Chceš si začať robiť meal prep, no nevieš nájsť recepty, ktoré budú nutrične vyvážené, jednoduché a nezruinujú ťa? inšpiruj sa mojimi obľúbenými, ktoré si pridávam do krabičiek.
Príprava jedla na celý pracovný týždeň šetrí čas aj peniaze. V poslednom čase sú tzv. meal prepy mimoriadne obľúbené. Majú niekoľko výhod a čas ich prípravy za to rozhodne stojí.
Moje tipy na rýchly a efektívny meal prep
Ja si meal prep robím pravidelne a vždy sa snažím, aby bolo jedlo nielen chutné, ale aj nutrične vyvážené. Zároveň sa držím nepísaného talianskeho pravidla, ktoré hovorí, že čas prípravy jedla by nemala byť dlhšia ako jeho konzumácia a teda nepripravujem žiadne zdĺhavé a komplikované recepty.
V dnešnom článku ti ukážem moje štyri obľúbené recepty, ktoré sú vhodné na meal prep. Odporúčam si na týždeň uvariť vždy dve jedlá. Neješ celý týždeň to isté, môžeš ich obmieňať a zároveň v kuchyni nestráviš veľmi dlho, pretože pripravuješ len dva druhy receptov. Ak ťa zastihla jeseň nepripraveného, sleduj našu tému Zoom in: Back2reality, kde ti prinášame príbehy, lifehacky a iné tipy na jesenný život počas návratu do školy a práce.
Ak si nechceš jedlo pripravovať na celý týždeň dopredu, kľudne môžeš variť dvakrát. Napríklad v nedeľu a v stredu. Tak to robím radšej aj ja, lebo mám istotu, že mi jedlo v chladničke vydrží a zároveň je chutnejšie, pretože je čerstvejšie.
Všetky jedlá, ktoré ti v dnešnom článku ukážem ťa zároveň vyjdú do 20 eur na týždeň. Nech si vyberieš hocijakú kombináciu dvoch z nich, príprava ti nezaberie viac ako dve hodiny a za ingrediencie v obchode zaplatíš menej ako za tri obedové menučka v Bratislave.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Ako si jedlá pripravovať dopredu tak, aby zostali chutné a čerstvé.
- Na koľko dní vopred je najlepšie variť.
- Ktoré recepty sú vhodné na meal prep.
- Ako sa dajú jedlá obohatiť o extra proteín.
- Koľko trvá ich príprava.
- Koľko € stojí príprava jednotlivých receptov.