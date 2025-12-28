Kategórie
dnes 28. decembra 2025 o 16:00
Čas čítania 5:36

TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ

TOP 10 slovenských rapových albumov 2025. Vypočuj si najväčšie bomby, ktoré nahrali 13K či Separ
Zdroj: Instagram/@separ__dms, Marcus Poliak
Richard Balog
Richard Balog
Pozri sa, kto má na svojom konte najlepší album za posledných 12 mesiacov.

Slovenský rap v roku 2025 bol skvelý a priniesol množstvo skvelých releasov, ktoré by nemali uniknúť tvojej pozornosti. Od experimentálnych zvukov až po tvrdé a surové bangre – každý album v zozname TOP 10 ponúka niečo unikátne.

Nezmeškaj prehľad tých najlepších diel, ktoré si zaslúžia miesto v tvojom playliste. Od SIMILIVINLIFE cez Luca Brassiho10x a 13K až po Separa. Toto je aktuálna špička slovenskej rapovej scény!

V komentári nám napíš, ktorý z albumov v zozname je podľa teba najlepší. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh novinky z domova aj zo zahraničia.

P. S. Pozri si tiež zoznam TOP 10 zahraničných rapových trackov, ktoré v roku 2025 ovládli hudobné rebríčky aj playlisty.

Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, fresh outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe či kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
10. SIMILIVINLIFE – 23:69

TOP 10 otvára SIMILIVINLIFE s albumom 23:69, ktorý vydal 14. februára, a predstavuje debut slovenského rapera pod vydavateľstvom rychlí kluci.

LP obsahuje 9 plnohodnotných trackov, trvá približne 20 minút čistého času a ponúka temnú, miestami melancholickú atmosféru v kombinácii s úprimnou, surovou lyrikou a charakteristickým flowom 24-ročného rodáka z Košíc. SIMILIVINLIFE na albume 23:69 pracuje s minimalistickými produkciami a emotívnym prejavom, ktorý kladie dôraz viac na náladu ako chytľavé refrény.

S pomocou hostí ako Saul, Luca Brassi10x či CA$HANOVA BULHAR, našiel SIMILIVINLIFE vlastný smer, ktorý možno nebude po chuti každému fanúšikovi rapu, ale nás baví.

9. CONSPIRACY FLAT STUDIO Stereodr*gy

9. miesto v zozname patrí zoskúpeniu CONSPIRACY FLAT STUDIO v zložení Shimmi, AstralKid22, Tisci a guapanova, ktorí v štúdiu nahrali 12 trackov na album Stereodr*gy.

Každý z interpretov zanechal na LP so skvelým obalom svoj rukopis a výsledkom je kvalitný labelový album, aký sme v našich končinách nepočuli od čias nahrávky KRTEK MONEY LIFE od členov Milion Plus v roku 2018.

Stereodr*gy skvelo doplnili slohami hostia – Luca Brassi10x, SIMILIVINLIFE či Separ v bangri Čísla. V playliste nám najviac rotujú tracky Number one a Celine.

8. Dame & SMART RAPutačné Riziko

Dame a SMART vydali 31. augusta svoj druhý spoločný album, ktorý nesie názov RAPutačné Riziko, a ponúka oboch členov DMS v polohe ako na predchádzajúcom počine TRAPOHORY z roku 2024.

Tvrdé beaty, originálne flowy a silné témy, v ktorých Dame so SMARTom otvárajú spoločenské aj politické problémy, dopĺňa typický humor a osobné odkazy. RAPutačné riziko obsahuje 15 trackov a predstavuje album, ktorý vybočuje z rapových štandardov, a to oceňujeme najviac.

7. Zayo KLOBUK DOLE

Prvý decembrový piatok patril na slovenskej rapovej scéne Zayovi, ktorý vydal očakávaný album s názvom KLOBUK DOLE, a vybojoval si 7. miesto v TOP 10.

Stále horúca novinka predstavuje člena dnes už ikonickej skupiny Haha Crew v polohe, v ktorej spája tvrdé lyrics s melodickými linkami a častokrát osobnými témami. Zayo sa v textoch obzerá za svojou doterajšou cestou medzi popredných raperov na scéne, ale zároveň ukazuje, že je pripravený posunúť sa v hudobnej kariére ešte vyššie. Nevyhýba sa ani pouličným témam a humoru, vďaka ktorému si získal našu priazeň.

LP obsahuje 10 trackov, spomedzi ktorých nájdeš niektoré aj v našom playliste na Spotify, a medzi hosťami sú Luca Brassi10x, Raphael, Ego, Samey aj Separ.

6. Karlo – Diabol V Slabom Tele

Prvú polovicu TOP 10 uzatvára na 6. mieste Karlo, ktorý po prepustení z väzenia vydal 20. februára album s názvom Diabol V Slabom Tele s 8 trackmi vrátane videosinglu Dory.

Projekt s neprehliadnuteľným zeleno-čiernym obalom s podobizňou diabla, ktorý neskôr dostal aj deluxe verziu, trvá len približne 20 minút, ale napriek tomu ukazuje lučenského rapera z labelu Milion Plus v skvelej forme. Karlo s ľahkosťou strieda flowy a chŕli dokonalé bars do ostrých beatov, ktoré po každom vypočutí nemôžeme dostať z hlavy.

Na albume je viacero zvučných hostí vrátane 13Manyho, pričom najlepšiu slohu Karlovi poskytol TKX v tracku Kurz, z ktorého máme zimomriavky kedykoľvek hrá.

Sme zvedaví, aký typ albumu predstaví Karlo v spolupráci s Hasanom. Room Service vychádza 5. januára.

