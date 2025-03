Ján Molnár, ktorý sa stará o vlasy aj mnohým slovenským celebritám, vysvetlil, ako fungujú nové a šetrnejšie metódy predlžovania vlasov. Aj on za svoju dlhoročnú kariéru zachraňoval mnoho klientiek, ktorým zlé predlžovanie vlasov zničilo vlasy.

Odrasty či iné tóny medzi svojimi a nadpojenými vlasmi by mali byť už dávno za nami, no ako sa zdá, hrôzostrašné skúsenosti Slovenky ešte stále zažívajú. Podobný šok mala aj Eva, ktorá pre Refresher opisuje jej zážitok so zlým keratínom. „Chcela som si predĺžiť vlasy a kaderníčka pravdepodobne použila nekvalitný keratín. Vlasy, ktoré som mala nadpojené, neboli ani pravé ľudské, ale miešané s umelými. Keď som potom prišla k inej kaderníčke, nech mi tie vlasy zachráni, zostal jej v ruke jeden veľký chumáč."

Kaderník a Hair Stylist Ján Molnár, ktorý sa stará o vlasy aj Jasmíne Alagič, Simone Leskovskej a mnohým ďalším, pre Refresher hovorí: „Niektoré tie vlasy bývajú strašne tenké a jemné, akoby ste mali na hlave len nejakú pavučinu. Preto je dôležité vybrať si dobrú firmu, ktorá pracuje s kvalitným materiálom. Keď sú tie vlasy však správne tenké, jemné a mäkké, vedia s nimi urobiť doslova zázraky. A keď vám k tomu kaderník trafí presne odtieň vašich vlasov, výsledok je úplne prirodzený a hladký. Prechod je neviditeľný, že si to ani pri pohľade zblízka nikto nevšimne. Vtedy je to úplne o inom."

Predlžovanie vlasov je obľúbená metóda, vďaka ktorej môžeš získať dlhšie, hustejšie a zdravšie vyzerajúce vlasy za niekoľko hodín. Či už túžiš po zmene, snívaš o bohatých vlnách, alebo si len chceš dopriať „glow up“ na špeciálnu udalosť, dnešné metódy predlžovania vyzerajú prirodzene a sú šetrné k tvojim vlasom. Akú metódu si vybrať a siahať ešte vôbec po keratíne?

Ján Molnár nedá dopustiť na metódu tape-in, s ktorou vo svojom salóne pracuje. Rozhodne však Slovenkám neodporúča, aby si lepili vlasy samé doma. „Na akékoľvek iné techniky nadpájania vlasov mám dosť vyhranený názor. My ako jediní používame neviditeľne tapy, nedám na nich dopustiť," vraví. Počas svojej dlhoročnej kariéry videl odstrašujúce výsledky nesprávneho predlžovania vlasov a stojí si za tým, že šetriť na vlasoch sa neoplatí.

V tomto článku si prečítaš: Čo sa stalo Simone a ako to dopadlo

V akej cenovej relácii sa pohybuje metóda tape-in u Jána Molnára

Ako funguje metóda tape-in

Ako sa o nadpojené vlasy starať

Čo hovorí Ján Molnár na iné metódy predlžovania vlasov

Simona zažila najhoršiu bolesť v kaderníctve

Simona sa už dlho pohrávala s myšlienkou predĺžiť si vlasy. Túžila po hustej hrive, ktorá by jej dodala sebavedomie a naplnila sen o dlhých vlasoch. Po dlhom hľadaní sa nakoniec rozhodla pre istý salón v Košiciach. Na internete vraj pôsobili profesionálne, sľubovali kvalitu a odbornosť. Realita však bola úplne iná.

„Predĺženie 100g vlasov dĺžky 55 cm keratínovou metódou trvalo ani nie dve hodiny vrátane umytia a fénovania. Vlasy sa mi po čase začali lepiť do veľkých keratínových chuchvalcov a hoci som robila všetko presne podľa pokynov kaderníčky, problém sa len zhoršoval. Po viacerých reklamáciách mi ani raz nevedela pomôcť," vraví Simona, ktorá predlžovanie podstúpila pred dvoma rokmi.