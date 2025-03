Svojich fanúšikov na sociálnych sieťach žiadajú, aby ich neatakovali a nerýpali sa v ich rozchode.

Influencerský pár Bianka Rumanová a Filip Jovanovič (Jovinečko) oznámili na Instagrame rozchod. Na sociálnej sieti pridali spoločnú čiernobielu fotku a emotívny popis, v ktorom celú situáciu objasnili fanúšikom.

Podľa ich slov bol ich vzťah nádherný a na nič sa nehrali, avšak v tom ruchu života napokon museli „zložiť ružové okuliare“. Obľúbení influenceri, ktorí sa navyše v septembri minulého roka zasnúbili v Japonsku, napísali, že si obaja uvedomili, že sa nestretli vo vhodnom časovom úseku, a preto prichádzajú o svoju polovičku.

„Málokedy stretneme v živote niekoho, s kým si takto sadnete, s kým viete doplniť koniec vety, s kým to má jasný cieľ a láska je čistá. Veľmi ťažko sa hľadajú ďalšie slová, lebo sme nečakali, že sa to dokáže s nami zvrtnúť. Každý, kto nás zažil, povedal, že sme pre seba ako stvorení,“ uviedli Bianka a Jovinečko.

Zároveň dodávajú, že nevedia ani nájsť vhodné slová na to, aby sme to vedeli vyjadriť v povrchnom texte na sociálnej sieti. Je zraňujúce, že sa toto deje, no dáva to obom zmysel. Bolí to, bude to bolieť, ale sme dospelí a musíme byť k sebe čestní a nerobiť takéto kroky už v manželstve, ktoré klopalo na dvere. Musíme si vyložiť karty na stôl a prejaviť preferencie. Nemôže ani jeden chcieť, aby bol ten druhý nešťastný. Preto budeme chvíľu obaja nešťastní…

V závere dodávajú, že sa im k tomu ťažko niečo ďalšie dodáva, no veria, že takto to postačí. Zároveň svojich fanúšikov na sociálnych sieťach žiadajú, aby ich neatakovali, nezisťovali a nerýpali sa v tom.