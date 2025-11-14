Čo nám prezradili tvorcovia seriálu Stranger Things Matt a Ross Dufferovci krátko pred premiérou záverečnej série?
Už v stredu 26. novembra dorazí na streamovaciu platformu Netflix piata a zároveň záverečná séria jedného z najsledovanejších seriálov všetkých čias, čo prirodzene robí z finále jedno z najočakávanejších vôbec. Rovnako ako pri seriáloch Lost, Breaking Bad alebo Hra o tróny.
Práve ten posledný slúžil okrem iného ako inšpirácia pre tvorcov Stranger Things Matta (vľavo) a Rosse (vpravo) Dufferovcov. V čom? A aký bol ich plán, keď prvýkrát prišli za Netflixom s príbehom o malom chlapcovi, ktorý sa stratí v Upside Down? Na to a pár ďalších vecí sme sa mali možnosť opýtať priamo ich. Neboj sa, do spoilerov sme sa nepúšťali!
Dufferovci však neboli jediní, s kým sme mali možnosť krátko sa porozprávať. Na našom youtubovom kanáli nájdeš aj rozhovor s hlavnými hercami chlapčenskej skupiny Finnom Wolfhardom (Mike Wheeler), Gatenom Matarazzom (Dustin Henderson), Calebom McLaughlinom (Lucas Sinclair) a Noahom Schnappom (Will Byers). To a aj prvé dojmy zo seriálu ešte pred jeho premiérou nájdeš už čoskoro na našom webe.