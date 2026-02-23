Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 23. februára 2026 o 15:22
Čas čítania 0:42
Marcela Laura Mrvová

VIDEO: Radostná správa z Bojníc. Jedno z medvedích mláďat po zastrelenej matke prvýkrát otvorilo oči

VIDEO: Radostná správa z Bojníc. Jedno z medvedích mláďat po zastrelenej matke prvýkrát otvorilo oči
Zdroj: ig/@zoobojnice
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Po tragickej smrti matky sa situácia v ZOO Bojnice postupne stabilizuje. Jedno z mláďat otvorilo oči a ukazuje prvé známky zlepšenia.

Zo ZOO Bojnice prišla radostná správa. Na Instagrame zoologická záhrada potvrdila, že jedno z mláďat medveďa hnedého otvorilo oči. Odborníci považujú tento krok za významný v jeho vývoji a ceste k prežitiu. Mláďatá prišli o matku, ktorá musela podstúpiť eutanáziu zastrelením, no tento pokrok dáva nádej, že sa ich stav postupne zlepšuje.

Odporúčané
Bojnická ZOO zverejnila rozkošné video medveďov snažiacich sa dostať do koša. Pozrelo si ho vyše 2 milióny ľudí Bojnická ZOO zverejnila rozkošné video medveďov snažiacich sa dostať do koša. Pozrelo si ho vyše 2 milióny ľudí 10. januára 2024 o 10:34

Bez matky zostali tri mláďatá, ktoré potrebovali nepretržitú starostlivosť. Ošetrovateľky ich kŕmili mliekom a masírovali bruško každé dve hodiny, pričom sa striedali aj počas noci. Starostlivosť si vyžadovala koordináciu a maximálne nasadenie celého tímu, informujú o tom v príspevkoch zoologickej záhrady.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa NÁRODNÁ ZOO BOJNICE (@zoobojnice)

Odporúčané
Zvieratá v Bojnickej ZOO ohrozuje ľudská nezodpovednosť: Nevhodné kŕmenie im môže často spôsobiť smrť Zvieratá v Bojnickej ZOO ohrozuje ľudská nezodpovednosť: Nevhodné kŕmenie im môže často spôsobiť smrť 4. júla 2025 o 17:09

Bohužiaľ, samček medvedice svoj boj o život prehral, no jeho dve sestry sa postupne stabilizujú. Začínajú prijímať väčší objem potravy a ich kondícia sa zlepšuje, čo dáva nádej, že sa im podarí úplne zotaviť.

„Týždeň bol veľmi náročný,“ priznala vedúca úseku šeliem v Bojnickej zoo. Odborníci museli zladiť intenzívnu starostlivosť o mláďatá s každodennými povinnosťami v zoologickej záhrade. Napriek tomu všetci s optimizmom sledujú pokrok, ktorý mláďatá dosiahli, a veria, že čoskoro budú úplne samostatné.

Odporúčané
Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“ Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“ 23. februára 2026 o 10:56
Odporúčané
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu 23. februára 2026 o 6:00
Odporúčané
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu 20. februára 2026 o 19:30
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
CESTOVANIE & VOĽNÝ ČAS REPORTÁŽE ZO SLOVENSKA
Odporúčame
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
Sponzorovaný obsah
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne otvorila nový program. Priláka najmä autičkárov
18. 2. 2026 13:00
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
refresher+
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
pred 54 minútami
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
refresher+
Fenomén „tajných bi“: Mnohí ženatí muži experimentujú s mužmi, podľa odborníčky môže ísť iba o zvedavosť
dnes o 11:30
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
dnes o 09:00
Matúš hľadá pod vodou nezvestných: „Nič nevidíš, telá nájdeš tak, že do nich vrazíš hlavou“ (Rozhovor)
refresher+
Matúš hľadá pod vodou nezvestných: „Nič nevidíš, telá nájdeš tak, že do nich vrazíš hlavou“ (Rozhovor)
včera o 11:30
1
Storky
Česko-slovenský film môže zabojovať o Oscara. Získal prestížne ocenenie
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom š...
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre...
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
7 tipov na podniky v Bratislave, kde si pozrieš hokejové semifinále
Hudson Williams z Heated Rivalry sa pridáva k obsadeniu nového trileru Yaga
Jorja Smith na Slovensku: R&B hviezda bude jednou z hlavných hviezd Grapeu
Pitbull chce pokoriť svetový rekord. Chystá najväčší zraz ľudí s „plešinkou“
North West zrejme zakladá módnu značku. Jej matka Kim Kardashian podala patenty
Spolupracoval s Bieberom a MGK. Teraz mieri The Kid LAROI prvýkrát do Prahy
Najslávnejší bígl sveta mieri do zbierok: LEGO odhalilo nový set so Snoopym
AstralKid22 vydáva nový album po troch rokoch. Objavia sa v ňom aj známe mená
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Lifestyle news
VIDEO: Radostná správa z Bojníc. Jedno z medvedích mláďat po zastrelenej matke prvýkrát otvorilo oči
pred hodinou
Česko-slovenský film je najlepším dokumentom na Berlinale. Môže bojovať aj o Oscara
pred 2 hodinami
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom štadióne
pred 2 hodinami
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
pred 3 hodinami
Medzi Elordim a Margot Robbie to v Búrlivých výšinách iskrí. Herec prehovoril o ich chémii
dnes o 11:34
Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“
dnes o 10:56
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
dnes o 10:14
Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025
dnes o 09:23
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu
dnes o 06:00
Spravodajstvo
Slovensko Ekonomika Zahraničie Krimi
Viac
Šéf slovenského futbalu ručil podvodníkovi majetkom zväzu. SFZ teraz hrozia žaloby za desiatky miliónov
pred 24 minútami
Zelenskyj tvrdí, že Putin už začal tretiu svetovú vojnu. Opäť odmietol odovzdať okupované územia Rusku
pred hodinou
PRIESKUM: Progresívne Slovensko klesá a Smer ich takmer dobehol. Súčasná koalícia by stratila väčšinu v parlamente
pred hodinou

