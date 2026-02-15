Hlavné témy
Aktuálne témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je sponzorovaný obsah spoločnosti Budiš.
dnes 15. februára 2026 o 9:00
Čas čítania 1:06
Sponzorovaný obsah

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?

KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Zdroj: Wikimedia Commons/Jude Freeman (Ilustračný obrázok)
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

ZOH 2026 sú hot topic, tak poď si oprášiť, čo všetko vieš o našich úspechoch.

Ak nežiješ pod kameňom, isto vieš, že Zimné olympijské hry 2026 sú momentálne v plnom prúde. Internetom kolujú fotografie a videá atlétov, ktorí si z Milána a Cortiny odnášajú domov medailu, alebo sa im podaril mimoriadny športový výkon.

Slovensko má za sebou tiež množstvo úspechov, na ktoré by sme mali byť patrične hrdí. A preto sme si pre teba pripravili kvíz, ktorý ťa preverí, či si pamätáš naše pôsobenie v ZOH, mená atlétov a za čo sme získali medaily.

Pripomenieme ti však úspechy jedného reprezentanta, ktorý v 17 rokoch šokoval celý hokejový svet počas zimnej olympiády v roku 2022. Juraj Slafkovský strelil sedem gólov, vyslúžil si titul MVP a odniesol domov bronzovú medailu – všetko v čase, keď väčšina jeho rovesníkov ešte len snívala o veľkej kariére.

„Olympiáda mi zmenila život. Vtedy som si uvedomil, že sa môžem merať s najlepšími," spomína Juraj. „Reprezentovať Slovensko je vždy česť. Olympiáda je výnimočná tým, že tam ideš hrať za krajinu, nie za klub. To cítiš od prvého striedania."

Mladý talent, ktorý momentálne hrá v NHL, nás opäť reprezentuje na ZOH 2026. A teraz už aj s Budišom, ktorý je súčasťou jeho športovej prípravy.

Budiš
Zdroj: Budiš

Pred olympijským zápasom má Juraj jasno v tom, čo potrebuje. „Držím sa rutiny. Ráno mávame rozkorčuľovanie, mentálna príprava, vizualizácia zápasu, ľahký obed,” opisuje.

Poobede je čas na spánok a oddych. „Olympiáda je špecifická tým, že emócie idú hore rýchlo. Práve rituály ti pomáhajú zostať nohami na zemi. Viem, že ak telo nemá dostatok minerálov, nemôžem podať maximum. Takže Budiš je súčasťou každého dňa, nielen zápasového," dodáva Juraj.

Jeden úspech Slovenska zo zimnej olympiády sme ti prezradili, teraz sa pusti do kvízu nižšie a zisti, či si pamätáš ostatné.

