Aká je realita hojenia a na čo sa pri zákroku pripraviť?
Ak sa niekde viditeľne podpíše vek či únava, je to najčastejšie na očiach. Padnuté očné viečka a celkový unavený výraz trápia tisíce žien. Dnes tento estetický problém dokáže vyriešiť pomerne jednoduchá a cenovo dostupná plastická operácia. Už druhýkrát sa pre ňu rozhodla fitness trénerka Barbora Sečkár. Nesiahla iba po klasickej korekcii. Ešte pred prvým zákrokom mali jej oči mandľový tvar a k prirodzenému tvaru sa chcela vrátiť. Lekár jej preto urobil blefaroplastiku so špecifickým rezom, aby vytvoril efekt „Foxy Eyes.“ Aká je realita tohto zákroku, koľko stojí a ako vyzerá hojenie?
Prvý zákrok absolvovala vo veku 32 rokov. Problém bol v tom, že pred ôsmimi rokmi robili tento zákrok inak a s výsledkom nebola dlhodobo spokojná. „Vtedy sa to robilo takým oblúčikom. A ten oblúčik mi to moje oko, ktoré mám prirodzene mandľového tvaru, trošku zavrel.“ Barbora sa tak síce zbavila zbytočnej kože, ale stratila svoj prirodzený výraz.
Čo sa dozvieš po odomknutí?
- Aká je operácia očných viečok.
- Prečo sa Barbora pre ňu rozhodla už druhýkrát.
- Či je zákrok bolestivý.
- Ako dlho sa z operácie zotavovala.
- Pre koho podľa lekára nie je operácia vhodná.
- Aké sú alternatívne neinvazívne možnosti.