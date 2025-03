Juraja Slafkovského na zápas za veľkú mláku prišli povzbudiť jeho babky: Vnukovi na ľade NHL naživo fandili po prvýkrát

Prileteli za Jurajom do Montrealu.

Juraja Slafkovského za veľkou mlákou povzbudzovali dve veľké fanúšičky - jeho babky. Mladý talent sa pochválil tým, že sa jeho staré mamy na Slovensku budia uprostred noci, aby mohli sledovať jeho zápasy, píše web NHL.

Sobotňajšie víťazstvo nad Florida Panthers 3:1 si však už vychutnali naživo. Po prvýkrát leteli za Jurajom do Montrealu. „Je to dosť zvláštne a užívam si to naplno. Som rád, že mali možnosť vidieť tú neuveriteľnú atmosféru, ktorá tu večer panovala,“ povedal s radosťou Košičan.

Radosť z ich prítomnosti potvrdili aj Jurajovi spoluhráči. „Vyzeralo to tak, že na rozcvičke lietal po ľade. Určite je preňho výnimočné, že jeho babičky prišli prvýkrát do Ameriky. Je to pre ich rodinu krásny moment,“ povedal kapitán Canadiens Nick Suzuki.

Jeho staré mamy si pred návratom na Slovensko ešte stihnú vychutnať Jurajov zápas proti Ottawa Senators.