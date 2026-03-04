Hlavné témy
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Samsung.
dnes 4. marca 2026 o 10:00
Čas čítania 3:41
Kristína Czakóová

Bola som na odhalení novej série Samsung Galaxy S26 v San Franciscu. Značka predstavila prvý Privacy Display na svete

Bola som na odhalení novej série Samsung Galaxy S26 v San Franciscu. Značka predstavila prvý Privacy Display na svete
Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová
Takto vyzerá doteraz najintuitívnejší AI telefón s umelou inteligenciou.

V meste technologického pokroku, San Franciscu, sa stretli na konci februára tech nadšenci, médiá a influenceri z celého sveta. Prilákal ich Galaxy Unpacked, na ktorom značka Samsung predstavila nové AI telefóny zo série Galaxy a slúchadlá Galaxy Buds.

Nové funkcie zásadne menia spôsob, akým budeš denne využívať svoj telefón, a to vrátane prvého Privacy Display na svete alebo AI agenta, ktorý preverí podvodné telefonáty namiesto teba. Všetky novinky ti priblížim v nasledujúcich riadkoch.

📲 Galaxy Unpacked odhalil nové modely Galaxy S26, S26+ a S26 Ultra, ktoré sú už treťou generáciou AI telefónov. Sú dostupné v štyroch farbách, a to fialovej, bielej, svetlomodrej a čiernej. Na oficiálnom webe sú ešte dva exkluzívne odtiene navyše – Silver Shadow a Pink Gold.

🎵 Do rodiny Galaxy pribudli aj najnovšie slúchadlá Galaxy Buds4 Pro a Galaxy Buds4, ktoré posúvajú hranice toho, čo môžu prémiové slúchadlá priniesť z hľadiska kvality zvuku a komfortu. Sú dostupné v bielom a čiernom prevedení. Na oficiálnom webe je exkluzívne aj farba Pink Gold.

Prvý smartfón na svete s technológiou Privacy Display

Privacy Display-om disponuje iba vlajková loď série Samsung Galaxy S26 Ultra. Na rozdiel od tmavej nalepovacej fólie, ktorá sa časom opotrebuje, si môžeš Privacy Display prispôsobiť – vypínať/zapínať ho na celý mobil, vybrané apky alebo len upozornenia. Nech už si na telefóne pozeráš akýkoľvek obsah alebo odpisuješ na správy, všetko potrebné zostane skryté pred očami ľudí okolo teba.

Táto technológia mení spôsob, akým sa z jednotlivých pixelov šíri svetlo, takže obraz pre majiteľa zostáva jasný a ostrý, ale z iných uhlov prakticky nie je viditeľný. Funguje spoľahlivo na výšku či šírku a tiež oceníš, že Privacy Display nemá takmer žiadny vplyv na spotrebu energie či ďalšie správanie telefónu.

Doposiaľ najintuitívnejšia AI

Koľkokrát mesačne ti volá neznáme číslo, z ktorého vyjde najavo, že ide o scam? Otravné podvodné telefonáty sú čoraz frekventovanejšie a navyše pôsobia dôveryhodnejšie. Po novom ich za teba vyrieši umelá inteligencia. Tá dokáže identifikovať neznámych volajúcich, „prevezme“ hovor za teba a odhadne, prečo ti daný človek pravdepodobne volá. Je už potom na tebe, či hovor prijmeš alebo odmietneš.

Pred podvodmi ťa lepšie ochráni aj funkcia Privacy Alerts, ktorá využíva metódy strojového učenia a proaktívne ťa v reálnom čase upozorní, keď sa niektorá z aplikácií s administrátorskými oprávneniami pokúša získať prístup k citlivým dátam, ako číslo tvojej karty alebo lokalita.

Vylepšené nočné video a stabilné natáčanie v akejkoľvek situácii

Hneď po Unpacked som mala možnosť testovať Samsung Galaxy S26 Ultra v uliciach San Francisca. Nová generácia priniesla dve novinky pri videách, ktoré oceníš. S vylepšenými nočnými zábermi môžeš zabudnúť na zrnitý a nejasný obraz.

samsung
Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Plusom je aj vylepšený stabilizátor, ktorý stabilizuje obraz aj v horizontálnej osi, takže môžeš smelo natáčať aj počas jazdy na bicykli alebo pri behu. Telefón ti tiež umožní natáčať priamo na externý úložný disk.

Pri fotení ťa zas poteší vylepšené selfie s prirodzenými odtieňmi pleti a lepšou kresbou detailov aj v nepriaznivých svetelných podmienkach.

Samsung
Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Medzi novinky patrí aj Kreatívne štúdio, v rámci ktorého sa tvorba aj úpravy odohrávajú priamo v galérii. Na úpravu fotky ti častokrát postačí jeden prompt – napríklad si môžeš odstrániť tetovania ako ja (a ušetriť babke či svokre jeden infarkt 😅).

V práci alebo v škole sa ti tiež určite zíde funkcia Skenovanie dokumentov, ktoré automaticky odstraňuje rôzne nedostatky, ako pokrčený papier či prst v zábere. Z viacerých skenov môžeš vytvoriť jeden PDF súbor a jednoducho tak digitalizovať bločky alebo poznámky.

