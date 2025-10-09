TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň

Poskytni svojim nohám dokonalú ochranu, pohodlie a zároveň štýl, ktorý ti budú všetci závidieť.
Jeseň udrela v našich končinách v posledných týždňoch naplno, a to značí, že nastal správny čas vymeniť ľahké látkové tenisky za odolné modely, ktoré ťa udržia v suchu a teple. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 štýlov jesenných tenisiek od outdoorových značiek Salomon a HOKA®, ale aj Nike či Adidas Originals.
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie alebo zábavu.
Adidas Originals Campus 00s WTR Low – 130 €
Úvod zoznamu otvárame originálnou verziou modelu Adidas Originals Campus 00s, ktorý v posledných sezónach patrí medzi bestsellery značky.
Návrhársky tím predstavuje HOT novinku s podtitulom WTR Low (Winter, pozn. redakcie) s charakteristickým vzhľadom v štýle estetiky Y2K, ktorá stojí na hrubej gumovej podrážke. Semišový zvršok v čiernej farbe dopĺňa mäkká podšívka z ovčej kože, ktorá ťa udrží v teple aj v chladných dňoch. Stačí nazuť a ísť. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je menej ako 115 eur. K dispozícii je tiež hnedé vyhotovenie.
Nike Air Force 1 '07 – 132,95 €
Ak máš rozpočet okolo 130 eur a hľadáš pohodlné tenisky, v ktorých zvládneš jesenné výkyvy počasia, siahni po ikonickom modeli Nike Air Force 1 '07 vo vyhotovení so semišovým zvrškom.
Novinka v svetlej farbe „Light Bone“ má minimalistický vzhľad, ktorý dopĺňa lesklý swoosh a panel na päte s logom Nike. Samozrejmosťou je textúrovaná medzipodrážka vybavená technológiou Nike Air pre dokonalý pocit pohodlia pri každom kroku. V prípade, že preferuješ tmavšie tenisky, v ponuke online obchodu Footshop je tiež tmavohnedá verzia.
Asics Gel-Kinetic Fluent – 170 €
Z produktového katalógu značky Asics sme tentoraz vybrali model Gel-Kinetic Fluent, ktorý je ako stvorený na jesennú sezónu vďaka odolným syntetickým materiálom aj minimalistickej čierno-sivej schéme.
Tenisky sú vybavené inovatívnymi technológiami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou DNA japonskej značky, pričom ich najvýraznejším prvkom je futuristická medzipodrážka s dokonalým odpružením. Dostupné sú v mužských aj ženských veľkostiach.
Salomon XT-6 Skyline – 180 €
Tenisky Salomon nepatria len do vysokohorského prostredia a prírody, ale ich novým prirodzeným prostredím sú aj mestské ulice, pričom medzi najatraktívnejšie modely patrí XT-6 Skyline.
V ponuke obchodu Footshop nájdeš atraktívne vyhotovenie modelu, ktoré má pevnú konštrukciu agileCHASSIS™ a rýchlošnúrovací systém quickLACE™. Je zahalené do syntetických materiálov v čierno-bielo-zelenej schéme s výrazným logom Salomon cez jazyk. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš viac ako 23 eur z pôvodnej ceny.
Nike Zoom Vomero Roam – 182,95 €
Ak ti je blízka outdoorová estetika, veríme, že oceníš tiež model Nike Zoom Vomero Roam, ktorý nosí aj Kendrick Lamar.
Novinka je určená pre mestské prostredie a vlhké počasie, ktoré je pre jeseň v našom prostredí typické. Odolné materiály a gumový „nárazník“ chránia tenisky v bielo-béžovej schéme „Sail“ pred nečistotami a vodou. Hrubá gumová medzipodrážka so štruktúrou ponúka viditeľný komfort a štýl, kamkoľvek sa vyberieš.
Air Jordan 1 Retro High OG „Pro Green“ – 189,99 €
Jeseň je ako stvorená aj na nosenie ikonického modelu Air Jordan 1 Retro High OG, ktorý tento rok oslavuje 40. výročie od uvedenia na trh.
Popri návrate OG farebných vyhotovení predstavuje návrhársky tím značky taktiež novinku s označením „Pro Green“ s minimalistickým svetlým základom a tmavozelenými prekrytiami a logom swoosh. Sofistikovaný nádych a moderný twist pre generáciu Z dodáva modelu zlaté logo Wings na členku.
Adidas Originals Samba Lux – 200 €
Model Adidas Originals Samba sme v posledných rokoch predstavili do najmenších detailov v rôznych vyhotoveniach, avšak novinka označená ako „Lux“ ponúka novú perspektívu na ikonu.
Tenisky majú prémiový kožený zvršok v bordovej farbe s detailným prešívaním jednotlivých častí, pričom stoja na štruktúrovanej gumovej podrážke, ktorá je hrubšia oproti klasickej verzii. Najviac nás však baví detail v podobe strapcov cez šnúrovanie. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je presne 174 eur.
Adidas Originals Samba Lux „Maroon“ budú ozdobou tvojich jesenných outfitov.
HOKA® U Tor Summit – 210 €
Turistické dedičstvo v novom vyhotovení pre ulice – takto by sme v stručnosti charakterizovali model HOKA® U Tor Summit, ktorý je inšpirovaný alpským štýlom a vzdáva hold klasickej turistickej obuvi.
Novinka vychádza z charakteristického odpruženia značky HOKA®, stojí na gumovej podrážke Vibram® a má atraktívny vzhľad s luxusnou nubukovou kožou, gumovým nárazníkom, cik-cak prešívaním a kovovými očkami. Výsledok? Outdoorový štýl s fresh módnymi prvkami vhodnými do mesta, ktorý musíš vyskúšať.
Tenisky HOKA® U Tor Summit sú v predaji v ženských veľkostiach.
Salomon ACS Pro GTX – 220 €
Pre fanúšikov modernej outdoorovej obuvi máme pripravený ešte jeden tip v podobe modelu Salomon ACS Pro GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie), ktorý v minulosti upravil módny dom Maison Margiela, s rýchlošnúrovacím systémom vo vkusnom sivo-béžovom vyhotovení.
Obuj si jednu z najelegantnejších outdoorových siluet, akú si môžeš zaobstarať. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je 195 eur.
Air Jordan 11 „Rare Air“ – 229,99 €
Medzi najviac HOT novinky v ponuke online obchodu Footshop určite patrí limitovaný model Air Jordan 11 „Rare Air“, ktorý sa vyznačuje originálnou farebnou schémou s červenými a modrými farebnými blokmi a podrážkou s jednotkou Air Sole po celej dĺžke a logom Jumpman.
Dielo legendárneho návrhára Tinkera Hatfielda vyzerá skvelo nielen s basketbalovými šortkami na palubovke, ale v súčasnosti najmä v uliciach v kombinácii so širokými džínsami alebo pohodlnými teplákovými nohavicami.
Air Jordan 11 „Rare Air“ sú v predaji tiež v ženských veľkostiach za nižšiu cenu.