Odporúčané
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy 14. februára 2026 o 11:00
Odporúčané
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery 12. februára 2026 o 12:16
Odporúčané
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky 13. februára 2026 o 15:07
Kvíz
Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na ZOH?
Kedy sa prvýkrát objavili slovenskí športovci na ZOH?
Zdroj: Get Archive/Brian49, Public Domain (Ilustračná fotografia)
1 10
Kedy sa prvýkrát objavili slovenskí športovci na ZOH?
1924
1932
1936
Vysvetlenie
Slovenskí športovci sa vo výprave Československej republiky prvý raz objavili až na ZOH 1936 v Ga-Pa (Garmisch-Partenkirchen). 
Ktorý Slovák sa stal prvým víťazom vôbec na ZOH? Nápoveda: Bolo to v roku 1972.
Zdroj: Unsplash/Sean
2 10
Ktorý Slovák sa stal prvým víťazom vôbec na ZOH? Nápoveda: Bolo to v roku 1972.
Vladimír Dzurilla
Ondrej Nepela
Jozef Golonka
Vysvetlenie
Krasokorčuliar Ondrej Nepela dosiahol v Sappore obrovský úspech, kde sa ako prvý Slovák v histórii stal prvým víťazom ZOH.
Radoslav Židek nám zase pred 20 rokmi získal prvú medailu o pre samostatnú Slovenskú republiku v ZOH. V akom športe?
Zdroj: Unsplash/Casey lovegrove
3 10
Radoslav Židek nám zase pred 20 rokmi získal prvú medailu o pre samostatnú Slovenskú republiku v ZOH. V akom športe?
biatlon
snoubordkros
akrobatické lyžovanie
Vysvetlenie
Šport snoubordkros mal na zimných olympijských hrách v Turíne svoju premiéru a uspel v nej aj Slovák.
Koľko zlatých olympijských medailí celkovo vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová?
Zdroj: Wikimedia Commons/Міністерство молоді та спорту України (Ilustračná fotografia)
4 10
Koľko zlatých olympijských medailí celkovo vybojovala biatlonistka Anastasia Kuzminová?
3
5
4
Vysvetlenie
Anastasia Kuzminová nám získala celkovo 6 olympijských medailí (3 zlaté, 3 strieborné). Vybojovala ich na Zimných olympijských hrách v rokoch 2010, 2014 a 2018.
V úvode sme spomínali, že naši slovenskí hokejisti nám v roku 2022 vybojovali bronz. Vieš, ktorého súpera porazili v zápase o 3. miesto?
Zdroj: Flickr/s.yume (Ilustračná fotografia)
5 10
V úvode sme spomínali, že naši slovenskí hokejisti nám v roku 2022 vybojovali bronz. Vieš, ktorého súpera porazili v zápase o 3. miesto?
Fínsko
Švédsko
Kanada
Vysvetlenie
Na ZOH 2022 v Pekingu sme zvíťazili nad Švédskom 4:0. Pozri si historický moment tu.
Ktorá slovenská športovkyňa drží rekord v počte účastí na zimných olympijských hrách?
Zdroj: Pxhere, public domain
6 10
Ktorá slovenská športovkyňa drží rekord v počte účastí na zimných olympijských hrách?
Anastasia Kuzminová
Petra Vlhová
Mária Jasenčáková
Vysvetlenie
Mária Jasenčáková je päťnásobná olympionička v sánkovaní. Zúčastnila sa na nasledujúcich ZOH: Lake Placid 1980, Sarajevo 1984, Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998.
Na ktorých ZOH nám získala Petra Vlhová zlato v slalome?
Zdroj: Wikimedia Commons/Rolandhino1
7 10
Na ktorých ZOH nám získala Petra Vlhová zlato v slalome?
2014
2018
2022
Vysvetlenie
Petra sa stala prvou slovenskou lyžiarkou, ktorá získala zlatú medailu v slalome. Historický moment sa stal na ZOH 2022 v Pekingu.
Koľko medailí (zlatých, strieborných, bronzových) celkovo má zatiaľ Slovensko?
Zdroj: Wikimedia Commons/Resolute (Ilustračný obrázok)
8 10
Koľko medailí (zlatých, strieborných, bronzových) celkovo má zatiaľ Slovensko?
10
8
13
Vysvetlenie
 V ére samostatnosti (od roku 1993) získalo Slovensko na Zimných olympijských hrách celkovo 10 medailí.
Ako sa volá krasokorčuliar, ktorému sa na ZOH 2026 podarilo ako prvému Slovákovi postúpiť do voľných jázd?
Zdroj: Wikimedia Commons/Atos
9 10
Ako sa volá krasokorčuliar, ktorému sa na ZOH 2026 podarilo ako prvému Slovákovi postúpiť do voľných jázd?
Karol Divín
Jozef Sabovčík
Adam Hagara
Vysvetlenie
Slovenský krasokorčuliar Adam Hagara sa ako prvý sólista v ére samostatného Slovenska prebojoval do finálových voľných jázd na ZOH 2026.
Posledná otázka ťa otestuje, či naozaj sleduješ tohtoročné ZOH. 11. februára naši hokejisti vyhrali nad Fínmi 4:1. Pamätáš si koľko gólov strelil Slafkovský?
