Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 13. augusta 2025 o 8:45
Čas čítania 0:50
Karolína Uličná

Hard Rico sa po 4 mesiacoch vo väzbe vracia na scénu. Ohlásil prvý koncert v Ostrave

Hard Rico sa po 4 mesiacoch vo väzbe vracia na scénu. Ohlásil prvý koncert v Ostrave
Zdroj: Instagram/@hard_rico
OSOBNOSTI RAP RAPOVÁ SCÉNA VÄZENIE
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Hard Rico sa dostal na slobodu v utorok po tom, čo zaplatil kauciu.

Hard Rico oznámil svoj prvý koncert po prepustení z väzby. Po štyroch mesiacoch je opäť na slobode. Súd v Ostrave rozhodol o jeho prepustení po tom, ako zaplatil kauciu vo výške viac ako 30-tisíc eur. Stále je však stíhaný na slobode.

Doteraz fanúšikovia nevedeli, či sa umelec k hudbe ešte vôbec vráti. Teraz je to však oficiálne potvrdené. Na svojom Instagrame zdieľal post o tom, že sa 15. augusta chystá vystúpiť v Ostrave. Vstupenky sú už teraz v predaji a ich cena sa pohybuje od 40 eur (990 Kč).

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by HARD RICO (@hard_rico)

Bude to prvý koncert po tom, čo bol zadržaný pre vážne obvinenia z organizovanej trestnej činnosti. Aj keď je momentálne na slobode, jeho právne problémy sa nekončia – naďalej je stíhaný a prípad sleduje polícia aj súd. V prípade dokázania viny mu hrozí dokonca až 15 rokov za mrežami.

Raper podľa jeho slov vo väzbe veľa pracoval a stihol dokonca napísať aj celý album. Na videách, ktoré sa dostali na verejnosť, kde sa Rico stretáva s rodinou, ho fanúšikovia takmer ani nespoznali. Počas toho, ako si odpykával trest, zmenil aj imidž a nechal si narásť vlasy.

