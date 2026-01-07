Slovenská hokejová hviezda Juraj Slafkovský dnes žiari na ľade NHL, no štart aktuálnej sezóny preňho rozhodne nebol ideálny.
Útočník Montrealu Canadiens priznal, že tesne pred prvým domácim zápasom ročníka mal v kanadskom meste dopravnú nehodu. O incidente prehovoril až teraz vo videu na oficiálnom kanáli NHL.
„Išiel som autom na prvý domáci zápas a niekto do mňa narazil,“ uviedol Slafkovský, ktorý Montreal nazýva najlepším hokejovým mestom na svete. Nehoda v ňom zanechala rešpekt a za volant si odvtedy už nesadol. Na tréningy aj zápasy ho dnes vozí spoluhráč Ivan Demidov, s ktorým má výborný vzťah aj mimo ľadu.
Zaujímavosťou je, že obaja bývajú len pár minút od štadióna, čo im logistiku výrazne uľahčuje. Chémia medzi Slafkovským a Demidovom sa navyše preniesla aj na ľad - spolu s Fínom Oliverom Kapanenom tvoria jednu z najproduktívnejších formácií NHL. Práve v tejto „európskej“ lajne Slafkovský herne rozkvitol a jeho výkony idú výrazne nahor.
Draftová jednotka z roku 2022 má momentálne na konte 32 bodov v 42 zápasoch, čím potvrdzuje, že aj nepríjemný začiatok sezóny ho nezastavil. Naopak, zdá sa, že ho len posilnil.