dnes 1. januára 2026 o 14:20
Čas čítania 0:31
refresher team

Náhle zomrel známy český herec Pavel Nečas. Mal 59 rokov

O smutnej správe informoval na Facebooku jeho kamarát Oldřich Kříž, operný spevák a režisér Národného divadla. Informáciu mu potvrdila Nečasova manželka.

„Budeš mi veľmi chýbať, kamarát,“ napísal Kříž na Facebook k fotke Pavla Nečasa. „Volal som mu, zdvihla to jeho žena a potvrdila mi tú správu. Umrel dnes ráno len tak z ničoho nič. Viac neviem,“ reagoval Kříž v komentároch na otázky ostatných používateľov.

Podľa jeho informácií známy herec zomrel na Silvestra, posledný deň roku 2025, z neznámych dôvodov. Nečas mal 59 rokov, narodil sa 5. marca 1966 v Hodoníne. Začiatky jeho kariéry sú tiež späté s Moravou, prvé angažmány zbieral v brnianskom Divadle Na provázku.

Pavel Nečas vo filme Poste Restante z roku 2009. Pavel Nečas v Majstrovstvách okresu ako Luboš Matějka, miestny podnikateľ a "trochu blbec". Pavel Nečas. Pavel Nečas v Majstrovstvách okresu ako Luboš Matějka, miestny podnikateľ a "trochu blbec".
Zobraziť galériu
(5)

V súčasnosti pôsobil v pražskom divadle Na Fidlovačce, objavoval sa v seriáloch, filmoch a daboval. Najviac divákom utkvel ako boss Matějka z Okresného preboru. Na televíznych obrazovkách bol vidieť aj v Ulici, Ordinácii v ružovej záhrade alebo v seriáli ZOO: Nové začiatky.

