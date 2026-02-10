Pozvanie do najnovšej epizódy Close Friends prijali Rebeka a Kika, ktoré môžeš poznať z obľúbenej reality šou.
Pozvanie do Close Friends tentokrát prijala dvojica, ktorú spája nielen účasť v Ruži pre nevestu a boj o ženícha Rasťa, ale aj silné priateľstvo, ktoré prežilo kamery. Rebeka Šteffeková a Kristína Vargová odpovedali na zvedavé otázky fanúšikov.
Dievčatá v novej epizóde rozobrali nielen pikošky zo zákulisia tretej série Ruže pre nevestu a to, čo si myslia o Rasťovej novej partnerke.
Prebrali aj Kikin úspech v šou Love Island, kde sa prebojovala až do finále po boku Dušana Kajabu, s ktorým tvorí pár dodnes. Dozvieš sa, či je Rebeka fanúšička ich vzťahu a dievčatá prezradili aj to či spolu trávia menej času odkedy má Kika frajera. Aj Rebeka rozprávala o svojom novom partnerovi a prezradila ako sa zoznámili a čo naňho hovorí jej babka.
Kika s Rebekou úprimne povedali, čo si myslia o novom ženíchovi Adriánovi a či by ich zaujal, ak by sa súťaže zúčastnili tento rok.
V bonusovej verzii pre predplatiteľov dievčatá prezradili či už boli na double date a či plánujú spoločnú dovolenku vo štvorici. Kika úprimne zhodnotila, či bol pre ňu lepší zážitok Love Island alebo Ruža a ako dopadla dohoda o tom, že Kika sa dá dokopy s Rebekiním bratom? Toto a omnoho viac sa dozvieš v novom videu.
Close Friends je pravidelný formát Refresheru, v ktorom známe osobnosti odpovedajú na otázky od fanúšikov. Ak sa chceš nabudúce pýtať aj ty, sleduj náš Instagram, aby ti anketa neušla.