Z parkoviska jej zmizol nápadný ružový Mercedes, o čom okamžite informovala svojich followerov na Instagrame.
Cynthia Tóthová na Instagrame prezradila, že jej za bieleho dňa odcudzili auto. Poobede zistila, že jej ho ukradli z parkoviska, a večer postupne zverejnila celý priebeh krádeže. Vďaka tipom od followerov sa jej nápadný ružový Mercedes podarilo nájsť odparkovaný v Petržalke.
Pred pár dňami zdieľala video, v ktorom ukázala, že sa jej do auta niekto vlámal a nechal v ňom poriadny neporiadok. K prípadu sa ďalej nevyjadrovala, až kým jej auto nezmizlo. Cynthia sa pritom nikdy netajila tým, aké nápadné auto vlastní. O to viac podľa jej slov prekvapilo aj samotných policajtov, že ho niekto ukradol.
Ako postupne pridávala príbehy, fanúšikovia jej začali písať, že auto videli v smere na Rajku. Po nejakom čase začala zverejňovať, ako jej ľudia dávajú nové tipy na to, kde je jej auto. „Viacerí ste mi písali, že auto je odparkované v Petržalke,“ uviedla Cynthia.
Na miesto, ktoré jej označili viacerí followeri, dorazili aj policajti a auto tam skutočne našli. Zobrali z neho odtlačky a následne ho nechali odtiahnuť. Z auta jej vraj nič nezmizlo, len mala veci z kufra prehádzané na zadné sedadlá. Cynthia priznala, že je z celej situácie znechutená a ďalej ju rieši s políciou.