Ďalšie novinky série Galaxy S26, ktoré oceníš:
  • Super Fast Charging 3.0 – len za 30 minút v nabíjačke sa dostaneš na 75 % plnej kapacity.
  • Špeciálne upravený procesor Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy – zabezpečí hladkú a plynulú prácu aj vo veľmi náročných aplikáciách.
  • Nový nástroj Now Nudge – rozumie kontextu tvojej komunikácie. Ak sa ťa napríklad kolega opýta na fotky z pracovnej cesty, telefón prezrie galériu a automaticky ti navrhne vhodné fotky. Rovnako vie zistiť, či máš čas na stretnutie na základe tvojho kalendára. Funkcia momentálne nepodporuje slovenský jazyk.
samsung samsung samsung samsung
Zobraziť galériu
(6)
Samsung
Zdroj: Samsung
V rámci predobjednávok (do 10. marca 2026 vrátane) môžeš získať vybraný model vo vyššej pamäťovej verzii za cenu nižšej.

Stačí, ak vložíš do košíka na oficiálnom webe Samsung model s väčším úložiskom (napríklad Galaxy S26+ 512 GB) a v košíku zadáš promo kód UPGRADE. Po jeho uplatnení sa cena telefónu zníži na úroveň rovnakého modelu s nižšou kapacitou úložiska (teda Galaxy S26+ 256 GB). Takto môžeš ušetriť až 230 €.

Šetriť môžeš aj ďalej. Ak k nákupu telefónu z rodiny Galaxy S26 pridáš ďalšie dva produkty, získaš 10 % zľavu na tablet, hodinky alebo slúchadlá a zároveň 30 % zľavu na príslušenstvo, ako napríklad kryt.

Galaxy Buds s výnimočným zvukom

Galaxy Buds4 Pro a Galaxy Buds4 majú vylepšený tvar – sú pohodlné a stabilne zapadnú do uší. Nový tvar Samsung vyvinul na základe stoviek miliónov meraní uší z celého sveta a po vykonaní viac než 10-tisíc simulácií. Výsledkom je elegantný a ergonomický tvar, ktorý sa príjemne nosí.

Slúchadlá Galaxy Buds4 Pro majú štupľový tvar a zasúvajú sa priamo do zvukovodu, Galaxy Buds4 majú zas kôstkový tvar.

samsung
Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

Vylepšené ANC odfiltruje všetky nežiadúce zvuky ako napríklad ruch mesta alebo hlasy v pozadí. Pri počúvaní sa môžeš doslova ponoriť do hudby a nič ťa nebude pritom rušiť.

Vylepšené ANC sme vyskúšali na Galaxy Unpacked aj v praxi – a to s workshopom zameraným na techniku mindfullness. Slúchadlá Galaxy Buds4 Pro nám pomohli sa úplne ponoriť do rôznych zvukov a upokojiť tak svoju myseľ.
Vylepšené ANC sme vyskúšali na Galaxy Unpacked aj v praxi – a to s workshopom zameraným na techniku mindfullness. Slúchadlá Galaxy Buds4 Pro nám pomohli sa úplne ponoriť do rôznych zvukov a upokojiť tak svoju myseľ. Zdroj: Refresher / Kristína Czakóová

S tým súvisí aj funkcia Super Clear Call, ktorá potláča šum a zvýrazňuje hlas. Môžeš sa spoľahnúť na čistý prenos s dvojnásobnou šírkou pásma oproti bežným hovorom cez Bluetooth. Telefonáty budú zrozumiteľné a čisté – aj v prípade, že si chceš vybaviť hovor uprostred staveniska.

Galaxy Buds po novom lepšie spolupracujú s ekosystémom telefónu. Iba pomocou hlasu alebo gestami hlavou môžeš spúšťať rôznych AI asistentov v telefóne Samsung – prostredníctvom slúchadiel môžeš spustiť napríklad preklady a iné AI nástroje.

Samsung
Zdroj: Samsung
objav novinky
Všetko
Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI
Resident Evil Requiem – Headshot, horor a Leon v najlepšej Rambo forme. Akčná hororovka tento rok možno porazí aj GTA VI
25. 2. 2026 16:00
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
Nový AI nástroj z Číny desí Hollywood. Vytvára realistické videá so slávnymi osobnosťami
20. 2. 2026 15:46
Kanaďan šiel na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenským národným orchestrom
Kanaďan šiel na Slovensko, aby nahral soundtrack pre svoju hru. Prezradil nám zákulisie tvorby so Slovenským národným orchestrom
21. 2. 2026 14:00
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
Záleží na tom, ako sa rozprávaš s AI chatbotmi? Odborníci vysvetľujú, čo naozaj funguje a čo je len mýtus
26. 2. 2026 16:14
Tvoj profil nezomrie s tebou. Meta spatentovala AI, ktoré bude ovládať profily mŕtvych používateľov
Tvoj profil nezomrie s tebou. Meta spatentovala AI, ktoré bude ovládať profily mŕtvych používateľov
22. 2. 2026 14:14
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
Mark Zuckerberg vypovedá v prelomovom súdnom procese. Sociálne siete vraj boli navrhnuté tak, aby vytvárali závislosť
20. 2. 2026 14:31
