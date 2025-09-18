Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Juraj Benetin sa síce venuje prevažne urbanistike, no nezľakol sa výzvy a prezrel si interiéry známych osobností.
Juraja môžeš poznať napríklad z kapely Korben Dallas. Dnes sa však vrátil ku koreňom a zhodnotil, ako bývajú osobnosti ako Dominika Cibulková, Petra Vlhová či Ladislav Borbély.
Samozrejme, sme si preňho prichystali aj mená z internetovej scény, a hoci niektorých influencerov a influencerky nepoznal, ich byty ho celkom oslovili.
Pusť si video a zisti, koho interiér ho očaril, komu závidí výhľad a akej farbe by sme sa v kuchyniach mali vyhnúť.