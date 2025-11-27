Kategórie
dnes 27. novembra 2025 o 9:52
Čas čítania 0:37
Hana Divišová

Moderné psy majú viac vlčej DNA, než by si čakal. Tieto plemená majú k vlkom najbližšie, nájdeš tam svojho?

Moderné psy majú viac vlčej DNA, než by si čakal. Tieto plemená majú k vlkom najbližšie, nájdeš tam svojho?
Zdroj: Pexels / wkn
Niektoré plemená majú značnú časť DNA zdedenú od svojich divokých predkov – vlčí pôvod sa objavuje u veľkých aj úplne malých psov.

Nová vedecká štúdia priniesla prekvapivé zistenia o našich obľúbených domácich miláčikoch. Výskum ukázal, že až 64 % moderných psích plemien má vo svojej DNA stopy po vlkoch. Ide o výsledok dávnych krížení medzi psami a divokými vlkmi, ku ktorým dochádzalo v priebehu tisícročí.

Najväčší podiel vlčej DNA vedci identifikovali u plemien, ktoré sú so svojimi divokými predkami prirodzene späté. Podľa údajov z Proceedings of the National Academy of Sciences patria medzi „najvlčejšie" psy Československý vlčiak s až 11–12 % svojej DNA a Saarloosov vlčiak s 18–33 %.

Československý vlčiak
Zdroj: Wikimedia/Analena Elsner

Zaujímavým prekvapením však je, že vlčia DNA sa neobjavuje iba u veľkých či loveckých plemien. V štúdii sa ukázalo, že aj menšie plemená, napríklad čivava, nesú vo svojej genetickej výbave stopy po vlkoch – približne 0,2 %.

pes, čivava
Zdroj: Public Domain Pictures/volně k užití
Vedci zdôrazňujú, že tieto malé podiely vlčej DNA môžu ovplyvňovať fyzické aj behaviorálne vlastnosti psov – napríklad ich energiu či nezávislosť. Dodávajú však, že ide o veľmi jemné rozdiely a moderné psy sú dnes plne domestikovanými zvieratami.

Anketa:
Máš psa?
Áno
Nie
Áno
88 %
Nie
12 %
DOMÁCE ZVIERATÁ
