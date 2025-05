Košická hip-hop scéna ožije: ahojniki predstaví debutový album a natočí klip s Dalybom. Môžeš v ňom byť aj ty

V piatok 30.5. sa v košickej rapovej komunite budú diať veľké veci.

Košický raper ahojniki si na tento deň naplánoval verejnú listening party svojho debutového sólového albumu, ktorý vychádza 6.6. Všetkých 13 trackov si budeš môcť vypočuť na parkovisku KFA v Košiciach, kde sa zároveň bude natáčať videoklip k spoločnému tracku ahojnikiho a Dalyba.

Ak chceš byť súčasťou momentu, ktorý spojí dve generácie umelcov a zanechá stopu na košickej hudobnej scéne, buď pri tom. A než sa vydáš na jazdu do Košíc, prečítaj si rozhovor s jedným z vychádzajúcich raperov slovenskej rapovej scény.

Prečo si sa rozhodol spraviť túto akciu na verejnom mieste?

Chcem medzi ľudí vrátiť starý štýl počúvania hudby – aj keď len na chvíľu. Nechcem žiadne kluby ani nič podobné – len autá, repráky a ľudia. Chcem priniesť vibe, ktorý sa dnes už tak často nevidí.

Ako vnímaš kultúru v Košiciach?

Celkovo mám radosť, že to tu rastie. Vidím, že ľudia sa snažia robiť hudbu, ale chýba tu konkurencia. Veľa ľudí sa len zaj*báva a nie sú dostatočne produktívni. Zatiaľ som tu nenašiel nič cool, čo by ma ohúrilo.

Ľudia chcú slávu hneď, ten hype, ale nepoznám nikoho, kto by sa pre to reálne obetoval. My sme s oak ey-om roky sedeli doma, učili sa robiť hudbu. Ja som radšej počkal a naučil sa čo najviac, kým som niečo veľké pustil do éteru.

Čo ťa vlastne priviedlo k hudbe?

Už ako 11-ročný som chcel mať label. S chalanmi sme sedeli v kočikárni, písal som texty a chceli sme si tam urobiť štúdio. Tancoval som aj street dance a chodil som po Hviezdoslavových Kubínoch, takže text a hudba boli vždy vo mne.

V štrnástich som začal skúšať programy na hudbu, o rok na to vyšiel prvý track. Najviac ma ale ovplyvnila Haha Crew – hlavne Dalyb. Jeho veci boli pre mňa ako záchranné lano.

Ktoré tracky ťa od Dalyba a Haha Crew najviac bavia?

Určite Rockstar Steez, Jaguare, od Dalyba Catwalk 2, Jelly Belly, aj HUF mám veľmi rád. Keď to počujem, vracia ma to späť na spoty, kde sme to vibili cez JBL-ko. Vždy som čakal na nový release. Oni ma dostali k tomu, čo teraz robím.

A čo tour s Dalybom – splnený sen?

Rozhodne. Najprv mi písal, že či nezahrám na zastávke v Košiciach. Keď sme mu s oak ey-om povedali, že by sme dali celú tour, súhlasil. Boli sme hotoví – hrať po Slovensku s niekým, kto nás formoval, bolo niečo veľké. Dalo nám to veľa a som vďačný aj za tie kontakty.

Čo chceš priniesť na scénu?

Okrem toho, že ľudia budú vedieť, že ahojniki a oak ey robia kvalitnú hudbu, tak chcem priniesť aj ten full package. Nechcem robiť len trap – baví ma aj R&B, pop. Keď som bol malý, počúval som Justina Biebera.

Chcem byť všestranný, nielen tvrdé beaty, ale aj vibe a melódia. Zatiaľ o mne veľa ľudí nevie, ale som trpezlivý, nohami na zemi. Nič mi nechýba, všetko ide, ako má. A verím, že to príde. Trpezlivosť ruže prináša.