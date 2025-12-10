Rasťo Zvara pred zápasom s Flexkingom: Jeho trash talk je cez čiaru, odpoveďou to riešiť nebudem — urobím to v ringu (OUT LOUD)

Rasťo ide do ringu s jasným cieľom. Hovorí o tréningoch s Erikom Tlkancom, Flexkingových „výhovorkách“ s kolenom aj o tom, prečo po zápase určite kamaráti nebudú.
V najnovšej epizóde OUT LOUD sa Mišo Totka rozprával s Rasťom Zvarom, bývalým ženíchom z Ruže pre nevestu. Rasťo sa čoskoro postaví do ringu na Fight Night Challenge 10 proti Flexkingovi.
Rasťo otvorene hovoril o svojej fyzickej aj mentálnej príprave na zápas. Jeden z jeho trénerov je legenda Erik Tlkanec a porozprával aj o tréningoch, ktoré s ním absolvuje. Flexkinga sa podľa vlastných slov nebojí a opakované zmienky o „bolestivom kolene“ vníma skôr ako výhovorku, ktorou sa jeho súper snaží vyhnúť zápasu alebo si vopred pripraviť alibi pre prípadnú prehru.
Zároveň priznal, že po zápase určite nebudú s Flexkingom kamaráti. Trash talk svojho súpera označil za prehnaný a dodal, že na negatívne odkazy nemusí vôbec reagovať – všetko chce vyriešiť priamo v ringu.
V bonusovej časti sa rozprávali o Rasťových skúsenostiach s hokejom v Amerike, diéte pred zápasom, reakciách na video ukážky z Fight Night Challenge a ďalších zaujímavostiach zo zákulisia jeho prípravy.