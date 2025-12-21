Kategórie
dnes 21. decembra 2025 o 14:00
Čas čítania 1:19
Helena Lučivňáková

Vianočný špeciál Makeup and Gossip: Majka Glatzová o Love Islande, Miss Grand International aj trblietavom sviatočnom looku

Život po Love Islande, rozchod s víťazným partnerom, súťaž krásy v Thajsku aj nepríjemná dráma po návrate domov.

Do vianočnej epizódy Makeup and Gossip prijala pozvanie Mária Glatzová, ktorá sa s Lindou porozprávala nielen o kráse a líčení, ale aj o svojom osobnom živote. Celá epizóda sa niesla v sviatočnom duchu – plná trblietok, farieb a dobrej nálady.

Majka sa v rozhovore vrátila k svojmu životu pred a po Love Islande a otvorene prehovorila aj o rozchode s Chrisom, s ktorým šou vyhrali. Linda sa jej pýtala na to, ako toto obdobie vnímala a či je dnes pripravená spoznávať niekoho nového.

Veľkou témou bola aj jej účasť na Miss Grand International 2025, ktorá sa konala v Thajsku. Majka prezradila, ako sa v súťaži umiestnila, s kým si tam vytvorila blízke vzťahy, aké šaty mali dievčatá na sebe a akú skúsenosť si z celého podujatia odniesla. Nechýbali ani zákulisné postrehy zo sveta krásy.

Po návrate z Thajska ju však čakala nepríjemná situácia – Majka sa podelila o drámu, ktorá sa odohrala krátko po jej príchode domov, keď ju napadla suseda. 

V rozhovore padla reč aj na jej nové bývanie. Majka sa nedávno presťahovala do Bratislavy, kde teraz žije spolu so svojou mamou, a prezradila, ako sa jej v hlavnom meste páči a ako si na nový život zvyká.

 

Keďže ide o vianočný špeciál, téma líčenia bola prispôsobená sviatkom. Linda s Majkou vytvorili farebný, veselý a trblietavý look ideálny na štedrovečernú večeru. Majka zároveň priniesla množstvo produktov, ktoré sa v Makeup and Gossip objavili po prvýkrát a podelila sa o jej tipy a triky.

Divákom prezradila aj svoje top 3 produkty, ktoré jej nikdy nesmú chýbať v kabelke – lesk na pery od Kiko Milano, malý parfum a krém Sol de Janeiro a netradičný, ale praktický doplnok – slzný sprej.

V sviatočnej nálade sa dotkli aj Vianoc – kde ich Majka plánuje tráviť a Linda pridala top 3 najzvláštnejšie vianočné tradície z rôznych kútov sveta. Rozhovor doplnila aj téma estetických úprav kedže sa nachádzajú v Beauty Factory.

Vianočný diel Makeup and Gossip s Majkou je kombináciou beauty inšpirácie, úprimných odpovedí a sviatočnej atmosféry, ktorú si rozhodne nenechaj ujsť.

