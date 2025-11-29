Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 29. novembra 2025 o 15:46
Čas čítania 1:42
Michal Drahný

REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?

REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Policajné psy, asistenčné psy, poľovnícke psy alebo psy, ktoré ti dajú vedieť, keď máš záchvat.

Pripravili sme pre vás zoznam desiatich najinteligentnejších plemien, ktorý vychádza zo štúdie Amerického kynologického klubu.

10. Austrálsky chrt

Pes príbuzný s austrálskym psom dingo je odolné pastierske plemeno s (takmer) neobmedzenou energiou. Vyšľachtili ho koncom 19. storočia krížením anglického bulteriéra, kolie a psa dingo, aby sa čo najviac podobal na vyhynuté plemeno.

Jediný zástupca austrálskeho plemena na našom zozname
Jediný zástupca austrálskeho plemena na našom zozname Zdroj: Unsplash / Kenney Badboy / Volně k užití

9. Rottweiler

Rottweiler, pes pôvodom z Nemecka, má zlú povesť kvôli prípadom útokov na deti, ale keď je správne vycvičený, je to veľmi milý a priateľský pes. Často ho využívajú policajné zložky pre jeho silu a zdatnosť.

Taký roztomilý malý rotvajler
Taký roztomilý malý rotvajler Zdroj: Unsplash / Kevin Seibel / Volně k užití
Odporúčané
V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo V Amerike sa konala súťaž o najškaredšieho psa na svete. Pozri sa, ktoré plemeno zvíťazilo 11. augusta 2025 o 15:26

8. Papillon (motýlik)

Papillon je najšikovnejší pes na agility a superrýchly šprintér. Svoje meno dostali podľa uší, ktoré pripomínajú motýlie krídla.

Vyzerá ako čivava, ale nie je to čivava, pane. Je to papillon
Vyzerá ako čivava, ale nie je to čivava, pane. Je to papillon Zdroj: Unsplash / Niko Nieminen / Volně k užití
Čítaj na ďalšej strane
Článok pokračuje na ďalšej strane
Strana 1 z 4
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Daj vedieť, čo si o tom myslíš

