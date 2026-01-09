Rodinný dom, v ktorom David Bowie prežil detstvo a dospievanie, sa dočká obnovy. Po rekonštrukcii bude slúžiť mladým ľuďom ako miesto pre umelecké workshopy a rozvoj tvorivých zručností.
Charitatívna organizácia Heritage of London Trust oznámila, že odkúpila detský dom Davida Bowieho v južnom Londýne a plánuje ho sprístupniť verejnosti. Radový dom na adrese 4 Plaistow Grove v Bromley bude zrekonštruovaný tak, aby čo najvernejšie odzrkadľoval podobu interiéru z rokov 1955 až 1968, keď v ňom Bowie žil, píše BBC.
Projekt by mal byť dokončený v roku 2027 a dom sa následne premení na centrum kreatívnych a vzdelávacích workshopov pre mladých ľudí. Cieľom je podporiť ich sebavedomie, komunikačné schopnosti a vzťah k umeniu. Riaditeľka trustu Dr. Nicola Stacey zdôraznila, že Bowie bol hrdým Londýnčanom a jeho príbeh môže inšpirovať ďalšie generácie.
Na obnovu sa už podarilo získať grant vo výške 500-tisíc libier od Jones Day Foundation, pričom organizácia dúfa v ďalšiu podporu verejnosti. Na projekte spolupracuje aj Geoffrey Marsh, ktorý pripomína, že práve v malej spálni tohto domu sa začala rodiť Bowieho výnimočná kreativita.
Oznámenie prichádza symbolicky krátko po výročí Bowieho narodenia a takmer desať rokov po jeho smrti. Fanúšikovia si ho v týchto dňoch pripomínajú aj prostredníctvom nových dokumentov, napríklad snímky Bowie: The Final Act. BBC tiež pripravuje dokument o jeho berlínskej ére.