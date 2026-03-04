Hlavné témy
dnes 4. marca 2026 o 9:52
Marcela Laura Mrvová

Európska environmentálna agentúra varuje: Za depresiami a úzkosťou môže byť aj tento nenápadný faktor

Európska environmentálna agentúra varuje: Za depresiami a úzkosťou môže byť aj tento nenápadný faktor
Zdroj: Unsplash/Brian Yurasits
Európska environmentálna agentúra upozorňuje, že znečistenie ovzdušia, chemické látky a nadmerný hluk výrazne ovplyvňujú duševné zdravie Európanov.

Európska environmentálna agentúra (EEA) upozornila, že znečistenie životného prostredia úzko súvisí s výskytom viacerých duševných porúch v Európe.

Podľa jej najnovších zistení môže dôsledné dodržiavanie environmentálnych predpisov prispieť k zníženiu miery depresií a úzkosti medzi obyvateľmi Európskej únie.

Agentúra TASR poukazuje najmä na negatívne účinky znečisteného ovzdušia, chemických látok a nadmerného hluku.

Štúdie podľa EEA potvrdzujú, že jemné pevné častice PM2,5, ktoré dokážu preniknúť do krvného obehu ako oxid dusičitý (NO2), sú spojené s vyšším výskytom depresie a depresívnych príznakov.

Ilustračná fotografia.
Ilustračná fotografia. Zdroj: Unsplash/Liza Summer
Riziko predstavuje aj vystavenie sa škodlivým chemikáliám, napríklad olovu či látkam narúšajúcim endokrinný systém, a to najmä počas vývojových fáz života. Takáto záťaž môže zvýšiť pravdepodobnosť vzniku duševných porúch v neskoršom veku.

Významným faktorom je aj hlukové znečistenie spôsobené cestnou a leteckou dopravou. Dlhodobé vystavenie hluku môže podľa agentúry zvyšovať riziko úzkosti a depresie, predovšetkým u zraniteľných skupín obyvateľstva.

Mestskí zamestnanci vyberajú v štáte Amazonas v Brazílii odpadky plávajúce na rieke Negro, ktorej hladina vody stúpla v dôsledku dažďa. Z vody v Manause denne odstránia asi 35 ton odpadu. (6. júna 2022)
Mestskí zamestnanci vyberajú v štáte Amazonas v Brazílii odpadky plávajúce na rieke Negro, ktorej hladina vody stúpla v dôsledku dažďa. Z vody v Manause denne odstránia asi 35 ton odpadu. (6. júna 2022) Zdroj: TASR/AP/Edmar Barros

EEA zároveň zdôrazňuje, že pokrok smerom k cieľu nulového znečistenia by mohol priniesť výrazné zlepšenie duševného zdravia. Riešenia založené na prírode, ako je väčší kontakt so zeleňou a prírodným prostredím.

Tieto faktory preukázateľne znižujú stres, úzkosť a depresiu a prispievajú k celkovej pohode. Duševné poruchy pritom v roku 2023 patrili v EÚ medzi najväčšie zdravotné záťaže a boli jednou z najčastejších príčin úmrtí.