Ak chceš diskutovať, vytvor si
účet zadarmo alebo sa prihlás
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
DOMÁCE ZVIERATÁ PES
Odporúčame
Fungujú tvárové masáže a gymnastika? Experti vysvetľujú, čo môžeš čakať a kde sú ich limity e
refresher+
Odporúčané
Fungujú tvárové masáže a gymnastika? Experti vysvetľujú, čo môžeš čakať a kde sú ich limity
včera o 07:00
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor) e
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
pred 2 dňami
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou e
Sponzorovaný obsah
Lidl spúšťa BLACK WEEK so zľavami do 70 %. Toto sú TOP produkty s najlepšou cenovkou
24. 11. 2025 9:00
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž) e
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
včera o 17:00
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí? e
Sponzorovaný obsah
Martin robí 14 rokov vodiča autobusu v Bratislave: Do práce vstáva o pol tretej ráno a prečo nemôže čakať na dobiehajúcich ľudí?
25. 11. 2025 10:00
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € e
Sponzorovaný obsah
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
včera o 13:00
Storky
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 €
Sponzorovaný obsah
V Bratislave odštartovali vianočné trhy. Boli sme sa pozrieť na prvý deň
Vráti sa Kevin zo Sám doma? Herec má nápad na pokračovanie filmu
Na svah už len štýlovo. Kolekcia Nike x Jacquemus Après Ski je spoluprácou roka
Prvé reakcie na novú disneyovku ju označujú za animák roka
Tash Sultana prinesie kúsok džungle. Grape predstavil prvého headlinera
Cassie má mať účet na OnlyFans. Aj tretia séria Euphorie bude plná zvratov
Grape odhalil tému nasledujúceho ročníka. Letisko sa premení na mýtickú zoo
Horor Exorcista sa vracia. Zahrá si v ňom aj Scarlett Johansson
The Prodigy sa vracia na Pohodu. Kapela bude headlinerom 30. ročníka festivalu
Zayo oznámil jeho štvrtý album s názvom Klobúk Dole
Najkrajším mužom Európy je Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Duchovný nástupca McLarenu láme rekordy: Stal sa najdrahším superšportovým autom
FREAK prichádza s novou kolekciou. Pri prome sa značka spojila so známymi raperm...
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Labubu mánia pokračuje. V Lidli nájdeš čokolády inšpirované populárnou figúrkou
Sponzorovaný obsah
Pop-up freier premenil The Streets na dizajnérske zátišie. Boli sme sa pozrieť
Toto sú jedinečné helmy pilotov F1 pre Las Vegas. Sleduj, ako vyzerajú
STEIN27 ide na tour po Slovensku. V týchto mestách ho uvidíš
Porsche predstavuje prvé plne elektrické Cayenne. Z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy
Lifestyle news
V novej sérii Stranger Things sa objavil herec s českými koreňmi. Zasmeješ sa, keď si prečítaš jeho meno pred hodinou
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza? pred 2 hodinami
VIDEO: V Tescu v Plzni pobehoval diviak. Takmer zasiahol aj 5-ročného chlapca pred 3 hodinami
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“ dnes o 11:11
Hit tohto roka prichádza na Voyo. Film o Karolovi Duchoňovi si pozrieš už tento víkend včera o 16:37
Slovenská polícia baví internet. Spustila vianočnú kampaň, v ktorej upozorňuje na najhľadanejších Slovákov včera o 15:53
Kúp si kúsok lesa. Originálnou alternatívou k Black Friday podporíš slovenskú prírodu včera o 15:02
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi včera o 13:51
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku včera o 13:04
Začni si baliť kufor. Pelikán má výpredaj, spiatočné letenky začínajú už od 19 € včera o 13:00
Spravodajstvo
Počasie Polícia SR Dane Nehnuteľnosti
Viac
V mnohých okresoch na Slovensku sa tvorí poľadovica. Vodiči musia dodržiavať zvýšenú opatrnosť
pred 27 minútami
Turistku na Hrebienku zrazili sánkar. Záchranári ju previezli do Starého Smokovca
pred hodinou
Slovensko znova kleslo v rebríčku priemernej výšky ročnej mzdy. Predbehlo nás už aj Rumunsko
pred 2 hodinami

Viac z Refresher

Všetko
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
Reportáže
25. 11. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Ako fungujú pohrebné služby? „Niektoré pohrebné služby sú radi, keď ľudia zomrú. Rodiny nám niekedy nedovolia odniesť telo“
25. 11. 2025 7:00
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
Rasťo z Ruže o zápase v FNC: Neprekvapilo by ma, keby som Flexkinga ukončil v prvom kole (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Rasťo z Ruže o zápase v FNC: Neprekvapilo by ma, keby som Flexkinga ukončil v prvom kole (Rozhovor)
22. 11. 2025 14:00
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
dnes o 11:11
17. november: Refresher stojí za hodnotami Nežnej revolúcie
17. november: Refresher stojí za hodnotami Nežnej revolúcie
16. 11. 2025 20:00
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
Odporúčané
Nikolas vyrastal v ústave a štát ho označil za nesvojprávneho: Cítil som, že tam nepatrím (Rozhovor)
29. 10. 2025 8:30
Viac z Zdravie Všetko
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
Duševné zdravie
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Jana zažila vyhorenie: Pri jedle sa mi chcelo vracať, odoslať bežný email mi trvalo aj niekoľko dní
pred 3 dňami
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
24. 11. 2025 17:00
Daniela otehotnela počas vysokej školy a nevedela, či má nárok na materskú. Čo robiť, keď sa ocitneš v takejto situácii?
25. 11. 2025 17:00
Viac z Šport Všetko
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
Česko
23. 11. 2025 9:00
Odporúčané
Globálny unikát na Oktagone: Bojovník ukončil súpera neuveriteľným spôsobom, poznáme aj nového šampióna
23. 11. 2025 9:00
Fight Night Challenge 10 s Rasťom aj Mishell láme rekordy. Organizátori pre vysoký záujem pridali vstupenky
21. 11. 2025 18:31
Takto vyzerala tlačovka Fight Night Challenge 10. Zvarči a Flexking si doslova skočili do vlasov (VIDEO)
4. 11. 2025 12:15
Viac z Politika Všetko
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
11. 8. 2025 9:48
Europoslanec Zdechovský posiela Ficovi výsmešný meme odkaz: Kontrola vadí len tým, ktorí majú dôvod niečo skrývať
8. 6. 2025 18:02

