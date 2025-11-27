Diváci nešetria chválou – už prvé reakcie hovoria, že sa v novej sérii objavuje jedna z najlepších scén v histórii seriálu.
Fanúšikovia seriálu Stranger Things sa konečne dočkali prvej časti záverečnej série. To, že ide o jeden z najočakávanejších titulov roka, potvrdzuje aj fakt, že streamovacia platforma Netflix nezvládla nápor divákov v USA a na pár minút spadla.
Magazín Variety oslovil Netflix so žiadosťou o komentár. Podľa hovorcu „niektorí používatelia zaznamenali krátkodobý problém so streamovaním na televíznych zariadeniach, no služba bola obnovená do piatich minút".
I've been watching all the Stranger Things seasons again to prepare for season 5 and I'm currently in s4 ep 9 so I didn't noticed that Netflix just crashed bc everyone is entering now to watch s5😭— DSYLM ⁷ (@PurpleChamchi) November 27, 2025
Netflix fix yourself ASAP I've been waiting 3 damn years #StrangerThings5 pic.twitter.com/zFvIahNzZM
Reakcie fanúšikov na finálnu sériu sú zatiaľ mega pozitívne. Na sociálnych sieťach sa objavujú komentáre, že hneď v prvej časti je „jedna z najviac badass scén v histórii Stranger Things". Ľudia sú nadšení, že seriál sa vracia v plnej atmosfére, ktorú milujú.
i think this is objectively one of the most badass motherfucking scenes in the history of stranger things. this is MONUMENTAL. #StrangerThings5 pic.twitter.com/OS6fEnwymW— ǝǝʌ ♡ st5 spoilers! (@jegulusmoony) November 27, 2025
Na Netflixe si momentálne môžeš pozrieť prvú časť finále. Na tú druhú – ktorá už definitívne uzavrie celý príbeh Hawkinsu – si však ešte chvíľu počkáme. Dorazí 31. decembra 2025.