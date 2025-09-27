Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 27. septembra 2025 o 8:10
Čas čítania 5:52
Radoslava Juračková

Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň

Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
Zdroj: Refresher
GASTRO PRÁCA VYSOKÁ ŠKOLA ZOOM IN: BACK2REALITY
Chceš si začať robiť meal prep, no nevieš nájsť recepty, ktoré budú nutrične vyvážené, jednoduché a nezruinujú ťa? inšpiruj sa mojimi obľúbenými, ktoré si pridávam do krabičiek.

Príprava jedla na celý pracovný týždeň šetrí čas aj peniaze. V poslednom čase sú tzv. meal prepy mimoriadne obľúbené. Majú niekoľko výhod a čas ich prípravy za to rozhodne stojí.

V prvom rade ušetríš peniaze a ak si mladý človek, ktorý brigáduje alebo si šetrí na budúcnosť, určite túto úsporu uvítaš. V druhom rade máš počas celého týždňa navarené a počas hektických dní nemusíš riešiť prípravu obeda. V neposlednom rade si jedlá varíš ty a teda vieš, čo do nich dávaš. Najzdravšie jedlo je vždy to, ktoré si pripravuješ doma, pretože sa môžeš vyhnúť polotovarom či rôznym sladidlám.

Moje tipy na rýchly a efektívny meal prep

Ja si meal prep robím pravidelne a vždy sa snažím, aby bolo jedlo nielen chutné, ale aj nutrične vyvážené. Zároveň sa držím nepísaného talianskeho pravidla, ktoré hovorí, že čas prípravy jedla by nemala byť dlhšia ako jeho konzumácia a teda nepripravujem žiadne zdĺhavé a komplikované recepty.

V dnešnom článku ti ukážem moje štyri obľúbené recepty, ktoré sú vhodné na meal prep. Odporúčam si na týždeň uvariť vždy dve jedlá. Neješ celý týždeň to isté, môžeš ich obmieňať a zároveň v kuchyni nestráviš veľmi dlho, pretože pripravuješ len dva druhy receptov. Ak ťa zastihla jeseň nepripraveného, sleduj našu tému Zoom in: Back2reality, kde ti prinášame príbehy, lifehacky a iné tipy na jesenný život počas návratu do školy a práce.

Odporúčané
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy 22. septembra 2025 o 11:00

Ak si nechceš jedlo pripravovať na celý týždeň dopredu, kľudne môžeš variť dvakrát. Napríklad v nedeľu a v stredu. Tak to robím radšej aj ja, lebo mám istotu, že mi jedlo v chladničke vydrží a zároveň je chutnejšie, pretože je čerstvejšie.

Všetky jedlá, ktoré ti v dnešnom článku ukážem ťa zároveň vyjdú do 20 eur na týždeň. Nech si vyberieš hocijakú kombináciu dvoch z nich, príprava ti nezaberie viac ako dve hodiny a za ingrediencie v obchode zaplatíš menej ako za tri obedové menučka v Bratislave.

Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Reporter
Všetky články