@20._rico._20 Vítej bro @RICO #foryou #foryoupage❤️❤️ #hardrico ♬ původní zvuk - безымянныйa
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor) Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor) 12. augusta 2025 o 17:00
Odporúčané
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude v tvrdých podmienkach Farmy 12. augusta 2025 o 11:21
Odporúčané
Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027 Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027 12. augusta 2025 o 19:32
S nami si vždy fresh
Mapujeme za teba dianie na mólach, v hudbe, v Hollywoode, v slovenskom gastre či kultúre.
Vďaka tomu vieš, čo je práve HOT a kde nesmieš chýbať.
Vstúp do klubu Refresher+
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
RAP RAPOVÁ SCÉNA VÄZENIE
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Karolína Uličná
Karolína Uličná
Junior Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TikTok/@20._rico._20
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Gynekológ Mike robí Slovenkám intímne chirurgické úpravy: Slovenky sú stále konzervatívne (rozhovor)
včera o 08:30
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
Sponzorovaný obsah
Zaži wellness zadarmo či najväčší labyrint v strednej Európe. 8 tipov na výlet na Slovensku, ktoré si užiješ, keď máš mini-budget
2. 8. 2025 10:00
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
„Mal som niečo s Kikou z Ruže.“ Čo ďalšie sme sa dozvedeli na REFRESHER POOL PARTY? (REPORTÁŽ)
31. 7. 2025 17:00
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
Sponzorovaný obsah
Takýto diel Menučka sme tu už dlho nemali. Bude mať vzťah Matúša a Mišky šancu?
2. 8. 2025 15:00
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 3 hodinami
Storky
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, kedy príde na obrazovky
Toto sú úplne zbytočné fun facts, ktoré už nedostaneš z hlavy
Miška z Ruže sa chystá do ďalšej reality šou. Bojovať bude vo Farme
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Cena zasnubného prsteňa ťa prekvapí
Taylor Swift oznámila vydanie 12. štúdiového albumu The Life of a Showgirl
Zendaya sa spojila so značkou On. Nová kolekcia spája funkčnosť a eleganciu
Hororová séria o bizarných úmrtiach je späť. Nezvratný osud bude mať siedmu časť
Grape 2025: Boli sme sa pozrieť, ako vyzerá ráno v stanovom mestečku
Takto vyzeral otvárací ceremoniál festivalu Grape. Olympijský oheň zapaľoval Las...
Bekim prichádza s vlastným celovečerným stand-up špeciálom. Reláciu si pozrieš n...
Sponzorovaný obsah
Bad Bunny predstavil ďalšiu exkluzívnu kolekciu tenisiek v spolupráci s Adidas
Rihanna predstavila novú kolekciu Fenty x Puma
GTA VI sa blíži: Podľa prvých odhadov môže stáť viac ako 90 eur
Máš doma tento produkt? Takto môžeš vyhrať dovolenku v Dubaji (NÁVOD)
Sponzorovaný obsah
S OnlyFans začala hneď po dovŕšení 18-ky. Za pár hodín sa stala milionárkou
Česká modelka si zahrá vo filme Diabol nosí Pradu 2
Just Klaudy privítala na svet syna. Fanúšikov dojala úprimným odkazom
Herec Dávid Hartl sa stal otcom. S manželkou privítali dcérku
Premiéra druhej série Wednesday v Londýne potešila dramatickými outfitmi
Lifestyle news
Film Miki si môžeš pozrieť aj s vystrihnutými scénami, ktoré sa do kina nedostali. TV JOJ odvysiela rozšírenú verziu pred 30 minútami
Jon Marianek je single. Zverejnil nostalgické video, na ktorom je ešte s Abby pred hodinou
V Egypte čoskoro otvoria najväčšie múzeum na svete. Stálo takmer miliardu eur pred 2 hodinami
Hard Rico sa po 4 mesiacoch vo väzbe vracia na scénu. Ohlásil prvý koncert v Ostrave pred 3 hodinami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí pred 3 hodinami
Shrek 5 sa opäť presúva. Fanúšikovia si budú musieť počkať do roku 2027 včera o 19:32
Calin si vyskúša rolu herca: Zahrá si v českom filme o bývalom šampiónovi MMA včera o 18:14
Vystúpi Kanye West v Prahe? Ľuďom od Rubiconu prišiel mail, že ich lístky budú vymenené za koncert v Česku včera o 17:29
Rebríček najpredávanejších hier všetkých čias: Red Dead Redemption 2 predbehla aj Pokémon včera o 17:21
Love Island sa vracia s piatou sériou: Vieme, čo všetko sa zmení a kedy príde na obrazovky včera o 16:14
Spravodajstvo
Polícia SR Vláda Roberta Fica Konflikt Izrael Palestína (Pásmo Gazy) Donald Trump
Viac
RADÍME: Úroky klesajú. Je lepšie čakať alebo brať hypotéku hneď?
pred 2 minútami
Poslankyňa ANO čelí obvineniam. Údajne chcela dať zastreliť psa exmanželovej partnerky
pred 41 minútami
VYSVETĽUJEME: Ako získať hypotéku s úrokom 1 %? Toto sú podmienky a limity, ktoré musíš splniť
pred hodinou

