Policajné psy, asistenčné psy, poľovnícke psy alebo psy, ktoré ti dajú vedieť, keď máš záchvat.
Pripravili sme pre vás zoznam desiatich najinteligentnejších plemien, ktorý vychádza zo štúdie Amerického kynologického klubu.
10. Austrálsky chrt
Pes príbuzný s austrálskym psom dingo je odolné pastierske plemeno s (takmer) neobmedzenou energiou. Vyšľachtili ho koncom 19. storočia krížením anglického bulteriéra, kolie a psa dingo, aby sa čo najviac podobal na vyhynuté plemeno.
9. Rottweiler
Rottweiler, pes pôvodom z Nemecka, má zlú povesť kvôli prípadom útokov na deti, ale keď je správne vycvičený, je to veľmi milý a priateľský pes. Často ho využívajú policajné zložky pre jeho silu a zdatnosť.
8. Papillon (motýlik)
Papillon je najšikovnejší pes na agility a superrýchly šprintér. Svoje meno dostali podľa uší, ktoré pripomínajú motýlie krídla.