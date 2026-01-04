Od Prahy až po Vranov nad Topľou, tieto underground albumy by si nemal nechať zabudnuté v roku 2025.
Aj keď všetci už vieme, že Separ, Pil C, Luca Brassi10X či 13K vydali minulý rok albumy, ktoré stoja za zmienku, nemali by sme správne zabudnúť ani na mená, ktoré väčšina republiky zatiaľ nepozná. Od umelcov z Prahy cez Nitru, Košice či Vranov – tieto albumy by nemali zostať zabudnuté, ale mali by slúžiť ako ukážka toho, aké talenty na scéne máme.
Tu je môj výber dvadsiatich albumov, ktoré stoja za zmienku. Sú zoradené podľa dátumu vydania, od januára až do decembra.
