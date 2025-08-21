Kategórie
dnes 21. augusta 2025 o 13:25
Čas čítania 0:21
Michaela Kedžuchová

Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu

Jovinečko prvýkrát ukázal svoju novú frajerku. Zapojili sa do virálneho car wash trendu
Zdroj: instagram / @jovinecko
OSOBNOSTI INFLUENCERI
Influencer a podnikateľ odhalil svoju novú lásku kreatívnym spôsobom.

Po marcovom bolestivom rozchode s jeho bývalou priateľkou a známou influencerkou Biankou Rumanovou sa Jovinečko ukázal s novou frajerkou. Predviedli sa v rámci nového virálneho car wash trendu, pri ktorom páry romantickým spôsobom spolu umývajú autá, vyvaľujú sa v pene a striekajú po sebe vodou.

Jeho novou slečnou je česká svadobná content creatorka Deny. Vo videu je vidieť, že sa pri natáčaní naozaj zabávajú a Jovinečko pri jeho novej priateľke ozaj žiari pozitívnou energiou.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Filip Jovanovič (@jovinecko)

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Michaela Kedžuchová
Michaela Kedžuchová
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: instagram / @jovinecko
