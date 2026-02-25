Je to prostredie, kde človek veľmi rýchlo pochopí, či má na to pokračovať, alebo nie.
Keď sa po prvých troch mesiacoch v Belgicku vrátila domov, rodičia sa zľakli. Pochádza z Nitry, má 22 rokov a už pôsobí ako sous-chef (zástupkyňa šéfkuchára – pozn. red.) v 3-hviezdičkovej reštaurácii. V kuchyni je jedinou ženou a vedie tím v prostredí, v ktorom musí každý deň fungovať na 100 %.
V rozhovore pre Refresher hovorí, že ju to najprv zlomilo na kusy, aby ju to potom formovalo a posilnilo. „Je to naozaj veľmi vyčerpávajúce prostredie. Uvedomila som si to aj pri pohľade na nášho šéfkuchára – človeka, ktorý je v systéme roky. Vyhorený, bez osobného života, neustále nahnevaný. Taká vyčerpanosť nie je dlhodobo udržateľná, aj keď človek svoju prácu miluje,“ vraví.
Mnohí si myslia, že vo fine dining reštauráciách sa len „hrá“ s jedlom. Alexandra nám prezradila, ako funguje zákulisie takéhoto podniku, či medzi kolegami panuje súťaživosť a nevraživosť.
Je známe, že gastronómia je stále skôr mužské prostredie. Akú máš skúsenosť ty?
Medzi kuchármi som jediná žena. Mali sme napríklad jednu stážistku v cukrárni, ale inak to bolo čisto mužské prostredie. A do istej miery sa tomu ani nečudujem. Sú momenty, keď je tá práca fyzicky naozaj náročná.
Myslím si však, že sa to postupne láme. Pribúdajú ženy, ktoré majú v gastronómii jasnú víziu a chcú sa presadiť. Poznám už viacero šikovných kuchárok.
Ako sa 22-ročný človek dostane na pozíciu sous chef v Micheline?
Je to náročné, všetko si vyžaduje trpezlivosť, disciplínu a vytrvalosť. Človek začína na nule a postupne, ak na sebe pracuje, tak sa vie vypracovať na vyššie pozície. Ako rýchlo, to záleží len na ňom. No rýchlosť nie je dôležitá, proces je kľúčový.
Bez silných základov by som sa nedostala tam, kde som dnes. Na začiatku môže byť človek rád, ak mu vôbec odpíšu. Do niektorých reštaurácií príde niekoľko stoviek životopisov.
