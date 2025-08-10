Kategórie
dnes 10. augusta 2025 o 19:00
Čas čítania 2:59
Ondřej Jarůšek

Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím

Oktagon má novú šampiónku a česká hviezda šokovala tvrdým finišom. Nela Slováková žiarila šťastím
ŠPORT OKTAGON
Po dvoch rokoch sa Oktagon MMA vrátil na pražskú Štvanici, ktorá sa stala dejiskom ďalšieho senzačného turnaja. Na jeho konci sme sa stretli s novým šampiónom a dozvedeli sme sa, že organizácia sa sem na budúci rok vráti.

Nová šampiónka, emotívne zápasy a prví semifinalisti v boji o milióny českých korún. Oktagon 74 na Štvanici ponúkol ďalšie úžasné divadlo, počas ktorého sme sa dozvedeli aj niekoľko zaujímavých noviniek - napríklad o návrate známych bojovníkov z UFC. Pozrite si, ako celý turnaj prebiehal.

oktagon 74 oktagon 74 oktagon 74 oktagon 74
Zobraziť galériu
(21)

Hviezdy sa vracajú do Oktagonu

Galavečer odštartoval ženský zápas medzi dvoma skúsenými bojovníčkami v stoji - Angličankou Niamh Kinehan a Češkou Michaelou Hlaváčikovou, ktorá v muay thai porazila aj Luciu Szabovú. Premiéra v oktagone však pre domácu bojovníčku nedopadla podľa jej predstáv. Po troch kolách si víťazstvo odniesla anglická bojovníčka. Hlaváčiková však podala výkon, za ktorý sa rozhodne nemusí hanbiť. Celý ich zápas vo voľnom predkole si môžete pozrieť tu.

Naopak, úspešný debut v organizácii mal Vojtech Khol. Zverenec Patrika Kinca a Davida Dvořáka sa na Štvanici stretol s Raphaelom Federicom z Talianska, ktorý s českým reprezentantom prehral v treťom kole na submission. Khol síce po zápase priznal, že zápas nevyšiel presne podľa jeho predstáv, no aj tak sa môže radovať z dôležitého víťazstva.

Oktagon počas večera oznámil dve nové (staro)nové hviezdne akvizície. Do organizácie sa totiž vracajú veteráni UFC David Dvořák a Martin Buday. Druhý menovaný podpísal zmluvu doslova za chrbtom promotéra Ondreja Novotného a bude bojovať s Willom Fleurym o titul v ťažkej váhe. Dvořák bude v septembri bojovať s Mohammedom Walidom.
oktagon 74
Zdroj: OKTAGON MMA

Stroj na knokauty

Tretí zápas, tretie víťazstvo, tretie zastavenie v prvom kole. Český bojovník Daniel Ligocký, hoci je ešte len na začiatku svojej kariéry, už predviedol niekoľko strhujúcich výkonov. Jeho "obeťou" sa tentoraz stal Nemec Andre Langen, ktorý padol po dvoch minútach. Ligocký sa netají tým, že sa chce prepracovať na vrchol rebríčka, ale vie, že ho čaká ešte dlhá cesta. Rozhodne sa však uberá správnym smerom.

Do hry sa vrátila aj nemecká legenda David Zawada, ktorý však, žiaľ, pokračuje v sérii prehier. Tú poslednú mu doručil Kamil Oniszczuk, ktorý v troch kolách ťažil predovšetkým z jeho výškovej prevahy a v závere ho jasne deklasoval. Zawada teraz ťahá sériu troch prehier, zatiaľ čo Poliak sa vrátil do víťazného sedla a pripísal si 11. víťazstvo v kariére.

Nela Slováková je nadmieru šťastná

Radek Roušal často privádza fanúšikov do šialenstva a nebolo to inak ani tentoraz. Roušalova partnerka Nela Slováková si samozrejme nenechala ujsť zápas proti poľskému súperovi Adrianovi Hamerskému. Predpovedala mu koniec v druhom kole a presne to sa aj stalo. Prvých päť minút mal miernu prevahu Poliak, ale v druhej časti Roušal zasadil tvrdý úder na spodok, po ktorom Hamerský padol na zem, kde ho český bojovník následne chytil. Brnenský bojovník tak úspešne nadviazal na svoje predchádzajúce zastavenie pred limitom a jeho ohromený partner na neho nadšene skákal.

oktagon 74
Zdroj: OKTAGON MMA

V prvom štvrťfinálovom súboji pyramídy Tipsport Gamechanger sme videli skutočný masaker. Nemec Hojat Khajevand zlomil svojmu poľskému súperovi Piotrovi Wawrzyniakovi nos, z ktorého začala striekať krv. Poliak však urputne bojoval až do konca a o víťazovi sa rozhodlo až v poslednom kole. Khajevand presvedčil rozhodcov viac a stal sa prvým semifinalistom.

Marek Mazúch sa v sobotu postavil najväčšej výzve svojej kariéry, v klietke ho čakal veterán UFC Krysztof Jotko. Ten potvrdil pozíciu najväčšieho favorita večera, keď v prvom kole spôsobil Mazúchovi niekoľko tržných rán ostrými lakťami a v druhom kole napokon slovenského bitkára knokautoval. Jotko sa tak stal ďalším semifinalistom miliónovej pyramídy a nabudúce sa stretne s Khajevandom.

oktagon 74
Zdroj: OKTAGON MMA

České farby v pyramíde hájil Dominik Humburger, ktorý väčšinu prvého kola strávil na chrbte, ale v závere kola začal poriadne tlačiť a svojmu súperovi Markovi Hulmovi spôsobil nepríjemnú tržnú ranu. V druhom kole poslal Hulme Humburger na zem tvrdým úderom, po ktorom mu tiež tiekla krv. Humburger však krízu prežil a napokon sa postaral o fenomenálny obrat, keď Hulmeho nekompromisne knokautoval lakťom. V tej chvíli sa ring otriasol v základoch a Humburger oslavoval postup do semifinále.

oktagon 74
Zdroj: OKTAGON MMA

O posledné semifinálové miesto bojovali bývalý šampión Cage Warriors Mick Stanton a šampión strednej váhy Kerim Engizek. Stanton sa na začiatku zápasu pokúsil o takedown, ale nakoniec sa ocitol na chrbte. Engizek ukázal úplnú dominanciu, svojho súpera k ničomu nepustil a nekompromisne ho zatĺkal. Stanton začal hojne krvácať a po salve ďalších úderov rozhodca zápas ukončil v prospech Engizeka. Engizek sa v semifinále stretne s Humburgerom.

Nová kráľovná oktagonu

Absolútne peklo v klietke rozpútala neporazená Lucia Szabová. Za 70 sekúnd úplne deklasovala Cecíliu Bolanderovú, ktorá sa zrejme kvôli zraneniu kolena pri takedowne vôbec nedostala k slovu. Szabová porazila šampiónku na zemi a stala sa novou držiteľkou opasku v bantamovej váhe. Po zápase Szabová poslala odkaz českej bojovníčke Lucii Pudilovej - ak bude mať záujem, šampiónka s ňou rada bude bojovať.

oktagon 74
Zdroj: OKTAGON MMA
Ondřej Jarůšek
Ondřej Jarůšek
Editor
Všetky články
Kontakt: [email protected]
Náhľadový obrázok: OKTAGON MMA