5. Gleb & Samey PODOKNAMI

Album, ktorý podľa Gleba spoločne so Sameyom flopli, má v našom srdci špeciálne miesto, keďže oboch interpretov obdivujeme dlhé roky.

PODOKNAMI s coverom od fotografa Lousyho Aubera ponúka Gleba aj Sameya v brilantnej rapovej forme a je škoda, že s prvým spoločným collab projektom nemali turné naprieč Slovenskom a Českom. Zaslúžil by si to.

Raperi zdieľajú svoje emócie, životné skúsenosti a pohľady na rôzne témy vrátane zrady, túžby po lepšom živote alebo lásky. Gleb aj Samey experimentovali s rôznymi štýlmi a zvukmi, vďaka čomu dosiahli pestrú atmosféru. Medzi naše obľúbené tracky patria PODOKNAMI, TAKE OVER, baggy a spinava lyzicka.

4. Porsche Boy & WEN EAST SIDE SOUND 2

Dlho sme rozmýšľali, či album EAST SIDE SOUND 2 od Porsche Boya a WENa posunieme vyššie, ale nakoniec si myslíme, že 4. miesto je adekvátne pri pohľade na TOP 3 nahrávky v zozname.

Fresh nahrávka, ktorá vyšla 19. decembra pod hlavičkou WELOVEVERYSIMPLE, má perfektný cover, obsahuje 10 trackov vrátane videosinglu MOJ HLAS a Medzi hosťami sú napríklad Gleb či Saul, ale aj česká skupina 58G. Porsche Boy a WEN nadviazali na prvý spoločný collab album z roku 2023 a ukázali, že rap majú v krvi – hravo naskakujú na beaty a predvádzajú vycibrené lyrics v kombinácii s chytľavými flowmi a refrénmi.

WLVS si zaslúži tvoju pozornosť a určite nevynechaj ani turné, respektíve krsty k albumu EAST SIDE SOUND 2 so zastávkami v Košiciach, Bratislave a Prahe.

3. Pil C & Luca Brassi10x brat

TOP 3 otvára v roku 2025 Pil C a Luca Brassi10x s albumom brat, ktorý nadväzuje na ich predchádzajúci collab. Takmer presne po roku od vydania albumu VOJNA nám hviezdny tandem naservíroval ďalšiu exkluzívnu chuťovku s 9 trackmi a obalom plným roztomilých šteniatok a veľkým ružovým nápisom.

Chémia medzi oboma rapermi funguje ako švajčiarske hodinky na ich zápästiach a na LP nie je track alebo pasáž, ktorú by sme potrebovali preskočiť. Rovnako kvalitný je aj zoznam hostí, keď slohy doručili Separ, Dollar Prync, Ben Cristovao, ale tiež Karlo či G1nter. Najviac nás v redakcii bavia tracky iba sny, medelin, studené srdce a nikto ako my.

Budúci rok plánujú Pil C aj Luca Brassi10x sólové albumy.

2. 13K NO. 1

Prekvapenie? Pre mnohých určite áno, ale z nášho pohľadu ide o zaslúženú pozíciu v zozname. Skupina 13K z Rače vydala 13. októbra prvý album pod major vydavateľstvom Universal Music a dopadol lepšie, ako sme predpokladali.

Šmolki, Drako Narco a producent Big Sip nezostali svojej povesti nič dlžní a na albume NO. 1 predvádzajú surový rap, ktorý kombinuje ostrý humor, výraznú iróniu a silné osobné výpovede, ktoré nemajú byť inšpiráciou pre tínedžerov. Okrem chalanov z 13K nájdeš na featoch guapanovu a Adama Oxxa.

Oceňujeme aj obal, ktorý odkazuje na legendárny album Bozk na rozlúčku od skupiny Kontrafakt. Za nápadom stojí náš bývalý kolega Hlava. Ak máš nápočúvanú spomínanú nahrávku z roku 2007, určite postrehneš aj sampel v poslednom tracku s názvom Bozk.

1. Separ Neviem

Autorom najlepšieho slovenského rapového albumu v roku 2025 nie je nikto iný ako Separ. Kráľ domácej scény vydal 30. marca šiesty sólový album s názvom Neviem, ktorý obsahuje 17 trackov, trvá približne 55 minút čistého času a v číslach prekonal konkurenciu na plnej čiare.

Neviem je skvelým dôkazom toho, že slovenská rapová scéna stále drží krok s modernými trendmi, ale zároveň nezabúda na svoje korene. Album je kombináciou introspektívnych textov, v ktorých Separ rozoberá rôzne témy vrátane svojej pozície, súkromného života alebo spoločenských udalostí.

Separ opäť dokázal svoju schopnosť vyvážiť komerčné prvky s autentickým a silným osobným prejavom, vďaka ktorému má obrovskú fanúšikovskú základňu. Člen DMS je hviezda najvyššej úrovne, čo potvrdil vypredaným koncertom pre 30-tisíc ľudí na Národnom futbalovom štadióne v domácej Bratislave.

P. S. Body to body na feate s Frenchom Montanom považujeme za jeden z najväčších bangrov v histórii slovenského rapu.

Okrem albumov v TOP 10 vyšli v roku 2025 aj ďalšie rapové projekty, ktoré si zaslúžia pozornosť – Delik a Jozef Engerer predstavili LP NA HRANE, talentovaný raper ahojniki odhalil svoj debut RDY?!, Mjay Beatz nahral producentský album Virtuoso, Shimmi konečne vydal YOLO a oak ey má online nahrávku s rovnomenným názvom OAK EY.
Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
HUDBA RAP SLOVENSKÝ RAP
