dnes 21. novembra 2025 o 11:00
Čas čítania 3:45

REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom

REFRESHNI SI PLAYLIST: Post Malone v novom hite, mladá rapová krv ahojniki či Fred Again.. s klubovým bangrom
Zdroj: Live Nation
Richard Balog
Richard Balog
Priprav sa na poriadne nabitý playlist plný nových hitov.

Svetová aj domáca hudobná scéna prináša tento týždeň poriadnu nálož HOT noviniek naprieč žánrami. Od country-rapovej spolupráce BigXthaPlug a Post Malone, cez surový atlantský zvuk od Lil Babyho a návrat pýchy Philadelphie Meeka Milla až po mladých slovenských raperov s fresh projektmi a popové hity.

V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.

P. S. Ak máš rád/rada čísla a si fanúšikom rapu, pozri si zoznam TOP 10 najpočúvanejších interpretov najpočúvanejšieho hudobného žánru na Spotify. Medzi elitou nechýba Future, Kendrick Lamar, Eminem či Drake.

Redakcia každý týždeň v piatok vyberá TOP hudobné novinky, ktoré vyšli v predchádzajúcich 7 dňoch a nemali by uniknúť tvojej pozornosti. Nezabudni dať odber téme REFRESHNI SI PLAYLIST, aby si vždy postrehol/-la fresh tracky, albumy či videoklipy od známych slovenských, českých aj zahraničných interpretov.
1. BigXthaPlug feat. Post Malone Cold 

Úvod tohtotýždňového zoznamu patrí spolupráci BigXthaPlug x Post Malone a country-rapovej nahrávke s názvom Cold.  

Zatiaľ čo 27-ročný rodák z Dallasu prináša svoj typický drsný, hrubý flow, tak Malone dodáva dielu melodický kontrast a emotívnejší náboj. Spolu vytvárajú chytľavú, ale zároveň temnejšiu atmosféru o osamelosti a odolnosti, ktorá formuje životy oboch interpretov. Track so silným refrénom pôsobí ako svieža kombinácia dvoch odlišných svetov.

BigX a Posty natočili k novému hitu videoklip v country štýle, ktorý bude online čoskoro. Zatiaľ sa môžeš naučiť text Cold.

Ayy, and I hate when it's cold, it remind me I'm alone.
And that my heart is made of stone, plus I could never say I'm wrong.

2. Lil Baby Real Shit 

Jeden z najvýraznejších atlantských raperov v posledných rokoch, Lil Baby, drží svoje slovo a aj túto stredu vydal nový track. V nastolenom trende plánuje pokračovať až do konca roka 2025. 

Tohtotýždňová novinka nesie názov Real Shit a Baby predvádza svoje rokmi vycibrené skills do beatu od dvojice 43Juice a SouliMadeIt. V texte rozoberá témy skutočného života, ktorý nie je ani pre rapové hviezdy vždy ľahký. Podobne ako predchádzajúce nahrávky, tak aj Real Shit neskôr nájdeš na pripravovanom albume THE LEAK$. 

Real Atlanta, I'm from a zone, right up the street from the dome (I'm from the 4).
Came up gettin' our hustle on, living legend off of strong.

3. Meek Mill HOW FAR WE CAME

Pýchou Philadelphie nie je len filmový Rocky Balboa, ale tiež raper Meek Mill, ktorý po dlhšom čase bez vydávania hudby predstavil EP s názvom Indie Pack (Vol. 01) s novými 4 trackmi vrátane nahrávky HOW FAR WE CAME. 

38-ročný raper, ktorý bol dlho súčasťou labelu Maybach Music Group, počas približne 150 sekúnd sype z rukáva silné bars o svojom súkromnom živote či častokrát kľukatej ceste za úspechom. Súčasťou je tiež videoklip, v ktorom vidíme Meeka v štúdiu, na koncerte aj ako ukazuje novú diamantovú reťaz s veľkým príveskom s portrétom.

Ak ide o predzvesť pripravovaného albumu, nemáme žiadne výhrady. 

I got like a thousand wins, only got a couple losses.
Oops, I mean a couple lessons, ni**as ain't gon' never catch us.

4. Shimmi MADONNA (yoloading...) 

Dodrží Shimmi slovo a bude album YOLO na streamoch tento rok? Netušíme, ale člen labelu ConspiracyFlat Studio posiela svojím fans zatiaľ ochutnávku v podobe projektu MADONNA (yoloading...), ktorý obsahuje 7 trackov vrátane singlu VOGUE na feate s Calinom. 

Celá nahrávka trvá len približne 10 minút čistého času, ale Shimmi do vlastných beatov či od producentov ako Udochi a LVCIFER predvádza svoje skills aj drzý jazyk. V našom playliste nájdeš chytľavý track MADONNA, ktorý EP otvára. 

5. ahojniki omnipotent

Mladú slovenskú rapovú krv zastupuje okrem Shimmiho tiež ahojniki, s ktorým sme po vydaní albumu RDY?! urobili rozhovor, a najnovšie odhalil EP s názvom omnipotent so 6 fresh trackmi. 

Talentovaný košický umelec postavil svoj zatiaľ najosobnejší projekt na temných a minimalistických beatoch od producentov ako Šuty a darksoul, v ktorých vyniká jeho charakteristický vokál – striedavo melancholický a extrémne surový. Na feate v tracku V klietke leva nájdeš Erika Tresora. 

Nahrávka omnipotent má kompaktnú myšlienku a silnú atmosféru, ktorá ťa pohltí od prvej do poslednej sekundy. 

6. Tate McRae NOBODY'S GIRL 

Od melancholického a zároveň tvrdého rapu prechádzame k popu vďaka rozšírenej deluxe verzii albumu SO CLOSE TO WHAT od Tate McRae.

Známa kanadská speváčka, ktorá 10. júna odohrala koncert v Prahe, predstavila 5 nových trackov vrátane NOBODY'S GIRL s videoklipom nižšie. Novinka stojí na produkcii, ktorá kombinuje temnejšiu elektroniku s chytľavým, výrazným refrénom. McRae v texte rieši nezávislosť, osobné hranice a silu odísť z toxických vzťahov, pričom jej vokál pôsobí surovo, úprimne a miestami až vzdorovito.

How many times can I shape-shift into someone else?
No, there's no line when art turns to need serious help.

7. Tems  Love Is A Kingdom 

Zoznam uzatvára speváčka Tems, ktorej hudobná kariéra je na vzostupe. 31-ročná rodáčka z Lagosu v Nigérii vydala dnes o polnoci EP Love Is A Kingdom, ktoré pôsobí ako balzam na dušu v súčasnom rýchlom svete. 

Novinka obsahuje 7 trackov, ktoré sú plné introspektívnych myšlienok, spirituality a lásky k samému sebe. Umeleckú autentickosť diela podčiarkuje fakt, že Tems takmer celý projekt produkovala, skomponovala aj napísala sama. EP Love Is A Kingdom síce neponúka rádiové hity, ale interpretku s dokonalým hlasom ukazuje v novom svetle a posúva ju do ďalšej kariérnej fázy.  

Vypočuj si aj ďalšie HOT hudobné novinky, ktoré vyšli za posledných 7 dní – The Kid LAROI má online melodický singel A PERFECT WORLD, Fred Again.. predstavil klubový track Winny a R&B spevák Ne-Yo vydal country ladenú nahrávku s názvom SIMPLE THINGS, ktorú budeš čoskoro počuť v rádiu každý deň hneď niekoľkokrát.
