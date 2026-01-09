Kategórie
dnes 9. januára 2026 o 10:13
Zdenka Hvolková

Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon

Kid Cudi vstupuje do novej kapitoly. V Paríži otvára svoju prvú výstavu, kde sa predstaví ako maliar Scott Ramon
Zdroj: HypeBeast/Nils Müller
Ukáže svoju výtvarnú tvorbu inšpirovanú osobnými emóciami a vnútorným svetom.

Kid Cudi rozširuje svoje umelecké pôsobenie mimo hudby a oficiálne vstupuje do sveta výtvarného umenia, píše HypeBeast. Koncom mesiaca otvorí v galérii Ruttkowski;68 v parížskej štvrti Marais svoju vôbec prvú samostatnú výstavu s názvom Echoes of the Past.

Výstava potrvá od 31. januára do 1. marca a predstaví desať obrazov, ktoré mapujú Cudiho vnútornú krajinu. Pod menom Scott Ramon pracuje s výraznými farbami, geometrickými tvarmi a kontrastmi, v ktorých sa mieša melanchólia s optimizmom. Diela pôsobia ako osobné výpovede a vizuálne hľadanie silnejšej verzie seba samého.

kid cudi
Zdroj: HypeBeast/Nils Müller
Maľovať začal približne pred rokom, keď sa vrátil k svojmu detskému snu. V obrazoch sa opakovane objavuje postava Maxa, jeho vizuálne alter ego, ktoré reprezentuje vnútorné dieťa. Maľovanie sa preňho stalo nástrojom spracovania emócií a osobných démonov, o ktorých otvorene hovorí aj vo svojej hudbe a memoároch.

kid cudi kid cudi kid cudi kid cudi
Zobraziť galériu
(4)
Súčasťou výstavy bude aj originálna 10-minútová zvuková kompozícia, ktorú Cudi vytvoril špeciálne pre tento projekt. Syntetická, atmosférická hudba má návštevníkov ešte hlbšie vtiahnuť do jeho multidisciplinárneho sveta.

Echoes of the Past tak predstavuje Kid Cudiho nielen ako hudobníka, ale aj ako výtvarníka, ktorý cez nové médium pokračuje v rozprávaní veľmi osobného príbehu.

HUDBA KID CUDI RAP RAPOVÁ SCÉNA UMENIE VÝTVARNÉ UMENIE
