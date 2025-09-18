Kategórie
dnes 18. septembra 2025 o 18:00
Čas čítania 0:16
Petra Nižnanská

Takto bývajú slovenské celebrity a influenceri. Ich interiéry okomentoval známy slovenský architekt

Juraj Benetin sa síce venuje prevažne urbanistike, no nezľakol sa výzvy a prezrel si interiéry známych osobností.

Juraja môžeš poznať napríklad z kapely Korben Dallas. Dnes sa však vrátil ku koreňom a zhodnotil, ako bývajú osobnosti ako Dominika Cibulková, Petra Vlhová či Ladislav Borbély. 

Samozrejme, sme si preňho prichystali aj mená z internetovej scény, a hoci niektorých influencerov a influencerky nepoznal, ich byty ho celkom oslovili.

Pusť si video a zisti, koho interiér ho očaril, komu závidí výhľad a akej farbe by sme sa v kuchyniach mali vyhnúť.

Petra Nižnanská
Petra Nižnanská
Production Manager
Všetky články
Náhľadový obrázok: refresher sk
