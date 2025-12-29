Nájdi si svojho favorita spomedzi 8 parfumov, ktoré ti prinesú komplimenty.
Ak hľadáš skutočne výnimočný parfum, zabudni na bežné flakóny z dielní módnych domov a ponor sa do sveta niche vôní, ktoré spájajú remeselné majstrovstvo, vášeň a individualitu. Exkluzívne parfumy vznikajú v malých dielňach či prestížnych ateliéroch, kde tvorcovia kladú dôraz na kvalitu použitých ingrediencií, originalitu a príbeh ukrytý v každej kvapke, ktorá dopadne na kožu.
Či už hľadáš silnú drevitú vôňu vhodnú pre muža, nežné kvetinové tóny alebo univerzálnu unisex kompozíciu, niche parfumy od českých majstrov parfumérov Kintsugi Perfumes, PIGMENTARIUM, ORACULUM a ďalších ponúkajú veľa možností, ako vyjadriť svoju osobnosť.
V zozname sú TOP niche parfumy pre mužov aj ženy na zimu od českých značiek, ktoré si získali náš obdiv.
PIGMENTARIUM Erotikon
V redakcii máme slabosť pre parfumy z ateliéru PIGMENTARIUM, ktorý založil Tomáš Ric v roku 2018.
Vôňa PIGMENTARIUM Erotikon je inšpirovaná rovnomenným filmom od režiséra Gustava Machatého, ktorý rozpráva príbeh o láske a túžbe. Prvé tóny patria čokoláde, zázvoru a ružovému koreniu, ktoré sú predzvesťou zmyselnej vanilky a fazule tonka v srdci kompozície. Erotický náboj umocňuje ambra spoločne s pižmom, pačuli a santalovým drevom v základe. Parfum je elegantný, zvodný a vhodný pre mužov aj ženy.
Ak by si rád/rada odskúšal/-a parfum na vlastnej koži, máš tú možnosť v obchode Renesancia v historickom centre Bratislavy. Cena v online obchode je 160 eur za verziu s objemom 50 mililitrov.
PIGMENTARIUM Azabache Chapter 2
Pri značke PIGMENTARIUM chvíľu zostaneme, a to vďaka vôni s názvom Azabache Chapter 2, ktorá predstavuje vyspelejšiu verziu parfumu uvedeného na trh v roku 2021. Dielo nesie pôvodnú myšlienku, ale ponúka nový, sofistikovaný uhol pohľadu.
Parfum s jasným cieľom kombinuje ženské a mužské vonné tóny a je rovnako extrovertný aj introvertný. Vôňa sa otvára gerániom a ružovým korením, ktoré okamžite ustupujú opulentnej ruži. Úvodné kvetinové akordy, ktoré symbolizujú živú spoločnosť inšpirovanú životom v Paríži, postupne prechádzajú do ťažších tónov labdanu, kadidla a myrhy. Plnú a teplú kompozíciu podčiarkuje cedrové drevo a ambra.
PIGMENTARIUM Azabache Chapter 2 s objemom 50 mililitrov je k dispozícii v online obchode značky za 160 eur.
Kintsugi Perfumes AMBRÉ
V zozname pokračujeme parfumovým extraktom Kintsugi Perfumes AMBRÉ, ktorý vytvoril Martin Švach, a ponúka silnejšiu koncentráciu zložiek ako klasický parfum.
Podmanivá vôňa spája tóny sladkého kakaa so štipkou korenia a rumovými akordmi, ktoré prebúdzajú túžbu po spontánnosti. V srdci parfumového extraktu AMBRÉ nájdeš sušené ovocie, dubové drevo, ale aj neroli a fazuľu tonka, zatiaľ čo základ ukrýva vanilku, santalové drevo, myrhu, labdanum a ambru.
Vôňa Kintsugi Perfumes AMBRÉ Extrait de Parfum je dostupná v online obchode za 175 eur.
P. S. Balenia Kintsugi Perfumes sú jedny z najkrajších na trhu.
Kintsugi Perfumes HANZO
Spomedzi parfumov z laboratória Kintsugi Perfumes odporúčame na sezónu jeseň/zima tiež vôňu s názvom HANZO, ktorú namiešal parfumér Martin Švach.
