Niektoré plemená majú značnú časť DNA zdedenú od svojich divokých predkov – vlčí pôvod sa objavuje u veľkých aj úplne malých psov.
Nová vedecká štúdia priniesla prekvapivé zistenia o našich obľúbených domácich miláčikoch. Výskum ukázal, že až 64 % moderných psích plemien má vo svojej DNA stopy po vlkoch. Ide o výsledok dávnych krížení medzi psami a divokými vlkmi, ku ktorým dochádzalo v priebehu tisícročí.
Najväčší podiel vlčej DNA vedci identifikovali u plemien, ktoré sú so svojimi divokými predkami prirodzene späté. Podľa údajov z Proceedings of the National Academy of Sciences patria medzi „najvlčejšie" psy Československý vlčiak s až 11–12 % svojej DNA a Saarloosov vlčiak s 18–33 %.
Zaujímavým prekvapením však je, že vlčia DNA sa neobjavuje iba u veľkých či loveckých plemien. V štúdii sa ukázalo, že aj menšie plemená, napríklad čivava, nesú vo svojej genetickej výbave stopy po vlkoch – približne 0,2 %.
Vedci zdôrazňujú, že tieto malé podiely vlčej DNA môžu ovplyvňovať fyzické aj behaviorálne vlastnosti psov – napríklad ich energiu či nezávislosť. Dodávajú však, že ide o veľmi jemné rozdiely a moderné psy sú dnes plne domestikovanými zvieratami.