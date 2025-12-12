Kategórie
dnes 12. decembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:42

REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin

REFRESHNI SI PLAYLIST: 21 Savage vydal album, Porsche Boy a WEN s prvým singlom z ohláseného LP aj nový Calin
Zdroj: Paras Griffin/Getty Images
Richard Balog
Richard Balog
Tracky a releasy, ktoré ti spoľahlivo aktualizujú playlist, a možno v ňom ostanú ešte veľmi dlho.

Ak hľadáš správny impulz, ktorý ti nakopne predposledný víkend pred Vianocami, potom si na správnom mieste. REFRESHNI SI PLAYLIST je späť a s ním aj zoznam najhorúcejších hudobných noviniek, ktoré hýbu scénou – od rapu cez elektroniku až po latino vibrácie.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

P. S. Ak máš rád/rada čísla, pozri si zoznam najpočúvanejších umelcov na Spotify v roku 2025.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
1. 21 Savage What Happened to the Streets?

O najväčší tohtotýždňový release sa postaral 21 Savage, ktorý vydal album What Happened to the Streets? len týždeň po tom, čo oznámil nový sólový projekt.

HOT novinka obsahuje 14 trackov, trvá viac ako 45 minút čistého času a ponúka 33-ročného umelca v charakteristickej ľadovo chladnej polohe, ktorú dopĺňajú surové lyrics. Medzi hosťami na LP je niekoľko hviezdnych mien rapovej scény – Drake v tracku MR RECOUP, ktorý nájdeš aj v našom playliste na Spotify, Latto, Metro Boomin, GloRilla alebo Lil Baby.

Ak si dlhoročným fanúšikom tvorby 21 Savage, album What Happened to the Streets? bude pre teba predčasným darčekom na Vianoce. Pozri si tiež čierno-biely vizuál k jednému z najlepších trackov HA. 

How the f**k is you a rapper? You don't got one fan (the f**k?).

2. Clipse So Be It (Amazon Music Presents: In the Paint)

Clipse vydali v júli album Let God Sort Em Out, ktorý odborníci z brandže označili za najlepšiu rapovú nahrávku v roku 2025, pričom tento týždeň predviedli Pusha T a Malice track So Be It s Pharrellovou produkciou naživo v rámci Amazon Music Presents: In the Paint.

Drsné, introspektívne dielo rozoberá temné stránky života v gangu a neľútostný boj o prežitie. Kombinuje minimalistický beat s ostrými bars, ktoré sú charakteristické pre tvorbu Clipse. Silu tracku zvýrazňuje prejav oboch raperov z Virginie, ktorí v novembri a decembri predviedli svoje majstrovstvo aj v Európe.

F***in' with P, get somethin' immediate.
Your soul don't like your body, we helped you free it.

3. Danior x Tunisino feat. Raphael Italiano, Cigan, Arab

Slovenská rapová scéna nutne potrebuje novú, dravú krv a sme radi, keď vidíme niečo neopozerané a odlišné ako v prípade Daniora s Tunisinom, ktorí si na feat pozvali Raphaela. Výsledkom je track Italiano, Cigan, Arab, ktorý je súčasťou EP KAMIKAZE.

Novinka vyšla pod hlavičkou labelu Nekonečno & 1 flow, ktorý zastrešuje Rytmus, a ponúka nekompromisný pouličný rap v podaní všetkých 3 interpretov s tvrdými flowmi. V závere predviedla refrén DIANA, známa zo súťaže The Mag Wrap, ktorá dodala ženskú energiu nahrávke nabitej silou a testosterónom. Súčasťou je tiež sprievodný videoklip, ktorý režíroval Kid From Skopje.

Celý život smeroval k tomu, aby som bol mladý Don.

4. Porsche Boy x WEN MOJ HLAS

Porsche Boy a WEN predstavili prvý singel z ohláseného albumu EAST SIDE SOUND 2, a to rovno so sprievodným videoklipom od Tomáša Fialu a Seeya, v ktorom účinkujú aj partnerky oboch raperov.

Produkciu temnej novinky MOJ HLAS zabezpečil Elissio, zatiaľ čo o mix a master sa postaral Marko Brostl. Track kombinuje melanchóliu s osobnou výpoveďou, pričom Porsche Boy aj WEN sa v texte sústredia na vnútorné boje, hľadanie vlastnej identity a potrebu nájsť svoj hlas uprostred chaosu.

WELOVEVERYSIMPLE je v súčasnosti náš obľúbený kreatívny, respektíve hudobný dom a tešíme sa na LP. Zatiaľ nám bude hrať track MOJ HLAS na nekonečnom repeate.

Moj hlas zarába za mňa, nemám ja na to čas.
V košielke behať po kávičkách, to možem ja j**ať.

5. Calin Woah

Pracuje Calin po vypredaných koncertoch v O2 aréne na novom albume? Veríme, že áno, a aktivita interpreta, ktorý prekročil 1 milión mesačných poslucháčov na Spotify, hovorí jasnou rečou.

Najnovšie člen labelu rychlí kluci vydal track s názvom Woah s beatom od D.Kopa, ktorý síce trvá menej ako 2 minúty, ale má perfektnú energiu a baví nás do poslednej sekundy. O sprievodný videoklip s backstage zábermi zo štadióna sa postaral Flashfaker.

Chci se s ní hádat, říká, že mě má ráda.
B**ch mě má přes celý záda.

6. Fred again.. USB

Skvelú správu máme aj pre fanúšikov elektronickej hudby.

Fred again.. má od dnešnej polnoci online na všetkých streamoch očakávaný album USB, ktorý obsahuje 34 trackov vrátane známych a globálne úspešných hitov ako Victory Lap a Back 2 Back so Skeptom, stayinit na feate s Lil Yachtym a Overmonom alebo najnovšieho Winny. Urob si uvoľnený piatok a vypočuj si celý projekt.

7. Becky G Hablamos Mañana

Záver tohtotýždňového zoznamu patrí speváčke Becky G a singlu Hablamos Mañana, ktorý nahrala v španielskom jazyku, a nepochybujeme o tom, že sa zaradí medzi najpočúvanejšie novinky v latino hudobných rebríčkoch.

Nahrávka spája moderný reggaeton s jemnými prvkami popu a trapu. Má uvoľnenú, miestami až provokatívnu atmosféru a text sa točí okolo nočnej komunikácie, flirtu a hry na mačku a myš.

Bésame, hablamos mañana, vamos a mi habitación.
Y hablamos, pero en mi cama de otra conversación.

Tvojej pozornosti by nemali uniknúť ani ďalšie fresh hudobné novinky – mladý slovenský raper Danisen vydal EP DEMON, J Hus a Skepta predstavili track Outside a Ty Dolla $ign nahral remix nahrávky Don't Kill The Party na feate s menami ako Quavo, Juicy J a Shoreline Mafia, ktorý ťa postaví zo stoličky.
