dnes 23. novembra 2025 o 8:00
Čas čítania 6:38

Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ

Stranger Things inšpiroval tajný projekt CIA: vedci vraj uniesli tínedžerov a robili na nich experimenty, aby im ovládli myseľ
Zdroj: Netflix
Lukáš Čelka
Lukáš Čelka
Vedel si o tom, že pracovný názov seriálu The Stranger Things bol Projekt Montauk? Nejde o náhodu. Tvorcovia seriálu sa totiž inšpirovali skutočnými udalosťami.

Na východe newyorského Long Islandu do dnes stojí mohutná budova s gigantickým radarom na svojom vrchole. Rovnako ako ostatné chátrajúce budovy navôkol, aj ona bola až do roku 1981 súčasťou vojenskej základne americkej armády Camp Hero.

Počas druhej svetovej vojny slúžila ako pobrežná základňa, ktorá New York chránila pred útokom nemeckých ponoriek a lodí. V roku 1951 však časť základne prevzalo letectvo a premenilo ju na radarovú stanicu, ktorá monitorovala leteckú premávku nad oceánom. Chátrajúce pozostatky masívneho radaru AN/FPS-35 už z diaľky vítajú všetkých návštevníkov parku, ktorý je na tomto meste v súčasnosti.

Podľa legiend bola základňa miestom tajných experimentov americkej vlády známych ako „Projekt Montauk“. Vedci tu údajne robili šialené pokusy na tínedžeroch a snažili sa nájsť spôsoby, ako ovládať ľudskú myseľ či cestovať v čase do alternatívnych dimenzií. Zdá sa ti to byť odniekiaľ povedomé? Hádaš správne.

camp hero stranger things mountak project camp hero stranger things mountak project camp hero stranger things mountak project camp hero stranger things mountak project
Hlavnou inšpiráciou pre seriál Stranger Things boli konšpiračné teórie o tajných experimentoch v Camp Hero, o ktorých sa medzi miestnymi šepká už od 80-tych rokov minulého storočia. Niekoľkí muži z dediny Montauk tvrdia, že keď boli malí chlapci, uniesli ich a väznili v podzemných laboratóriách pod vojenskou základňou rovnako ako Eleven. Tým, ktorí experimenty prežili, vraj vymazali pamäť.

„Neveril som tomu, až kým som sa nenechal zhypnotizovať. Počas 40-minútovej hypnózy sa mi všetky spomienky na toto miesto vrátili späť. Robili nám tam veľmi zlé veci. Boli sme ešte len deti. Nemali právo na nás robiť experimenty,“ povedal pre NY Post Joe Loffero, správca parku Camp Hero, ktorý verí, že ho ako 12-ročného uniesli na vojenskú základňu, kde sa stal obeťou zvrátených pokusov.

Ešte predtým, než spoločne nahliadneme za brány niekdajšej vojenskej základne a rozoberieme si mrazivú urbánnu legendu, ktorá inšpirovala jeden z najpopulárnejších seriálov od Netflixu, radi by sme ti pripomenuli, že tvoriť kvalitný obsah môžeme len vďaka našim predplatiteľom. Ak sa ti naša práca páči, podpor nás vstupom do klubu Refresher+.

V tomto článku si prečítaš:
  • Aké tajné experimenty podľa miestnych obyvateľov údajne robili na základni. 
  • Ako opísal fungovanie laboratórií Joe Loffero, ktorý o sebe tvrdí, že sa stal obeťou experimentov.
  • V čom sa výpovede všetkých údajných obetí zhodujú.
  • Prečo si filmár Christopher Garetan myslí, že na chlapcoch vládni vedci testovali účinky psychedelických drog. 
  • Prečo si niektorí obyvatelia Montauk myslia, že konšpirácie o mieste rozšírila samotná americká vláda, aby odviedla pozornosť od iného účelu tejto budovy. 

Tajný výskum cestovania v čase

Vojenskú základňu Camp Hero zriadila americká vláda ešte počas druhej svetovej vojny. Po vzore Pearl Harbor ju navrhli tak, aby pripomínala rybársku dedinku, dúfajúc, že oklamú nacistov. Vojaci bývali v malých domčekoch pripomínajúcich prímorské chatky a cvičiť chodili do telocvične, ktorá sa ukrývala v budove pripomínajúcej kostol, píše NY Post.

Po vojne ešte niekoľko desiatok rokov základňa patrila americkému letectvu. Keď na vrchol útesu v roku 1960 postavili gigantický radar, ktorý monitoroval všetky lety v širokom okolí, miestni sa začali sťažovať na podivné javy. Mnohí obyvatelia dedinky Montauk trpeli silnými bolesťami hlavy. Signál radaru im často rušil televízne vysielanie, pričom problémy hlásili aj s inými elektronickými zariadeniami.

STRANGER THINGS
