Frontman skupiny Billy Barman a spoluzakladateľ festivalu Grape – Juraj Podmanický prezradil, na čo sa môžu návštevníci tešiť.

V najnovšej epizóde To Be Honest som privítala frontmana skupiny Billy Barman a spoluzakladateľa festivalu Grape – Juraja Podmanického. Juraj mi prezradil, v akom štádiu sa momentálne nachádza festival a aj to, či si ho ako organizátor vôbec dokáže naplno užiť.

Z nabitého line-upu tohto ročníka mi povedal, na ktorého interpreta sa osobne najviac teší, a tiež to, či majú v zálohe niekoho, ak by niektorý z účinkujúcich náhodou nedorazil.

Juraj pravidelne vystupuje na Grape aj so svojou kapelou, a tak som sa ho opýtala, čo to znamená preňho aj pre jeho kolegov.

Ak ťa zaujímajú novinky z aktuálneho ročníka – nové stage, téma festivalu a pohľad do zákulisia jedného z najnavštevovanejších festivalov na Slovensku – určite si nenechaj ujsť tento diel To Be Honest. Dozvieš sa aj to, ako Juraj vidí budúcnosť Grape festivalu.