Priprav sa na poriadne nabitý playlist plný nových hitov.
Svetová aj domáca hudobná scéna prináša tento týždeň poriadnu nálož HOT noviniek naprieč žánrami. Od country-rapovej spolupráce BigXthaPlug a Post Malone, cez surový atlantský zvuk od Lil Babyho a návrat pýchy Philadelphie Meeka Milla až po mladých slovenských raperov s fresh projektmi a popové hity.
V komentári nám napíš, ktorá novinka sa ti páči najviac. Nezabudni sledovať náš oficiálny REFRESHER playlist na Spotify, ktorý každý piatok aktualizujeme o fresh tracky. Ak sme niečo dôležité zo sveta hudby vynechali, podeľ sa s nami o svoje tipy v komentári. Radi si rozšírime naše obzory.
P. S. Ak máš rád/rada čísla a si fanúšikom rapu, pozri si zoznam TOP 10 najpočúvanejších interpretov najpočúvanejšieho hudobného žánru na Spotify. Medzi elitou nechýba Future, Kendrick Lamar, Eminem či Drake.
1. BigXthaPlug feat. Post Malone – Cold
Úvod tohtotýždňového zoznamu patrí spolupráci BigXthaPlug x Post Malone a country-rapovej nahrávke s názvom Cold.
Zatiaľ čo 27-ročný rodák z Dallasu prináša svoj typický drsný, hrubý flow, tak Malone dodáva dielu melodický kontrast a emotívnejší náboj. Spolu vytvárajú chytľavú, ale zároveň temnejšiu atmosféru o osamelosti a odolnosti, ktorá formuje životy oboch interpretov. Track so silným refrénom pôsobí ako svieža kombinácia dvoch odlišných svetov.
BigX a Posty natočili k novému hitu videoklip v country štýle, ktorý bude online čoskoro. Zatiaľ sa môžeš naučiť text Cold.
Ayy, and I hate when it's cold, it remind me I'm alone.
And that my heart is made of stone, plus I could never say I'm wrong.
2. Lil Baby – Real Shit
Jeden z najvýraznejších atlantských raperov v posledných rokoch, Lil Baby, drží svoje slovo a aj túto stredu vydal nový track. V nastolenom trende plánuje pokračovať až do konca roka 2025.
Tohtotýždňová novinka nesie názov Real Shit a Baby predvádza svoje rokmi vycibrené skills do beatu od dvojice 43Juice a SouliMadeIt. V texte rozoberá témy skutočného života, ktorý nie je ani pre rapové hviezdy vždy ľahký. Podobne ako predchádzajúce nahrávky, tak aj Real Shit neskôr nájdeš na pripravovanom albume THE LEAK$.
Real Atlanta, I'm from a zone, right up the street from the dome (I'm from the 4).
Came up gettin' our hustle on, living legend off of strong.
3. Meek Mill – HOW FAR WE CAME
Pýchou Philadelphie nie je len filmový Rocky Balboa, ale tiež raper Meek Mill, ktorý po dlhšom čase bez vydávania hudby predstavil EP s názvom Indie Pack (Vol. 01) s novými 4 trackmi vrátane nahrávky HOW FAR WE CAME.
38-ročný raper, ktorý bol dlho súčasťou labelu Maybach Music Group, počas približne 150 sekúnd sype z rukáva silné bars o svojom súkromnom živote či častokrát kľukatej ceste za úspechom. Súčasťou je tiež videoklip, v ktorom vidíme Meeka v štúdiu, na koncerte aj ako ukazuje novú diamantovú reťaz s veľkým príveskom s portrétom.
Ak ide o predzvesť pripravovaného albumu, nemáme žiadne výhrady.
I got like a thousand wins, only got a couple losses.
Oops, I mean a couple lessons, ni**as ain't gon' never catch us.
4. Shimmi – MADONNA (yoloading...)
Dodrží Shimmi slovo a bude album YOLO na streamoch tento rok? Netušíme, ale člen labelu ConspiracyFlat Studio posiela svojím fans zatiaľ ochutnávku v podobe projektu MADONNA (yoloading...), ktorý obsahuje 7 trackov vrátane singlu VOGUE na feate s Calinom.
Celá nahrávka trvá len približne 10 minút čistého času, ale Shimmi do vlastných beatov či od producentov ako Udochi a LVCIFER predvádza svoje skills aj drzý jazyk. V našom playliste nájdeš chytľavý track MADONNA, ktorý EP otvára.
5. ahojniki – omnipotent
Mladú slovenskú rapovú krv zastupuje okrem Shimmiho tiež ahojniki, s ktorým sme po vydaní albumu RDY?! urobili rozhovor, a najnovšie odhalil EP s názvom omnipotent so 6 fresh trackmi.
Talentovaný košický umelec postavil svoj zatiaľ najosobnejší projekt na temných a minimalistických beatoch od producentov ako Šuty a darksoul, v ktorých vyniká jeho charakteristický vokál – striedavo melancholický a extrémne surový. Na feate v tracku V klietke leva nájdeš Erika Tresora.
Nahrávka omnipotent má kompaktnú myšlienku a silnú atmosféru, ktorá ťa pohltí od prvej do poslednej sekundy.
6. Tate McRae – NOBODY'S GIRL
Od melancholického a zároveň tvrdého rapu prechádzame k popu vďaka rozšírenej deluxe verzii albumu SO CLOSE TO WHAT od Tate McRae.
Známa kanadská speváčka, ktorá 10. júna odohrala koncert v Prahe, predstavila 5 nových trackov vrátane NOBODY'S GIRL s videoklipom nižšie. Novinka stojí na produkcii, ktorá kombinuje temnejšiu elektroniku s chytľavým, výrazným refrénom. McRae v texte rieši nezávislosť, osobné hranice a silu odísť z toxických vzťahov, pričom jej vokál pôsobí surovo, úprimne a miestami až vzdorovito.
How many times can I shape-shift into someone else?
No, there's no line when art turns to need serious help.
7. Tems – Love Is A Kingdom
Zoznam uzatvára speváčka Tems, ktorej hudobná kariéra je na vzostupe. 31-ročná rodáčka z Lagosu v Nigérii vydala dnes o polnoci EP Love Is A Kingdom, ktoré pôsobí ako balzam na dušu v súčasnom rýchlom svete.
Novinka obsahuje 7 trackov, ktoré sú plné introspektívnych myšlienok, spirituality a lásky k samému sebe. Umeleckú autentickosť diela podčiarkuje fakt, že Tems takmer celý projekt produkovala, skomponovala aj napísala sama. EP Love Is A Kingdom síce neponúka rádiové hity, ale interpretku s dokonalým hlasom ukazuje v novom svetle a posúva ju do ďalšej kariérnej fázy.