dnes 4. februára 2026 o 18:15
Petra Nižnanská

Prečo sú zubári takí drahí? Skúsenej odborníčky sme sa opýtali aj nevhodné otázky

Od zubárky z BioDentu v Bratislave sme zistili všetko, čo ťa pri návšteve zubnej ambulancie zaujíma

Počul*a si už fámu o tom, že zubári vedia rozpoznať, či mala žena orálny sex? Presne túto aj ďalšie pikantné otázky sme položili zubárke Nataliji – a odpovedí sa rozhodne nebála.

V rozhovore prezradila, aké trendy v zubnej hygiene naozaj stoja za to, koľko stojí zariadiť profesionálnu kliniku a aj koľko si vie mesačne zarobiť súkromný zubár s jej praxou. Dozvieš sa aj to, čo si myslí o bieliacich pásikoch z drogérie a na čo pri starostlivosti o zuby určite nezabúdať.

Nebavili sme sa však len o vážnych témach – vo videu zistíš aj to, čo hovoria profíci na ošetrenie v hypnóze a ako sa vlastne spí v zubárskom kresle.

Od zubárky z BioDentu v Bratislave sme zistili všetko, čo ťa pri návšteve zubnej ambulancie zaujíma
