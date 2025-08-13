Hard Rico sa dostal na slobodu v utorok po tom, čo zaplatil kauciu.
Hard Rico oznámil svoj prvý koncert po prepustení z väzby. Po štyroch mesiacoch je opäť na slobode. Súd v Ostrave rozhodol o jeho prepustení po tom, ako zaplatil kauciu vo výške viac ako 30-tisíc eur. Stále je však stíhaný na slobode.
Doteraz fanúšikovia nevedeli, či sa umelec k hudbe ešte vôbec vráti. Teraz je to však oficiálne potvrdené. Na svojom Instagrame zdieľal post o tom, že sa 15. augusta chystá vystúpiť v Ostrave. Vstupenky sú už teraz v predaji a ich cena sa pohybuje od 40 eur (990 Kč).
Bude to prvý koncert po tom, čo bol zadržaný pre vážne obvinenia z organizovanej trestnej činnosti. Aj keď je momentálne na slobode, jeho právne problémy sa nekončia – naďalej je stíhaný a prípad sleduje polícia aj súd. V prípade dokázania viny mu hrozí dokonca až 15 rokov za mrežami.
Raper podľa jeho slov vo väzbe veľa pracoval a stihol dokonca napísať aj celý album. Na videách, ktoré sa dostali na verejnosť, kde sa Rico stretáva s rodinou, ho fanúšikovia takmer ani nespoznali. Počas toho, ako si odpykával trest, zmenil aj imidž a nechal si narásť vlasy.