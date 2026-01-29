Hlavné témy
dnes 29. januára 2026 o 16:00
Čas čítania 3:26

Startup 21-ročného Slováka zaujal investorov, ktorí v minulosti podporili Google či SpaceX. Timotej je jediný Slovák v BoostVC

Zdroj: Archív Timoteja
Sofia Angušová
Keď mal 12 rokov, riešil vlastné diagnózy. Dnes 21-ročný Slovák Timotej Szalay rieši, ako urýchliť vývoj liekov pre celý svet.

Timotej vybudoval biotechnologický startup ABYA Genomics. V USA získal investorov, ktorí stáli pri zrode firiem ako Tesla, Google či SpaceX. Je jediným Slovákom, ktorého startup vybrali do prestížneho akceleračného programu BoostVC v Silicon Valley.

V tomto článku si prečítaš:
  • Ako ho osobná skúsenosť so zdravotnými problémami priviedla k biotechnológiám
  • Čo presne robí jeho startup ABYA Genomics a ako pomocou umelej inteligencie urýchľuje vývoj liekov
  • Prečo o projekt prejavili záujem investori, ktorí stáli pri Tesle, Google či SpaceX
  • Ako funguje prestížny akceleračný program BoostVC a čím je výnimočný
  • V čom sa líši startupové prostredie v USA od Slovenska
