dnes 15. augusta 2025 o 18:21
Čas čítania 0:54
Zdenka Hvolková

Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať

Eminem dokázal, že sa mýlili. Vymyslel rýmy na slovo, ktoré vraj nebolo možné zrýmovať
Zdroj: Cooper Neill/Getty Images
HUDBA EMINEM RAP RAPOVÁ SCÉNA
Legendárny raper sa postavil výzve a potvrdil, že pre neho neexistuje slovo, ktoré by sa nedalo rýmovať.

Aj keď sa doteraz tvrdilo, že v angličtine neexistuje slovo, ktoré by sa rýmovalo so slovom silver (striebro), Eminem opäť dokázal, že pravidlá jazyka sa naňho nevzťahujú. Po tom, čo ho na platforme X (bývalý Twitter) vyzvala značka LL Cool J-a Rock The Bells, že „silver“ je nerýmovateľné, Slim Shady neváhal a odpovedal tým najeminemovskejším spôsobom: rýmovaným freestyleom.

Text bol taký technicky prepracovaný a absurdne originálny, že fanúšikovia na sociálnych sieťach nešetrili nadšením. „Môj GOAT dokáže vyrýmovať čokoľvek,“ napísal jeden z nich.
„Týpek je chodiaci slovník,“ pridal sa ďalší.

Eminem.
Eminem. Zdroj: Getty Images/Kevin Winter

Tento lyrický výbuch prišiel len pár dní po tom, čo sa Eminem objavil na newyorskej premiére dokumentu Stans, kde priamo pred fanúšikmi spomínal na moment, keď prvýkrát pochopil, ako silno jeho hudba ovplyvňuje ľudí.

„Keď som písal Stan, začínal som chápať, aký dopad môžu mať moje slová. A to je na tom najšialenejšie - ako veľmi som dokázal niekoho zasiahnuť,“ povedal fanúšikom.

Aj keď možno „silver“ oficiálne nemá rým v slovníku, Eminem opäť potvrdil, že pre neho žiadne hranice neexistujú.

EMINEM RAP RAPOVÁ SCÉNA
Zdenka Hvolková
Zdenka Hvolková
Reporter
Všetky články
Náhľadový obrázok: Cooper Neill/Getty Images