Viac z Cestovanie & Voľný čas

Všetko
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Spoznáš slovenské mesto podľa fotky z Google Street View?
dnes o 09:00
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
Lietajúce rakvy, sauna nad priepasťou či jazda na streche konštrukcie: Tieto európske lanovky sú len pre silné žalúdky
19. 2. 2026 11:10
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
refresher+
Linda a Slavo robia v Nórsku sprievodcov za polárnou žiarou: Na Slovensku by sme zarobili len tretinu
17. 2. 2026 17:00
1
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
Obľúbená zimná destinácia ostala nezvyčajne prázdna. Turisti vraj dali prednosť Slovensku
11. 2. 2026 8:44
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
Obľúbená dovolenková destinácia Slovákov zaviedla tvrdý zákaz. V tomto chorvátskom meste si už alkohol večer nekúpiš
17. 2. 2026 14:51
Viac z Design & Art Všetko
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
V spolupráci
Šesť rokov práce a dokonalý wow efekt. Pozri si poetickú rekonštrukciu luxusnej pražskej vily z 30. rokov
pred 2 dňami
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
14. 2. 2026 11:00
FOTO: Pozri si Separov byt pod Bratislavským hradom. Ponúka elegantný dizajn a pokoj namiesto okázalosti
31. 1. 2026 11:00
Viac z Filmy a seriály Všetko
Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025
Britské Oscary BAFTA poznajú víťazov. Toto sú najlepšie filmy a herecké výkony roka 2025
dnes o 09:23
Medzi Elordim a Margot Robbie to v Búrlivých výšinách iskrí. Herec prehovoril o ich chémii
dnes o 11:34
Česko-slovenský film je najlepším dokumentom na Berlinale. Môže bojovať aj o Oscara
pred 2 hodinami
Viac z Silné príbehy Všetko
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 3 dňami
4
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
2
Profíčka reaguje na premeny slovenských aj zahraničných celebrít. Toto si myslí o Cibulkovej, Jasmine Alagič či Nicole Kidman
13. 3. 2025 18:33

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
refresher+
Slovenky prehovorili o rozchodoch priateľstva: „Kamarátka dva roky kryla neveru môjho partnera,“ hovorí Stela
pred 53 minútami
Strata kamarátky môže bolieť viac než rozchod s partnerom. Stela a Marianna otvorene opísali svoje skúsenosti so zradou a náhlym ghostingom, ktoré ich životy zasiahli viac, než čakali. Psychologička vysvetľuje, ako sa s týmito koncami vyrovnať.
V kritickej chvíli vás podrží partner, nie „papier“
PR správa
V kritickej chvíli vás podrží partner, nie „papier“
pred hodinou
Česko-slovenský film je najlepším dokumentom na Berlinale. Môže bojovať aj o Oscara
Česko-slovenský film je najlepším dokumentom na Berlinale. Môže bojovať aj o Oscara
pred 2 hodinami
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom štadióne
Enrique Iglesias sa vracia na Slovensko. Koncert odohrá na Národnom futbalovom štadióne
pred 2 hodinami
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
V Zwirne od dnes nájdeš nový podnik. Káva a čau stavia na take away koncepte
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“
Zahraničná influencerka reaguje na podobnosť s Ficom: „Vyzerá ako môj otec...“
dnes o 10:56
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu
Silné, odvážne a pripravené sa zamilovať. Spoznaj ďalšie účastníčky šou Ruža pre nevestu
dnes o 06:00
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 3 dňami
4
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
Hra o tróny sa v lete dočká ďalšieho prequelu
pred 2 dňami
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
Americký krasokorčuliar Ilia Malinin odjazdil exhibíciu na ZOH v džínsoch v cene jazdeného auta
dnes o 10:14
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
refresher+
Jedol som v košickom Smokehouse z Na nože: Boli sme zaseknutí na jednom mieste, kritika od Martina nás neurazila (Reportáž)
19. 2. 2026 16:00
1
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
Poznáme prvé účastníčky šou Ruža pre nevestu. Kto zabojuje o Adrianovu priazeň?
pred 3 dňami
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
refresher+
Bola som pozrieť obyvateľov v robotníckej ubytovni. Sťažujú sa na drogy, sexbiznis a vysokú kriminalitu
pred 3 dňami
4
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
Film Zbormajster s Jurajom Lojom mení meno hlavnej postavy. Skutočná obeť prehovorila o tom, ako jej film ničí psychické zdravie
pred 3 dňami
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
15. 2. 2026 9:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
13. 2. 2026 15:07
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
Koľkokrát je normálne v noci prebudiť sa? Vek hrá veľkú rolu
26. 1. 2026 9:08
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Domov
Zdieľať
Diskusia