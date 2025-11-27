Kategórie
dnes 27. novembra 2025 o 18:00
Čas čítania 3:10

Stranger Things finále: 10 vecí, ktoré musíš vedieť pred poslednou sériou

Anna Sochorová
Anna Sochorová
Anna-Marie Vondráková
Anna-Marie Vondráková
Záverečná séria Stranger Things sa blíži a tvorcovia sľubujú návrat ku koreňom, odkrytie dávno položených záhad a prepojenie nitiek, ktoré sa tiahnu seriálom od jeho prvých minút.

1. Kruh sa uzatvára. Finále bolo napísané dávno vopred

Tvorcovia už dávno vedia, ako sa to celé skončí, ešte od druhej série. Príbeh teda smeruje k plánovanému záveru, nie improvizácii. To znamená, že aj maličké momenty z prvých sérií teraz dostanú svoje vysvetlenie.

2. Ktoré epizódy si pred piatou sériou zopakovať

Dufferovci vybrali štyri epizódy, ktoré podľa nich najlepšie pripravia divákov na prvú časť záverečnej série.

Výber zahŕňa dve epizódy z druhej série: Will the Wise a The Spy. Práve tu začali tvorcovia rozpracovávať hlbšie vrstvy príbehu Upside Down a vzťahy hlavných postáv s neviditeľným nepriateľom.

Ďalšie dve odporúčané epizódy sú zo štvrtej série. Ide o The Massacre at Hawkins Lab a finále The Piggyback. Tu sa odkryjú zásadné súvislosti týkajúce sa Henryho Creela a Eleven.

Špekulácie o tom, aké dlhé budú epizódy záverečnej série, sa okamžite rozšírili a boli podporené "uniknutou" tabuľkou, v ktorej sa uvádza dĺžka každej epizódy ako celovečerného filmu.
Špekulácie o tom, aké dlhé budú epizódy záverečnej série, sa okamžite rozšírili a boli podporené "uniknutou" tabuľkou, v ktorej sa uvádza dĺžka každej epizódy ako celovečerného filmu. Zdroj: netflix

3. Zameraj sa na zážitok

Dufferovci odporúčajú vstúpiť do novej série rovnako ako do tých predchádzajúcich, teda otvorene a s chuťou nechať sa prekvapiť. Podľa nich je najlepšie neskúšať dopredu rozpliesť všetky možné scenáre, ale zamerať sa na samotný zážitok.

„Nechcem, aby ľudia mali nejaké očakávania, pretože nech sú akékoľvek, dúfam, že ich splníme. Ale naozaj dúfam, že sa na to budú dívať, ako na akúkoľvek inú sériu a budú si ju užívať takú, aká je," povedal Matt Duffer.

4. Daj si slúchadlá a vypočuj si tieto piesne

Keďže sa seriál odohráva v 80. rokoch, ktoré sú často považované za „zlatú éru" hudby, a v seriáli už zaznelo veľa hitov, určite neuškodí osviežiť si nejaké playlisty pred novou sériou.

Podľa Dufferovcov v piatej sérii znova zaznie známa pieseň Running up that Hill a Should I Stay or Should I Go. Ross tiež povedal, že by si si mal pustiť When It's Cold I'd Like to Die od Mobyho či od Petra Gabriela verziu Heroes. Nezabudni ani na pieseň Africa od Toto. Keďže nová séria bude temnejšia, Dufferovci tiež odporúčajú pustiť nejaké veselé songy.

5. Nezabudni na známych záporákov

V predchádzajúcich epizódach sa objavili Demogorgon, Mind Flayer, Demodogs, Demobats, Spider Monster, Flayed, Hospital Monster, strašidelné liany a samozrejme Vecna, ktorého už podľa traileru čaká v piatej sérii comeback. Bratia Dufferovci potvrdili aj to, že žiadne nové monštrá v novej sérii neuvidíme, aby ju neprepchali. Preto sa hodí, aby si si staré známe tváre pripomenul.

Vecna.
Vecna. Zdroj: Netflix/ propagační materiál

6. Finále v kine

„Na tomto konkrétnom spôsobe vydania sa nám páčilo, že umožňuje skupine fanúšikov sadnúť si a sledovať, ako sa všetko odvíja spoločne,“ komentovali Dufferovci nápad odvysielať prvú časť v kine. Podľa nich dáva tento spôsob uvedenia zmysel hlavne preto, že finále vyjde v samostatný deň. „Takúto skúsenosť sme ešte nikdy nemali, takže sme nadšení. Bude to znieť aj vyzerať oveľa lepšie," dodali.

7. Čaká nás scéna, ktorá tvorcom dala najviac práce

To, že nás čaká nezabudnuteľná a prepracovaná séria, je asi každému jasné. Samotní tvorcovia boli ohromení tým, čo sa im podarilo dosiahnuť, najmä jednou scénou, ktorá bola podľa ich slov naozaj náročná.

O akú scénu ide, samozrejme, neprezradili, Ross však priblížil aspoň niektoré detaily. „Natáčali sme v noci s množstvom detí, komparzistov a kaskadérov. Tých sme navyše hádzali sem a tam na lanách," prezradil. „Robili sme všetko, čo sa nemá robiť, a počas natáčania navyše neustále pršalo."

8. A čo fanúšikovské teórie?

Tvorcovia priznali, že hoci ich radi čítajú, väčšina z nich je nesprávna. Ako sa teda príbeh mladých hrdinov a hrdiniek uzavrie, zistíme naozaj len sledovaním celej série. Zároveň jednu z teórií rovno vyvrátili. Eddie Munson podľa ich výpovedí z mŕtvych nevstane a zostane pochovaný.

Cudzie veci.
Cudzie veci. Zdroj: Netflix

9. Tvorcovia sa tešia na reakcie

Sami priznali, že súcítia s fanúšikmi a fanúšičkami v čakaní na nové diely, keďže oni rovnako netrpezlivo čakajú na to, ako sa im budú páčiť. „Jedna z vecí, ktorá je na tejto show taká vzrušujúca, je to, že nás reakcie neustále prekvapujú," vysvetlil Matt. „Myslíme si, že vieme, čo budú veľké momenty, na čo budú fanúšikovia reagovať, a niekedy máme pravdu a niekedy sa mýlime," priznal.

10. Dočkáme sa aj spin-offu

Ak ťa mrzí, že sa seriál blíži ku koncu, nemusíš vešať hlavu. Animovaná séria s podtitulom Tales from '85 však bude podľa tvorcov úplne oddelená od hraného originálu. Odohrávať sa bude niekde medzi druhou a treťou sériou.

„Tieto animované verzie postáv robia to, čo by sme si priali, aby bolo možné s reálnymi deťmi, a to, že sú zamrznuté v čase. Je to naozaj zábavné, ale je to niečo úplne iné. Snažili sme sa vyvolať pocit sobotného ranného animáku," upresnil Matt.

Príbeh Tales from '85 sa odohráva v zime roku 1985 v Hawkinsu v štáte Indiana, kde Eleven a jej priatelia odhaľujú paranormálnu záhadu, ktorá terorizuje ich mesto. V hlavných úlohách sa predstavia Brooklyn Davey Norstedt ako Eleven, Jolie Hoang-Rappaport ako Max, Luca Diaz ako Mike, Ej (Elisha) Williams ako Lucas, Braxton Quinney ako Dustin, Ben Plessala ako Will a Brett Gipson ako Hopper.

STRANGER THINGS