Zdroj: Budiš
10 10
Posledná otázka ťa otestuje, či naozaj sleduješ tohtoročné ZOH. 11. februára naši hokejisti vyhrali nad Fínmi 4:1. Pamätáš si koľko gólov strelil Slafkovský?
3
1
2
Vysvetlenie
Juraj Slafkovský opäť ukázal svoj talent, ktorým otvoril skóre proti Fínsku. Druhý gól strelil v tretej tretine a prispel aj svojou asistenciou.
Vyhodnotiť kvíz
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
ŠPORT KVÍZY ŠPORT
Odporúčame
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
včera o 11:00
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
Sponzorovaný obsah
Boli sme na premiére nového komediálneho seriálu Miša v Košiciach z dielne JOJ play. Tvorcovia stavili na východniarsky humor
pred 2 dňami
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
pred 53 minútami
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
Sponzorovaný obsah
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so zľavou
pred 3 dňami
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
refresher+
Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
pred 2 dňami
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
Sponzorovaný obsah
Slováci vracajú viac fliaš a plechoviek než väčšina Európy. Aj v roku 2025 sme prekonali 90 % návratnosť
4. 2. 2026 14:00
Storky
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
Marty Supreme ožíva mimo filmu. Tvorcovia snímky vytvorili originálny merch
Martin Scorsese je v Prahe. Chce tam natáčať film s DiCapriom
Jack Harlow ohlasuje nový album Monica. Vydať ho chce na svoje narodeniny
Hľadáš nový telefón? Využi špeciálnu ponuku a získaj Samsung Galaxy S25 Ultra so...
Sponzorovaný obsah
Múmia 4 už má oficiálny dátum premiéry. Ako dlho si na ňu počkáme?
Fero Mikloško dobyl talianske mesto módy. Debutoval prehliadkou v Miláne
Poznáme zvyšných účastníkov Survivoru. O výhru zabojuje herec aj modelka
Marko Damian prichádza s albumom DARKO. Vyjde už tento piatok
V Bratislave otvorili štúdio, kde na telo pozerajú komplexne. Pilates tu prirodz...
WEN a Porsche Boy v Bratislave pokrstili svoj album ESS2. Pozri sa, ako to tam v...
ZOH 2026: Pozri si top momenty z otváracieho ceremoniálu
HBO pripravuje adaptáciu hier Baldur's Gate. Seriál bude pokračovaním príbe...
Zuzana Plačková sa stala dvojnásobnou mamou. Na svet privítala dcéru Ayanu
Pekáreň Kruh otvorila tretiu prevádzku. Boli sme ochutnať ich nové produkty
Sara Rikas prvýkrát vystúpi v Bratislave. Lístky na koncert si kúpiš o pár dní
Zayn odhaľuje svoj piaty sólový album „Konnakol“. Už zajtra vyjde nový track
V Bratislave dnes otvorili nové bistro SÁNG. Stavia na all day breakfast koncept...
Mikloško odhalil zvodnú víziu ženskosti v novej kolekcii: „Nebude pre každého“
Lifestyle news
Ako sa stravujú olympionici? Týmito pravidlami sa riadia šampióni, pomôžu aj tebe
pred hodinou
Miška a Azra z Ruže pre nevestu mieria do spoločného fightu. V rukaviciach vyriešia staré spory
včera o 15:05
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
včera o 12:00
Hviezdy Let's Dance sa vracajú na parket s novými tanečníkmi. Show odhalila hviezdne páry špeciálneho ročníka
včera o 10:58
Dostal si kopačky? Pozor na extrémne emócie, zlomené srdce je skutočná diagnóza
včera o 10:09
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
pred 2 dňami
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 2 dňami
Ktoré orechy sú pre nás zdravotne najprínosnejšie? Vedci majú v druhoch a ich benefitoch jasno
pred 2 dňami
Streatwearová značka Freak prvýkrát dopĺňa zásoby. Prichádza s restockom k 10. výročiu
pred 2 dňami
Hviezda Upírskych denníkov je na Slovensku. Paul Wesley prekvapil návštevou Bratislavy
pred 2 dňami
Spravodajstvo
Doprava Počasie Vlaky Polícia SR
Viac
PREHĽAD: Začínajú jarné prázdniny, pozri si, kedy budú v tvojom kraji
pred 12 minútami
Slovensko a USA štartujú jadrovú spoluprácu. Riadiaci výbor už koordinuje rozvoj programu
pred 49 minútami
ZOZNAM: Toto sú rizikové slovenské e-shopy. Radšej sa im vyhni
pred hodinou

