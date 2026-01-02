Tvorcovia seriálu reagujú na kontroverzné momenty záveru, zatiaľ čo zo zákulisia prichádzajú posledné zábery z natáčania.
Fenomenálny úspech seriálu Stranger Things je nepopierateľný. Po rokoch čakania máme za sebou aj finálovú epizódu záverečnej série. Okrem reakcií fanúšikov sa k samotnému záveru vyjadrili aj tvorcovia seriálu a postupne prichádzajú aj posledné spoločné spomienky hercov zo zákulisia.
Jeden z fotografov, ktorí sa podieľali na natáčaní, zdieľal záber hlavných hrdinov a pridal k nemu emotívny odkaz. Poďakoval hercom za možnosť zachytiť ich portréty počas posledného natáčacieho dňa a vyzdvihol ich ako jedných z najmilších hercov, s akými kedy pracoval.
Samotné finále však vyvolalo rozporuplné reakcie divákov. Jedna z epizód, v ktorej Will verejne prizná svoju sexualitu, sa stala najhoršie hodnotenou epizódou seriálu na IMDb. Časť fanúšikov na sociálnych sieťach kritizovala scénu ako „cringey“ alebo za zle napísanú.
Ako informuje Variety, tvorcovia seriálu sa proti tejto kritike ohradili. Odmietli, že by išlo o politicky motivovanú scénu, a zdôraznili, že ide o dôležitý a premyslený ťah, ktorý prirodzene uzatvára Willov príbeh a má svoje miesto v celkovom vyznení seriálu.