Švach zvolil do hlavy kompozície sladkú súhru liči a vzácneho esenciálneho oleja yuzu v kombinácii so sviežimi tónmi cyprusu a borovice. Do srdca parfumu zasadil sladký olivovník (osmanthus, pozn. redakcie), morskú riasu, ylang-ylang a kadidlo, zatiaľ čo v základe dominujú akordy vetiveru, dubového machu a cedrového dreva. Výsledkom je sladko-drevitá vôňa, ktorá ti prinesie komplimenty.
Parfumová voda Kintsugi Perfumes HANZO s objemom 50 mililitrov je v predaji v online obchode za 145 eur vrátane doručenia.
ORACULUM Krucifist
Česká parfumérska scéna je na veľmi vysokej úrovni aj vďaka značke ORACULUM, ktorú založila Renáta Muchová. Ateliér so sídlom v Prahe má vo svojom produktovom portfóliu autentické vône pre ľudí, ktorí vedia, kým sú a nepotrebujú sa páčiť všetkým – jednotlivé kompozície nie sú o trendoch.
Parfum ORACULUM Krucifist je manifestom odvahy postaviť sa vlastnému tieňu aj svetlu. Cestu do vnútra kompozície, kde sa prelína kadidlo s pačuli a klinčekom, otvára ostrý akord korenia, cedrové drevo a bergamot. Hĺbku zjemňuje sladkosť fazule tonka, olibanum a ambra v základe.
Objav silu a zmyselnosť vône, ktorá je ako stvorená do sychravého a chladného počasia. Parfum s objemom 50 mililitrov je dostupný v online obchode ORACULUM za 155,95 eur.
ORACULUM Arabesque
Chválou nebudeme šetriť ani v prípade druhého parfumu s rukopisom značky ORACULUM, ktorý nesie názov Arabesque, a prenesie ťa do sveta krehkosti a nadčasovej elegancie.
Parfum s drevito-sladkou arómou obsahuje neobvyklú kombináciu kvalitných ingrediencií. V hlave kompozície je výrazná vôňa figy a mrkvových semien, v srdci ucítiš kvety maku či kosatec a v základe dominuje sladké cedrové, respektíve santalové drevo, krehký kosatec a heliotrop.
Ak ťa zaujal parfum ORACULUM Arabesque, ktorý je určený pre ženskú pokožku, navštív online obchod a priprav si 146,95 eur za flakón s objemom 50 mililitrov.
J.F. HIERMANN Nirvana
Značku J.F. HIERMANN, ktorá je dielom parfuméra Jakuba F. Hiermanna, sme prvýraz predstavili v tomto článku, a radi na parfumy s rukopisom skúseného tvorcu upozorňujeme opäť, keďže v našich zemepisných šírkach nemajú obdobu vo viacerých smeroch.
Extrait de Parfum s názvom Nirvana má magickú vôňu a otvára dvere do sveta hlbokého duchovného poznania. Svieži a iskrivý kardamóm podčiarkuje korenisté tóny, ktoré dráždia zmysly a prebúdzajú vášeň. Kombinácia pomarančového kvetu, ktorá pripomína jasný záblesk prvých slnečných lúčov, a oudového oleja, temne zmyselného a zemito hlbokého, dodáva kompozícii sofistikovanú silu. Tóny sivej ambry a pačuli dotvárajú vonnú esenciu.
100 mililitrov tekutého zázraku J.F. HIERMANN Nirvana stojí približne 480 eur v online obchode Ingredients.
Scent Roche
Na záver zoznamu sme si nechali značku Scent Roche, ktorú založila Kateřina Šantrochová v roku 2018. Ako jediná ponúka niche parfumy na mieru, ktoré sú vyrobené z kvalitných prírodných esencií a syntetických molekúl.
Parfumérka vo svojom laboratóriu mieša unikátne vône z oudu, vanilky, pačuli alebo santalového dreva, aké nenájdeš na žiadnom inom mieste. Koncept značky Scent Roche je postavený na spoločnej komunikácii s klientom.
Niche parfum na mieru stojí približne 200 eur za fúkaný sklenený flakón s objemom 30 mililitrov, ktorý sa kupuje samostatne. Vyskúšaj si proces na vlastnej koži.