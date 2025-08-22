Kategórie
dnes 22. augusta 2025 o 10:55
Čas čítania 0:47
redakcia

Cynthii Tóthovej ukradli za bieleho dňa jej ružový Mercedes. Vypátrali ho jej followeri

OSOBNOSTI BRATISLAVA INFLUENCERI SLOVENSKO
Z parkoviska jej zmizol nápadný ružový Mercedes, o čom okamžite informovala svojich followerov na Instagrame.

Cynthia Tóthová na Instagrame prezradila, že jej za bieleho dňa odcudzili auto. Poobede zistila, že jej ho ukradli z parkoviska, a večer postupne zverejnila celý priebeh krádeže. Vďaka tipom od followerov sa jej nápadný ružový Mercedes podarilo nájsť odparkovaný v Petržalke.


Pred pár dňami zdieľala video, v ktorom ukázala, že sa jej do auta niekto vlámal a nechal v ňom poriadny neporiadok. K prípadu sa ďalej nevyjadrovala, až kým jej auto nezmizlo. Cynthia sa pritom nikdy netajila tým, aké nápadné auto vlastní. O to viac podľa jej slov prekvapilo aj samotných policajtov, že ho niekto ukradol.

cynthia tothova
Zdroj: Instagram/@cynthia_tothova

Ako postupne pridávala príbehy, fanúšikovia jej začali písať, že auto videli v smere na Rajku. Po nejakom čase začala zverejňovať, ako jej ľudia dávajú nové tipy na to, kde je jej auto. „Viacerí ste mi písali, že auto je odparkované v Petržalke,“ uviedla Cynthia.

cynthia tothova cynthia tothova cynthia tothova cynthia tothova
Zobraziť galériu
(6)
Na miesto, ktoré jej označili viacerí followeri, dorazili aj policajti a auto tam skutočne našli. Zobrali z neho odtlačky a následne ho nechali odtiahnuť. Z auta jej vraj nič nezmizlo, len mala veci z kufra prehádzané na zadné sedadlá. Cynthia priznala, že je z celej situácie znechutená a ďalej ju rieši s políciou.

Súvisiace témy
BRATISLAVA INFLUENCERI SLOVENSKO
redakcia
redakcia
Všetky články
Náhľadový obrázok: Instagram/@cynthia_tothova