Viac z Osobnosti

Všetko
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
pred 2 dňami
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia
AKTUÁLNE: Hard Rico je na slobode. Zaplatil kauciu vyše 30 000 eur a po štyroch mesiacoch je von z väzenia
včera o 10:44
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive
VIDEO: Post Malone sa už prechádza po Prahe. Niekoľko fanúšikov natočilo rapera v uliciach alebo pri pive
včera o 14:48
Vystúpi Kanye West v Prahe? Ľuďom od Rubiconu prišiel mail, že ich lístky budú vymenené za koncert v Česku
Vystúpi Kanye West v Prahe? Ľuďom od Rubiconu prišiel mail, že ich lístky budú vymenené za koncert v Česku
včera o 17:29
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Muskova umelá inteligencia vytvárala videá s nahou Taylor Swift. Nebola to náhoda, tvrdí expertka
pred 2 dňami
Nový track Fobia Kida citovali v politickej diskusii STVR. Vraj presne vystihol novelizáciu ústavy
17. 6. 2025 16:23
Viac z Tech Všetko
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Autá
pred 2 dňami
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
pred 2 dňami
Obľúbená americká streamovacia služba sa spojí s Disney+. Od budúceho roka budú mať diváci všetko na jednom mieste
7. 8. 2025 9:47
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
pred 2 hodinami
Viac z Gastro Všetko
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
Prevádzky
7. 8. 2025 7:00
refresher+
Odporúčané
Kam v Bratislave na rande, víno s výhľadom či poctivé pivo? Týchto 7 letných podnikov musíš poznať
7. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto sú štyri najhoršie české pivá. Pri návšteve u susedov by si sa mal týmto značkám podľa hlasujúcich vyhnúť
2. 8. 2025 9:00
21-ročný Košičan varí v michelinských reštauráciách: Varil som pre Anne Hathaway. Platy sú nižšie, než si ľudia myslia (Rozhovor)
7. 8. 2025 11:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
Móda
pred hodinou
V spolupráci
Špeciálny prístroj mi vybral parfum na mieru: Podarilo sa mu nájsť vôňu, ktorá na mne bola neodolateľná?
pred hodinou
Je to ako Tinder s vôňami.
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
V spolupráci
Potrebuješ notebook do školy, ale nemáš na rozhadzovanie? Hľadali sme najlepšie cenovo dostupné modely s dobrým výkonom
pred 2 hodinami
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
refresher+
Odporúčané
Objednal si vraždu novinára Paľa Rýpala mafiánsky boss Lajos Sátor? Zisťovali sme, čo na novom svedectve väzňa nesedí
pred 3 hodinami
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
Pamela Anderson sa rozhodla predávať nakladané uhorky. Ich cena ťa prekvapí
pred 3 hodinami
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
včera o 17:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 2 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl
Taylor Swift ohlásila nový album. Jej 12. štúdiové dielo bude mať názov The Life of a Showgirl
včera o 07:59
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
Separ vymenil BMW za Američana. Raper sa pochválil novým GMC, ktoré je vraj prvé na Slovensku
pred 2 dňami
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
Maluma prerušil koncert, aby napomenul mamu s bábätkom: „To dieťa ani nevie, čo tu robí“
pred 2 dňami
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
VIDEO: Jennifer Lopez na koncerte zasiahol obrovský hmyz. Speváčkina reakcia obletela sociálne siete
pred 2 dňami
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
Cristiano Ronaldo požiadal Georginu o ruku. Odborníci vyčíslili hodnotu zasnubného prsteňa, cena ťa prekvapí
včera o 08:57
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
Stiletto Challenge valcuje internet. Ľudia pri nej riskujú zdravie, skúšajú ju aj známe Slovenky
6. 8. 2025 15:45
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
refresher+
Odporúčané
Šesť týždňov som cvičil panvu pre lepšiu erekciu a výdrž v posteli: trénoval som aj na toalete, budila ma erekcia
pred 3 dňami
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
refresher+
Odporúčané
Slovenka Ivana žije v Chorvátsku: V podnikoch v centre by som nikdy nejedla. Ceny v potravinách ma šokujú
17. 7. 2025 7:00
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Lenka pracuje na betonárke: Keď vedúci zistil, že som sa dala dokopy s kolegom, vyhodil ma (Rozhovor)
29. 7. 2025 17:00
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
Horor na Netflixe so vzácnym hodnotením 100 % je taký temný, že ho môžeš vidieť len raz
18. 7. 2025 7:23
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
refresher+
Odporúčané
Viktória žila v Japonsku: Šéf mi zakázal robiť počas obeda či nadčasy. Keď mladí zdedia dom, je im často na príťaž
30. 7. 2025 7:00
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
Írsko ti zaplatí vyše 80 000 eur, ak sa presťahuješ na jeden z ich odľahlých ostrovov
18. 7. 2025 18:48
Domov
Zdieľať
Diskusia