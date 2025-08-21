Influencer a podnikateľ odhalil svoju novú lásku kreatívnym spôsobom.
Po marcovom bolestivom rozchode s jeho bývalou priateľkou a známou influencerkou Biankou Rumanovou sa Jovinečko ukázal s novou frajerkou. Predviedli sa v rámci nového virálneho car wash trendu, pri ktorom páry romantickým spôsobom spolu umývajú autá, vyvaľujú sa v pene a striekajú po sebe vodou.
Jeho novou slečnou je česká svadobná content creatorka Deny. Vo videu je vidieť, že sa pri natáčaní naozaj zabávajú a Jovinečko pri jeho novej priateľke ozaj žiari pozitívnou energiou.
Hodia sa k sebe?
Áno!
Nie, s Biankou sa hodili viac.
