februára 2026 o 10:30
Čas čítania 4:48

Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)

Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER
Timotej Gašper
Timotej Gašper
Gastronovinky na Refresheri ti prináša Wolt

Čo tu dostaneš za pár eur?

Nájsť obed za pár eur sa môže zdať v roku 2026 ako nemožné. Zvlášť ak ho budeš hľadať v Košiciach a blízkom okolí, kde sú podľa Finreportu najdrahšie obedové menučka na celom Slovensku.

V októbri minulého roka sme s Refresherom navštívili podnik Pod Furčou, kde stojí kompletné obedové menu 5,9 eura, čo je pravdepodobne to najlacnejšie menučko v druhom najväčšom meste na Slovensku.

V tomto článku si prečítaš:
  • V čom je sila tohto nenápadného podniku zo širšieho centra Košíc.
  • Koľko tam stoja bežné obedové jedlá.
  • Koho som tam stretol a čo jedia najradšej cudzinci v tomto podniku.

Jedinou nevýhodou je pri Furči vzdialenejšia poloha od mesta. Mnohí by si tak mohli myslieť, že lacnejší obed nájdeš len ak pôjdeš niekde na periféri. To však neplatí.

Kantína
Zdroj: Timotej Gašper / REFRESHER

Od návštevy tejto kantíny sme od vás dostali viaceré odporúčania a tipy na podniky, ktoré sú skutočne v centre Košíc a obed je skutočne lowcost.

Kantina
Zdroj: Timotej Gašper

Preto sme išli vyskúšať odporúčanie na Kantínu 27. Podnik na Vrátnej ulici máš od Hlavnej doslova na skok a dalo by sa spokojne povedať, že je to reštika v centre Košíc. Domáci odporúčali tento podnik pre ideálnu kombináciu nízkej ceny, solídnej porcie a poctivého jedla.

„Vieš, rozhodli sme sa urobiť vývarovňu pre bežných ľudí. Chodievajú k nám robotníci, dôchodcovia, študenti, dokonca často aj cudzinci," hovorí mi vedúci podniku ešte pred mojou návštevou.

Menu s polievkou za 6,50 je vzhľadom na polohu v centre mesta skutočný klenot.

V Refresheri ti pravidelne prinášame reportáže z východného Slovenska. Prečítaj si napríklad o Tinovi a jeho Zagu, šoférke Natálii z Prešova či jednej z najsilnejších žien sveta, Janke

Ak ťa baví naša tvorba a chceš podporiť tvorbu obsahu, staň sa ešte dnes členom Refresher+ a užívaj si okrem prístupu k prémiovému obsahu aj početné benefity. Ďakujeme za tvoju podporu!

Kantína Kantína Kantína Kantína
Zobraziť galériu
(12)
Čo sa dozvieš po odomknutí?

  • Čo ma prekvapilo hneď po vstupe.
  • Koľko stoja v Kantíne 27 obedové menučka.
  • Ako chutila cesnaková polievka či hlavné jedlo.
  • Čo mi hlavnom jedle najviac prekážalo.
  • Podľa čoho tvorí vedúci ceny týchto lacnejších obedov.
  • Ako celkovo pôsobí tento podnik.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Lifestyle news
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
pred 15 minútami
Pirát Krištofič hlási comeback. V zápase o titul OG sa postaví proti Erikovi Tlkancovi
pred hodinou
Tomuto sedadlu sa v lietadle vyhni. Bývalá letuška radí, na čo si dať pozor pri výbere miesta aj batožiny
pred 2 hodinami
VIDEO: Wednesday ešte nekončí. Netflix zverejnil prvý teaser na tretiu sériu, prinesie nové tváre
pred 3 hodinami
Americká influencerka si pre podobnosť s Ficom založila nový profil. Vystupuje na ňom ako kráľovná Slovenska
dnes o 09:17
Kreatívna vizážistka, nespútaná DJ-ka a temperamentná folklórna duša. Ktorá z nich očarí ženícha Adriana?
dnes o 06:00
VIDEO: Radostná správa z Bojníc. Jedno z medvedích mláďat po zastrelenej matke prvýkrát otvorilo oči
včera o 15:22
Česko-slovenský film je najlepším dokumentom na Berlinale. Môže bojovať aj o Oscara
včera o 14:19
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom štadióne
včera o 13:32
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
včera o 12:36
Slovenským lekárom sa podaril unikátny zákrok. Boli jedni z prvých v Európe
pred 15 minútami
Distribútori liekov si delili zákazky pre všeobecnú zdravotnú poisťovňu. Dostali pokutu vo výške 8 miliónov eur
pred 57 minútami
Týchto 5 zásad musíš dodržiavať v diaľničnom tuneli. Väčšinu z nich porušuje každý z nás
pred hodinou

Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
Móda
pred 14 minútami
Met Gala 2026 odhaľuje dress code aj hlavné tváre: „Fashion Is Art“ necháva fantázii voľný priechod
pred 14 minútami
Met Gala 2026 sa ponesie v duchu témy „Fashion Is Art“.
Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby
PR správa
Kubínska hoľa sa premení na festivalové centrum: Zimný GRAPE prináša spojenie hôr a kvalitnej hudby
pred 2 hodinami
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
Refresher Club
Tetovania pieh zaplavujú sociálne siete: Slovenky sú stále opatrné. Ide o trvalý zásah?
pred 2 hodinami
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
KVÍZ: Myslíš si, že ovládaš dejepis? Over svoje znalosti z učiva základných škôl
pred 2 hodinami
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
Refresher Club
Našiel som najlacnejšie obedové menu v centre Košíc: Na tomto mieste sa naješ aj za menej ako 6 eur (Reportáž)
pred 3 hodinami