Viac z Šport

Všetko
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
včera o 11:00
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
Olympijská dedina hlási kuriózny výpadok. Športovci minuli kondómy za tri dni
pred 2 dňami
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
pred 3 hodinami
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
Jake Paul skritizoval Bad Bunnyho. Neskôr sa mu ospravedlnil a povedal, že nevie, čo sa stalo
10. 2. 2026 15:40
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
Nórsky biatlonista sa emočne zrútil po zisku olympijskej medaily. V živom vysielaní sa priznal k nevere
11. 2. 2026 10:32
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
Príbeh nórskeho biatlonistu pokračuje. Ex-partnerka olympionika reagovala na jeho verejné priznanie nevery
pred 3 dňami
Viac z Rodina, Vzťahy, Sex Všetko
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
refresher+
„Vzrušuje ma zadok partnerky, je to najviac spicy časť jej tela.“ Slováci sa s nami podelili o svoje skúsenosti s rimmingom
8. 2. 2026 18:00
14 cool valentínskych darčekov, ktoré potešia tvojho frajera. Za niektoré nedáš viac ako 20 €
6. 2. 2026 13:00
Tieto celebritné páry majú najdlhšie vzťahy. Niektoré dvojice sú spolu viac ako 30 rokov
27. 1. 2026 11:00
Viac z Silné príbehy Všetko
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
Slovensko
19. 11. 2025 9:00
refresher+
Mikuláš má 101 rokov, a celý život prežil v Livovskej Hute: Nikdy som nemal mobil, ľudí najviac ničí závisť (Reportáž)
19. 11. 2025 9:00
1
Odborníčka na vizáž Lucid zhodnotila make-up influenceriek. Úprimne prezradila, koho líčenie patrí do minulosti
23. 1. 2025 18:00
Autá za státisíce eur aj výnimočné kúsky postavené na mieru. Toto skrývajú vo vozovom parku známi Slováci
19. 5. 2025 15:00
Viac z Showbiz & Zábava Všetko
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
refresher+
Chris Gladič ukázal prenájom v Sky Parku. V Otvor, som dole prezradil aj cenu, či nečakané výhody
pred 2 dňami
23-ročný Miloš z Humenného začal investovať so 400 eurami, ktoré mal na stužkovú: Rodina si najskôr myslela, že mi preplo.
3. 2. 2026 17:00
Natália je šoférka prešovskej MHD: Starí chlapi sedia v prvom rade a hovoria mi, že mám pridať plyn (Reportáž)
27. 1. 2026 19:30

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
Filmy a Seriály
pred 52 minútami
refresher+
Janka je koordinátorka intimity vo filmoch: „Ak má muž erekciu, skryjeme ju“ (Rozhovor)
pred 52 minútami
Ako sa človek stane koordinátorom intimity, čo robí na pľaci a obmedzuje režiséra počas natáčania? V rozhovore nám to všetko prezradila Jana, ktorá to robí už tretí rok.
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?
pred 2 hodinami
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
Oktagon 84: Tvrdé KO a nový šampión! Brito poslal Paradeisera k zemi, Kozma sa vrátil ako víťaz
pred 3 hodinami
Spája ich drive a životné ciele, no rozdeľujú ich názory na politiku, či šport. Takto dopadlo ich rande v Menučku
refresher+
Spája ich drive a životné ciele, no rozdeľujú ich názory na politiku, či šport. Takto dopadlo ich rande v Menučku
včera o 12:00
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
Sponzorovaný obsah
Pil C sa nenápadne ukázal v tejto reklame. Nájdeš ho?
včera o 12:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 2 dňami
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
V spolupráci
Keď 35 štvorcových metrov stačí. Pozri si premyslený 1-izbový byt v projekte GUTHAUS
včera o 11:00
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
refresher+
Sofia zo Šoporne tancovala na otvorení olympiády: Za porušenie mlčanlivosti nám hrozil vyhadzov zo školy
včera o 11:00
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou
refresher+
Adela Vinczeová: „Snažím sa na spoločnosť vplývať najlepšie, ako viem. V politike by som však pohorela“ #TBH s Hanou
6. 2. 2026 17:00
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 2 dňami
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
Nový rebríček najhorších jedál sveta pobúril Čechov aj Slovákov. Na zozname sú aj naše klasiky
10. 2. 2026 9:42
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
refresher+
Števo pracuje ako žeriavnik: Kabína praská, nakláňa sa bežne aj 2-3 metre. Raz to so mnou doslova vystrelilo
8. 2. 2026 8:20
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
Toto je rebríček najhorších slovenských jedál. Väčšina Slovákov určite nebude súhlasiť
8. 2. 2026 18:14
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
KVÍZ: Spoznáš krajinu podľa jedinej nápovedy? Iba skutočný odborník na geografiu zvládne odpovedať na 100%
10. 2. 2026 11:00
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
Blízko obľúbeného dovolenkového raja spozorovali doteraz najväčšieho žraloka modrého. Samec migruje už rok
26. 1. 2026 13:17
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
refresher+
V Dubaji oskalpovali OF tvorkyňu z Ukrajiny a zlomili jej chrbticu. Boháči tam organizujú zvrátené párty
1. 2. 2026 17:00
1
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
refresher+
Mišo pracuje ako vodič ratraku v Jasnej: Zo zimných nadčasov mám v lete 3 mesiace voľna (Rozhovor)
21. 1. 2026 10:00
1
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
refresher+
Veronika a Maťo odišli v 30-tke do dôchodku: Ako kombinujú cestovanie, podnikanie a investovanie?
18. 1. 2026 12:00
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
Kriminálny klenot Netflixu je späť: Seriál so 100-percentným hodnotením označujú diváci za to najlepšie, čo videli za dlhé roky
pred 2 dňami
Domov
Zdieľať
Diskusia