O čom bude spin-off Stranger Things? Tvorcovia to naznačili v poslednej časti

Finále obľúbeného seriálu je už vonku a zatiaľ čo fanúšikovia stále rozpletajú posledné detaily príbehu, jeho tvorcovia už pripravujú pokračovanie. Zdá sa však, že bude dosť iné.
Emotívne finále Stranger Things, ktorým odštartoval rok 2026, mnohých divákov a diváčky šokovalo. Tvorcovia teraz prezradili, ako sa natáčala posledná séria a čo nás čaká v pokračovaní. Pozor! Ak si ešte nevidel/-a záver piatej série, môžeš sa v tomto článku stretnúť so spoilermi. Odporúčame preto najprv pozrieť finále.
Nejakú nápovedu k tomu, čím sa bude spin-off zaoberať, vraj fanúšikovia a fanúšičky môžu nájsť už počas finále. Čoho presne sa týka, ale tvorcovia zatiaľ nechcú prezradiť. „Neviem, či chcem, ale poviem, že nápovedou nie je Hopper spomínajúci Montauk,“ uviedol pre Deadline Ross Duffer.
„Samozrejme, ani Holly alebo ostatné deti ani nič podobné. Je to niečo iné. Ako sme už povedali, náš nápad na spin-off je zatiaľ v ranej fáze, ale ide o úplne novú mytológiu. Je to teda prepojené a odpovie to na niektoré otázky, ktoré ľudia majú, a niektoré otázky, ktoré zostali nezodpovedané vo finále, budú zodpovedané v spin-offe. Ale nakoniec má to svoj vlastný príbeh,“ dodal.
Čo teda zatiaľ vieme o plánovanom projekte?
- Nezahŕňa Upside Down.
- Má úplne odlišný príbeh, lokácie, postavy a hercov.
- Odohráva sa v inom desaťročí.
- Bratia Dufferovci sú do projektu silno zapojení, ale nebudú jeho showrunneri.
- Scéna v závere seriálu naznačuje, o čo pôjde, zatiaľ ale nevieme ako.
O čom to teda bude?
Najčastejšie sa teraz spomína scéna v jaskyni so záhadným vedcom a kameňom, z ktorého Henry/Vecna získal v detstve svoje schopnosti, a cez ktorý ho infikoval Mind Flayer. Nový seriál by sa tak mohol odohrávať z obdobia počas alebo krátko po druhej svetovej vojne, byť zameraný na okultizmus alebo vedu skúmajúcu vesmír či iné dimenzie a odlišovať sa tak napríklad aj atmosférou alebo tónom rozprávania. Momentálne však tieto špekulácie berme s rezervou, oficiálne totiž zatiaľ nemáme nič.
Zároveň treba dodať, že Dufferovci podpísali nedávno dohodu so štúdiom Paramount, Netflix tak čoskoro opustia a vydajú sa smerom celovečernej tvorby. Na Stranger Things univerzum by tak časom mal dohliadať niekto iný.
Záver je na interpretáciu
Dufferovci tiež okomentovali asi najemotívnejšiu scénu, v ktorej sa rozlúčime s Eleven. „Je to postava, s ktorou sme strávili 10 rokov. S Millie sme boli 10 rokov. Bolo to teda naozaj ťažké a emotívne rozhodnutie, ale nakoniec sme usúdili, že je to správne,“ opísal Matt.
„El pre nás v mnohých ohľadoch predstavuje kúzlo detstva, ako keď vyrastáte a všetko sa zdá možné, a to s pribúdajúcim vekom v istom zmysle mizne, ale zostáva s vami navždy. Takže spomienky na Eleven budú s Mikom navždy a nezmiznú, že? Myslím, že bude navždy súčasťou Mikea a jeho priateľov a oni sa rozhodli veriť, že je stále niekde tam vonku, čo je strašne silné,“ dodal.