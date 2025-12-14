Kategórie
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 14. decembra 2025 o 7:40
Čas čítania 2:24
Hana Divišová

Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača

Fight Night Challenge 10: Flexingove skúsenosti rozhodli zápas večera, Fiki po výhre vyzval Roba Pukača
Zdroj: Refresher
10. turnaj organizácie Fight Night Challenge priniesol tvrdé súboje, silné emócie aj momenty rešpektu.

V bratislavskej TIPOS Aréne sa v sobotu večer konal 10. turnaj organizácie Fight Night Challenge. Diváci sa dočkali atraktívnej karty plnej známych mien, titulového zápasu aj ženského duelu. My ti prinášame prehľad výsledkov jednotlivých zápasov.

Hlavným zápasom večera bol súboj Rasťa Zvaru proti Flexkingovi. Na karte sa objavil aj ženský duel Mišky proti Pimpinočke a sledovali sme tiež titulový zápas o opasok medzi Erikom Tlkancom a Királym. Celkovo išlo o zaujímavý turnaj plný atraktívnych zápasov.

Murcin VS Mošpan

Zápas sa skončil už po niekoľkých sekundách pre zranenie Mošpana, ktorý si vykĺbil rameno. Jednoznačné víťazstvo si tak pripísal Johnny Murcin. Johnny po zápase povedal, že je pripravený na odvetu a svoju výhru si predstavoval inak.

 
 
 
Fučo VS Dunajčan

Fučo si proti Dunajčanovi pripísal víťazstvo na body. Počas celého zápasu bol aktívnejším bojovníkom a rozdával tvrdé údery, ktorými si postupne vybudoval prevahu.

 
 
 
Šajmo VS Bandurko

Šajmo zvládol svoj prvý zápas v organizácii Fight Night Challenge a zvíťazil na body. Stal sa tak víťazom zápasu o nočnú Bratislavu. Napriek vyhrotenému trash talku pred duelom však obaja bojovníci po zápase ukázali, ako má vyzerať fair play, keď si s Bandurkom navzájom prejavili rešpekt.

 
 
 
Sulík VS Farkaš

Fiki si zo zápasu odniesol jednoznačné víťazstvo. Po zdolaní ťažkého súpera, akým bol pre neho Farkaš, sa rozhodol vyzvať Roba Pukača. Ten za ním následne prišiel priamo do ringu a s ponukou súhlasil. Fiki však zároveň poznamenal, že o takýto súboj by mal záujem až po ďalších zápasoch.

 
 
 
Pimpinočka VS Miška

Pimpinočka potvrdila svoju formu a rovnako ako v súboji s influencerkou Lenočkou si pripísala ďalšie víťazstvo. Napriek prehre však Miška na konci zápasu všetkých zaujala, keď vyzvala súčasnú farmárku Dorotu na súboj. Teraz zostáva otázne, ako sa k tejto výzve postavia organizátori FNC a či sa dočkáme ďalšieho Miškinho zápasu.

 
 
 
Šmolki vs. Maťo z Leopoldova

Šmolki13k ukončil Maťa z Leopoldova v 2. kole. Hoci to spočiatku vyzeralo, že Maťo má v úvode zápasu navrch, Šmolkimu sa aj napriek tomu podarilo presadiť jeho game plan a duel rozhodol pred limitom.

 
 
 
Buchinger VS Volák

Skúsený Ivan Buchinger si z tohto zápasu odniesol víťazstvo na body. Diváci mohli počas celého súboja sledovať jeho jasnú prevahu, ktorú si udržiaval od úvodných minút. Volák mal navrch najmä po hmotnostnej stránke a snažil sa to preukázať rozdávaním tvrdých rán, no na kontrolovaný výkon Buchingera to nestačilo.

 
 
 
Tlkanec VS Király

V zápase o OG opasok si Erik pripísal jednoznačné víťazstvo na body v pomere 3:0. Počas celého súboja jasne dominoval a mal zápas pod kontrolou. Po druhom počítaní sa však rozhodol neísť bezhlavo po knokaute, ale prejavil rešpekt voči súperovi a zápas bezpečne doviedol do konca. Tento športový prístup fanúšikovia ocenili.

FNC10
Zdroj: Refresher
Murin VS White Gypsy

Jednoznačne išlo o najtvrdší zápas večera. Medzi súpermi bolo od samého začiatku cítiť napätie aj obrovské nasadenie. Gypsy od úvodných sekúnd diktoval tempo, súpera doslova zdemoloval a bez pochýb si pripísal víťazstvo.

 
 
 
Flexing VS Zvara

Zápas večera sa skončil víťazstvom na body. Fanúšikov prekvapila najmä kondícia Rasťa, ktorý po zápase sám priznal, že si predstavoval lepší výkon. O výsledku však jednoznačne rozhodli Flexkingove doterajšie zápasové skúsenosti, ktoré sa naplno prejavili počas celého súboja.

Refresher
Zdroj: Refresher
Anketa:
V zápase večera som držal/a  palce ...?
Rasťovi 
Flexingovi
Bolo mi to jedno
Rasťovi 
71 %
Flexingovi
9 %
Bolo mi to jedno
20 %
BOJOVÉ ŠPORTY