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
Kultúra
dnes o 11:00
V spolupráci
FOTO: Malý apartmán z Poľska, kde každý detail dýcha luxusom. Pozri si 34 štvorcových metrov plných prekvapení
dnes o 11:00
Ideálny príklad toho, že na veľkosti nezáleží, keď máš skvelý dizajn.
McDonald’s investoval do slovenskej ekonomiky 678 miliónov €. Počas 30 rokov pomohol nemocniciam a zvýšil zamestnanosť
PR správa
McDonald’s investoval do slovenskej ekonomiky 678 miliónov €. Počas 30 rokov pomohol nemocniciam a zvýšil zamestnanosť
dnes o 09:00
Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
refresher+
Toto sú ceny na Vianočných trhoch 2025: Cigánska sklamala a zemiaková placka zachránila dojem
včera o 18:20
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Ivana a Maťo sa presťahovali z mesta do malej obce Jedlinka. Pozemok kúpili za 10-tisíc eur (Reportáž)
včera o 17:00
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov
Odporúčané
OUTFIT CHECK Sloveniek a Češiek s TOP módnym vkusom. Inšpiruj sa fresh lookmi ako z magazínov
včera o 16:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
Párový psychológ: „Najšťastnejšie páry dodržiavajú týchto 5 zvykov. Väčšina ľudí na ne zabúda“
dnes o 11:11
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
V Košiciach rozdajú 1 000 cheeseburgerov zadarmo. Simon's Burger otvára prvú pobočku na Slovensku
včera o 13:04
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
VIDEO: Muž v Tatrách zachytil stret s rysom. Šelma sa nebezpečne priblížila k jeho psovi
včera o 13:51
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
Sponzorovaný obsah
Barbora pracovala ako grafická dizajnérka, teraz robí čašníčku na Cypre: Nájsť si dobrú prácu v zahraničí je jednoduchšie
pred 3 dňami
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ľuboš a Klaudia otvorili slovenské potraviny v Anglicku: Ak by to stálo na Slovákoch, do polroka môžeme zavrieť (Rozhovor)
pred 2 dňami
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
KVÍZ: Rozumieš slovám ako „ancug“ či „rintintin“? Otestuj svoje znalosti nárečí z celého Slovenska
25. 11. 2025 16:30
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
refresher+
Odporúčané
Lukáš žije s tetániou: Keď príde prvá úzkosť, máš strach, že je to infarkt a že zomrieš. Občas sa dostávam do trápnych situácií
24. 11. 2025 17:00
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
Trnava má novú reštauráciu Taraxacum. Kreoval ju známy šéfkuchár Lukáš Hesko
23. 11. 2025 10:00
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
Najkrajším mužom Európy sa stal známy Prešovčan. Víťaz Farmy si odniesol prestížny titul
24. 11. 2025 11:28
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
refresher+
Odporúčané
Prvá prehliadka u gynekologičky: bude to bolieť a mám sa oholiť? Lekárka prezradila, ako sa pripraviť tak, aby to nebolo trápne
16. 2. 2022 14:30
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
refresher+
Odporúčané
K hrobu mafiána niekto priniesol čokoládového zajaca. Pozreli sme sa na to, ako dnes vyzerajú hroby bratislavského podsvetia
25. 4. 2021 14:30
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tereza z Naked Attraction: Účastníkom šou občas na pľaci „stvrdol“. Zarazilo ma, koľko žien útočilo na moju postavu (Rozhovor)
14. 11. 2025 17:00
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
refresher+
Odporúčané
TEST parížskych šalátov zo supermarketov: Je najdrahší zároveň najlepší? Najlacnejší prekvapil
16. 11. 2025 8:30
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
refresher+
Odporúčané
Toto je TOP 10 podnikov v Prešove: Z týchto miest neodídeš hladný ani sklamaný (Gastrotest)
8. 11. 2025 19:00
Domov
Zdieľať
Diskusia