S Karlom sme sa porozprávali o tom, ako na Bali vyzerá nočný život.
28-ročný Karel sa ešte na konci leta pobalil, nastúpil do lietadla a nechal svoj starý život za sebou. Šťastie našiel 14-tisíc kilometrov od svojej domoviny, na Bali. V rozhovore pre Refresher nám porozprával o tom, či je tam život skutočne taký lacný, ako mnohí hovoria, čo sa mu najviac páči na mentalite miestnych, aj o tom, čo ho po príchode na ostrov najviac prekvapilo:
„Keď som si zapol telefón, píplo mi asi dvesto notifikácií z Tinderu. Myslel som si, že sa môj telefón zbláznil a to mi len slečny dávali match. Muži, ktorí majú aspoň o niečo bledšiu pleť ako lokáli, sú v očiach miestnych dievčat veľmi exotickí a prejavujú im náklonnosť. Všímam si to kedykoľvek idem von – či už do mesta, alebo niekam do klubu,“ hovorí Karel.
Keďže sa rád zabáva a v Česku organizoval rôzne hudobné akcie a podujatia, porozprávali sme sa s ním aj o kvalite nočného života na Bali, ktoré je vo svete známe svojou silnou klubovou scénou:
„Pravidelne tu vystupujú svetoví interpreti. Minulý mesiac vo Finns koncertoval Wizz Khalifa a predtým Central C. Lístky do VIP na takéto mená stoja iba 2-tisíc českých korún (zhruba 80 eur, pozn. red.). Vôbec si neviem predstaviť, ako z toho dokážu profitovať. Interpreti takéhoto formátu si pýtajú astronomické honoráre. Logicky mi vychádza, že na tom musia prerábať, ale nejakým spôsobom im to funguje.“
V Refresheri ti pravidelne prinášame rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Naposledy sme vyspovedali napríklad cestovateľa Róberta, ktorý bol s indickými mníchmi praktizujúcimi kanibalizmus. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.
- Ako Karla na každom kroku balia miestne dievčatá.
- Koľko zaplatí za mesiac života na Bali.
- Ako ho predavačka nechala odísť z obchodu bez zaplatenia a spoliehala sa na to, že sa na ďalší deň vráti.
- Prečo majú Balíjčania v kluboch vozíky.
- Koľko stoja na Bali sexuálne služby a prečo mnohí ľudia odtiaľto spravujú OnlyFans agentúry.
Prečo si sa rozhodol ísť žiť do zahraničia?
Hlavnú rolu pri mojom odchode zohrala zvedavosť a chuť zažiť niečo nové. O zahraničí som uvažoval už veľmi dlho. Pôvodne som plánoval zmeniť aj profesiu, ale tá mi nakoniec zostala.
Čím si sa živil? Bol som marketér a grafik, čo mi aj zostalo. Okrem toho som usporadúval hudobné akcie. Keďže som predtým robil rap a často vystupoval, povedal som si, že si to vyskúšam aj z druhej strany ako organizátor. Svoje marketingové skills som teda uplatnil aj v tomto odvetví.
Prečo práve Bali?
Pozval ma sem jeden z mojich dobrých kamarátov, ktorý na Bali žil už tri roky. Sledoval som jeho storky na Instagrame a veľmi sa mi zapáčilo. Pôvodne som chcel za ním vycestovať len na mesiac, no už v lietadle som vedel, že sa domov tak skoro nevrátim. Vnímal som to ako nový štart do života.
Nehovorím, že tu zostanem navždy. Do budúcna si plánujem zmeniť lokáciu a presťahovať sa do Austrálie alebo Miami. Každopádne, 14-tisíc kilometrov od domova je pre začiatok dobrá vzdialenosť. (smiech)
Samozrejme, je to príjemnejšie o to, že som sem nešiel na blind, ale mám tu kamaráta, ktorý mi vie so všetkým poradiť a pomôcť. Mám sa tu o koho oprieť.
Spomínaš si na svoje prvé dni na Bali? Čo ťa najviac prekvapilo?
Určite teplotný rozdiel. Na ten si človek zvykne tak po mesiaci. Napriek tomu, že som priletel v lete, keď som vystúpil z lietadla, to bol hit.
Koľko tam máte teraz stupňov?
Okolo 36 stupňov Celzia. Bali je blízko pri rovníku a čím si bližšie pri rovníku, tým je teplejšie.
Šokovalo ťa ešte aj niečo iné okrem tepla?
Keď som si zapol telefón, píplo mi asi dvesto notifikácií z Tinderu. Myslel som si, že sa môj telefón zbláznil a to mi len slečny dávali match. (smiech)
Muži, ktorí majú aspoň o niečo bledšiu pleť ako lokáli, sú v očiach miestnych dievčat veľmi exotickí a prejavujú im náklonnosť. Všímam si to kedykoľvek idem von – či už do mesta, alebo niekam do klubu. Povedal by som, že sa na Bali cítim ako pekné dievča v Prahe.
Keby som videl v Európe toľko vysmiatych ľudí, povedal by som si, že je niečo divné. Mal by som pocit, že som sa ocitol v nejakom zvrátenom horore.
Takže hovoríš, že keď sa chce nechať európsky obletovať ženami, má ísť na Bali? (smiech)
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako Karla na každom kroku balia miestne dievčatá.
- Koľko zaplatí za mesiac života na Bali.
- Ako ho predavačka nechala odísť z obchodu bez zaplatenia a spoliehala sa na to, že sa na ďalší deň vráti.
- Prečo majú Balíjčania v kluboch vozíky.
- Koľko stoja na Bali sexuálne služby a prečo mnohí ľudia odtiaľto spravujú OnlyFans agentúry.