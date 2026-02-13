Hlavné témy
dnes 13. februára 2026 o 10:00
Čas čítania 7:21

Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"

Barbora podstúpila plastiku viečok: ,,Nezmení ti to prirodzené črty a za 800 eur máš ‚wow efekt‘ na 10 rokov"
Zdroj: Barbora Sečkár
Radoslava Juračková
Radoslava Juračková
Aká je realita hojenia a na čo sa pri zákroku pripraviť?

Ak sa niekde viditeľne podpíše vek či únava, je to najčastejšie na očiach. Padnuté očné viečka a celkový unavený výraz trápia tisíce žien. Dnes tento estetický problém dokáže vyriešiť pomerne jednoduchá a cenovo dostupná plastická operácia. Už druhýkrát sa pre ňu rozhodla fitness trénerka Barbora Sečkár. Nesiahla iba po klasickej korekcii. Ešte pred prvým zákrokom mali jej oči mandľový tvar a k prirodzenému tvaru sa chcela vrátiť. Lekár jej preto urobil blefaroplastiku so špecifickým rezom, aby vytvoril efekt „Foxy Eyes.“ Aká je realita tohto zákroku, koľko stojí a ako vyzerá hojenie?

Prvý zákrok absolvovala vo veku 32 rokov. Problém bol v tom, že pred ôsmimi rokmi robili tento zákrok inak a s výsledkom nebola dlhodobo spokojná. „Vtedy sa to robilo takým oblúčikom. A ten oblúčik mi to moje oko, ktoré mám prirodzene mandľového tvaru, trošku zavrel.“ Barbora sa tak síce zbavila zbytočnej kože, ale stratila svoj prirodzený výraz.

BEAUTY FYZICKÉ ZDRAVIE ZDRAVIE
