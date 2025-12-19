Ktorú majonézu kúpiť do zemiakového šalátu?
Vianoce sa nezadržateľne blížia a k štedrovečernej večeri neodmysliteľne patrí dobrý domáci majonézový šalát. Spraviť ho chutným nie je len tak a často trvá dlho, než sa ti podarí vyvážiť všetky chute. Často môžeš mať dokonalo pripravené zemiaky, kvalitnú zeleninu, ideálne uvarené vajíčka, no keď túto zmes zaleješ zlou majonézou, všetka chuť sa stratí. Majonéza totiž rozhoduje o tom či bude šalát príjemne krémový alebo skôr mastný s pachuťou octu.
Zmiešať základ šalátu s kvalitnou a chutnou majonézou je teda naozaj základom úspechu. V redakcii sme sa preto rozhodli otestovať majonézy, ktoré nájdeš na pultoch v supermarketoch. Kupovali sme ich v reťazcoch Tesco, Kaufland, Billa, Lidl a Yeme a zohnali sme šesť majonéz. Ktorá je do majonézového šalátu ideálna a ktorá ti ho celý pokazí?
Ako sme testovali?
Keďže sme chceli zistiť, ktorá majonéza chutí najlepšie v klasickom majonézovom šaláte, rozhodli sme sa každú z nich zmiešať s naším vopred pripraveným šalátovým základom. Zmiešali sme kyslé uhorky, mrkvu, hrášok a zemiaky a túto zmes sme následne zamiešali s každou zo šiestich majonéz. Do každej šalátovej zmesi sme primiešali dve lyžice majonézy, aby bol pomer vyvážený a spravodlivý.
Do kuchynky sme si potom pozvali kolegov, ktorí šaláty ochutnávali. Test bol slepý, takže testujúci nevedeli, akú značku majonézy práve ochutnávajú. Pri testovaní si všímali predovšetkým chuť majonézy v šaláte, jej konzistenciu, ale aj farbu. Potom každú majonézu ohodnotili bodovým od 0 do 5. (0 - najhoršie, 5 najlepšie). Na základe ich hodnotenia sme vytvorili rebríček a zoradili sme majonézy od najhoršej po tú najlepšiu.
6. Doma majonéza
Hodnotenie: 1,5/5 bodov
Na poslednej priečke sa umiestnila majonéza značky Doma, ktorú vyrába firma Orkla.
Už na prvý pohľad sa od ostatných odlišovala farbou. Bola totiž úplne biela. Biela farba majonézy často naznačuje, že majonéza nebude mať dobrú a výraznú chuť. Žltá farba majonézy naznačuje, že je v nej vysoký podiel vaječných žĺtkov a práve tie by mali spolu s olejom tvoriť základ.
To, čo farba naznačovala bola pravda a testujúci šalát zmiešaný s touto majonézou skritizovali. Viacerí sa zhodli na tom, že fádna nebola len farba majonézy, ale aj chuť. Cítili v nej však kyslosť. „Chuť bola umelá a kyslá,“ zhodnotila jedna testujúca. „Kyslosť je cítiť už z vône, chuť je skôr nevýrazná. Túto by som si určite nekúpil,“ pridal sa ďalší kolega. Problémom tejto majonézy bola aj konzistencia. Bola vodnatá a kolegom to v šaláte prekážalo. Uvítali by viac krémovú štruktúru. Majonéza tejto značky teda naozaj nie je do šalátov ideálna, ani chuťou ani konzistenciou.
5. Lapajkova majonéza
Hodnotenie: 2,3/5 bodov
Lapajkovu majonézu z výroby Lapajkove špeciality sme kúpili v Yeme.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Čím nás príjemne prekvapila najlacnejšia majonéza.
- Prečo nás najdrahšia majonéza sklamala.
- Ktorá mala najhoršiu konzistenciu.
- Ktorá má najlepšiu chuť, konzistenciu aj farbu.
- Ktorá sa v šaláte chuťovo stratila a vôbec ju nebolo cítiť.