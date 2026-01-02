Obvinenia sa týkajú sexuálneho obťažovania, údajného „groomingu“ aj následného prepustenia z turné.
Will Smith a jeho spoločnosť Treyball Studios Management čelia žalobe pre sexuálne obťažovanie, ktorú na nich podal profesionálny huslista Brian King Joseph. Sťažnosť bola podaná tesne pred koncom roka na Najvyšší súd v Kalifornii. Joseph v nej tvrdí, že ho Smith úmyselne „groomoval“ a pripravoval na sexuálne zneužitie.
Podľa žaloby sa mali udalosti odohrať počas Smithovho turné Based on a True Story: 2025. V dokumentoch sa uvádza, že Smith mal Josepha „zámerne pripravovať na sexuálne vykorisťovanie“. Kľúčovým momentom mal byť incident z marca 2025, keď sa Joseph v Las Vegas vrátil do svojej hotelovej izby a zistil, že do nej niekto vstúpil bez známok násilného vlámania.
V izbe mal nájsť viacero predmetov, ktoré tam predtým neboli a ktoré v ňom vyvolali strach z možného sexuálneho útoku. Išlo napríklad o vlhčené obrúsky, fľašu od piva, batoh, náušnicu, liek proti HIV na meno inej osoby a nemocničné dokumenty. Joseph tvrdí, že tieto nálezy považoval za dôkaz „sexuálnej hrozby násilia“.
Keď incident nahlásil hotelu, polícii aj Smithovmu manažmentu, podľa žaloby ho člen tímu zosmiešnil a krátko nato prepustil z turné, pričom ho nahradil iný huslista. Joseph tvrdí, že mu situácia spôsobila vážnu psychickú ujmu, finančné straty, poškodenie povesti a PTSD. Právnik Willa Smitha pre magazín People obvinenia rázne odmietol a označil ich za nepravdivé, nepodložené a nezodpovedné. Prípad zatiaľ nie je uzavretý a Smith vinu popiera.