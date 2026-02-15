KVÍZ: Ako dobre si pamätáš úspechy Slovenska na zimných olympijských hrách?

Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.
ZOH 2026 sú hot topic, tak poď si oprášiť, čo všetko vieš o našich úspechoch.
Ak nežiješ pod kameňom, isto vieš, že Zimné olympijské hry 2026 sú momentálne v plnom prúde. Internetom kolujú fotografie a videá atlétov, ktorí si z Milána a Cortiny odnášajú domov medailu, alebo sa im podaril mimoriadny športový výkon.
Slovensko má za sebou tiež množstvo úspechov, na ktoré by sme mali byť patrične hrdí. A preto sme si pre teba pripravili kvíz, ktorý ťa preverí, či si pamätáš naše pôsobenie v ZOH, mená atlétov a za čo sme získali medaily.
Pripomenieme ti však úspechy jedného reprezentanta, ktorý v 17 rokoch šokoval celý hokejový svet počas zimnej olympiády v roku 2022. Juraj Slafkovský strelil sedem gólov, vyslúžil si titul MVP a odniesol domov bronzovú medailu – všetko v čase, keď väčšina jeho rovesníkov ešte len snívala o veľkej kariére.
„Olympiáda mi zmenila život. Vtedy som si uvedomil, že sa môžem merať s najlepšími," spomína Juraj. „Reprezentovať Slovensko je vždy česť. Olympiáda je výnimočná tým, že tam ideš hrať za krajinu, nie za klub. To cítiš od prvého striedania."
Mladý talent, ktorý momentálne hrá v NHL, nás opäť reprezentuje na ZOH 2026. A teraz už aj s Budišom, ktorý je súčasťou jeho športovej prípravy.
Pred olympijským zápasom má Juraj jasno v tom, čo potrebuje. „Držím sa rutiny. Ráno mávame rozkorčuľovanie, mentálna príprava, vizualizácia zápasu, ľahký obed,” opisuje.
Poobede je čas na spánok a oddych. „Olympiáda je špecifická tým, že emócie idú hore rýchlo. Práve rituály ti pomáhajú zostať nohami na zemi. Viem, že ak telo nemá dostatok minerálov, nemôžem podať maximum. Takže Budiš je súčasťou každého dňa, nielen zápasového," dodáva Juraj.
Jeden úspech Slovenska zo zimnej olympiády sme ti prezradili, teraz sa pusti do kvízu nižšie a zisti, či si pamätáš ostatné.