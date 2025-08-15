Legendárny raper sa postavil výzve a potvrdil, že pre neho neexistuje slovo, ktoré by sa nedalo rýmovať.
Aj keď sa doteraz tvrdilo, že v angličtine neexistuje slovo, ktoré by sa rýmovalo so slovom silver (striebro), Eminem opäť dokázal, že pravidlá jazyka sa naňho nevzťahujú. Po tom, čo ho na platforme X (bývalý Twitter) vyzvala značka LL Cool J-a Rock The Bells, že „silver“ je nerýmovateľné, Slim Shady neváhal a odpovedal tým najeminemovskejším spôsobom: rýmovaným freestyleom.
Text bol taký technicky prepracovaný a absurdne originálny, že fanúšikovia na sociálnych sieťach nešetrili nadšením. „Môj GOAT dokáže vyrýmovať čokoľvek,“ napísal jeden z nich.
„Týpek je chodiaci slovník,“ pridal sa ďalší.
Silver pilfer kill fer Gilbert's still hurts steel shirts Bill Burr milf word off kilter no filter chill brrrr feel burn still slur will stir Trent dilfer Val kilmer Still third shield her he'll squirt Steven Spielberg Lil twerp Wilshire She'll purr Kill birds milk curd feel… https://t.co/rSeA7aMmco— Marshall Mathers (@Eminem) August 13, 2025
Tento lyrický výbuch prišiel len pár dní po tom, čo sa Eminem objavil na newyorskej premiére dokumentu Stans, kde priamo pred fanúšikmi spomínal na moment, keď prvýkrát pochopil, ako silno jeho hudba ovplyvňuje ľudí.
„Keď som písal Stan, začínal som chápať, aký dopad môžu mať moje slová. A to je na tom najšialenejšie - ako veľmi som dokázal niekoho zasiahnuť,“ povedal fanúšikom.
Aj keď možno „silver“ oficiálne nemá rým v slovníku, Eminem opäť potvrdil, že pre neho žiadne hranice neexistujú.