Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Footshop.
dnes 9. októbra 2025 o 10:00
Čas čítania 3:49
Richard Balog

TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň

TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
Zdroj: Footshop
MÓDA FOOTSHOP NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Poskytni svojim nohám dokonalú ochranu, pohodlie a zároveň štýl, ktorý ti budú všetci závidieť.

Jeseň udrela v našich končinách v posledných týždňoch naplno, a to značí, že nastal správny čas vymeniť ľahké látkové tenisky za odolné modely, ktoré ťa udržia v suchu a teple. V spolupráci s online obchodom Footshop sme vybrali TOP 10 štýlov jesenných tenisiek od outdoorových značiek Salomon a HOKA®, ale aj Nike či Adidas Originals.

Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop. Ušetríš desiatky eur, ktoré môžeš využiť napríklad na cestovanie alebo zábavu.

Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.
Ak ťa bavia články o HOT módnych trendoch, outfitoch, najnovších vydaniach tenisiek alebo inšpiratívnych ľuďoch, ktorí vynikajú v odevnom priemysle, hudbe, športe a kultúre, staň sa členom klubu REFRESHER+ a získaš prístup bez obmedzení k celému obsahu na webe.
Odporúčané
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance 23. septembra 2025 o 10:00

Adidas Originals Campus 00s WTR Low 130 €

Úvod zoznamu otvárame originálnou verziou modelu Adidas Originals Campus 00s, ktorý v posledných sezónach patrí medzi bestsellery značky.

Návrhársky tím predstavuje HOT novinku s podtitulom WTR Low (Winter, pozn. redakcie) s charakteristickým vzhľadom v štýle estetiky Y2K, ktorá stojí na hrubej gumovej podrážke. Semišový zvršok v čiernej farbe dopĺňa mäkká podšívka z ovčej kože, ktorá ťa udrží v teple aj v chladných dňoch. Stačí nazuť a ísť. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je menej ako 115 eur. K dispozícii je tiež hnedé vyhotovenie.

Adidas Originals Campus 00s WTR
Zdroj: Footshop

Nike Air Force 1 '07 132,95 €

Ak máš rozpočet okolo 130 eur a hľadáš pohodlné tenisky, v ktorých zvládneš jesenné výkyvy počasia, siahni po ikonickom modeli Nike Air Force 1 '07 vo vyhotovení so semišovým zvrškom.

Novinka v svetlej farbe „Light Bone“ má minimalistický vzhľad, ktorý dopĺňa lesklý swoosh a panel na päte s logom Nike. Samozrejmosťou je textúrovaná medzipodrážka vybavená technológiou Nike Air pre dokonalý pocit pohodlia pri každom kroku. V prípade, že preferuješ tmavšie tenisky, v ponuke online obchodu Footshop je tiež tmavohnedá verzia.

Nike Air Force 1 '07
Zdroj: Footshop

Asics Gel-Kinetic Fluent 170 €

Z produktového katalógu značky Asics sme tentoraz vybrali model Gel-Kinetic Fluent, ktorý je ako stvorený na jesennú sezónu vďaka odolným syntetickým materiálom aj minimalistickej čierno-sivej schéme.

Tenisky sú vybavené inovatívnymi technológiami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou DNA japonskej značky, pričom ich najvýraznejším prvkom je futuristická medzipodrážka s dokonalým odpružením. Dostupné sú v mužských aj ženských veľkostiach.

Asics Gel-Kinetic Fluent
Zdroj: Footshop

Salomon XT-6 Skyline 180 €

Tenisky Salomon nepatria len do vysokohorského prostredia a prírody, ale ich novým prirodzeným prostredím sú aj mestské ulice, pričom medzi najatraktívnejšie modely patrí XT-6 Skyline.

V ponuke obchodu Footshop nájdeš atraktívne vyhotovenie modelu, ktoré má pevnú konštrukciu agileCHASSIS™ a rýchlošnúrovací systém quickLACE™. Je zahalené do syntetických materiálov v čierno-bielo-zelenej schéme s výrazným logom Salomon cez jazyk. Použi náš zľavový kód RF13 a ušetríš viac ako 23 eur z pôvodnej ceny.

Salomon XT-6 Skyline
Zdroj: Footshop

Nike Zoom Vomero Roam 182,95 €

Ak ti je blízka outdoorová estetika, veríme, že oceníš tiež model Nike Zoom Vomero Roam, ktorý nosí aj Kendrick Lamar.

Novinka je určená pre mestské prostredie a vlhké počasie, ktoré je pre jeseň v našom prostredí typické. Odolné materiály a gumový „nárazník“ chránia tenisky v bielo-béžovej schéme „Sail“ pred nečistotami a vodou. Hrubá gumová medzipodrážka so štruktúrou ponúka viditeľný komfort a štýl, kamkoľvek sa vyberieš.

Nike Zoom Vomero Roam
Zdroj: Footshop
Odporúčané
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny 2. októbra 2025 o 10:00

Air Jordan 1 Retro High OG „Pro Green“ 189,99 €

Jeseň je ako stvorená aj na nosenie ikonického modelu Air Jordan 1 Retro High OG, ktorý tento rok oslavuje 40. výročie od uvedenia na trh.

Popri návrate OG farebných vyhotovení predstavuje návrhársky tím značky taktiež novinku s označením „Pro Green“ s minimalistickým svetlým základom a tmavozelenými prekrytiami a logom swoosh. Sofistikovaný nádych a moderný twist pre generáciu Z dodáva modelu zlaté logo Wings na členku.

Air Jordan 1 Retro High OG „Pro Green“
Zdroj: Footshop

Adidas Originals Samba Lux 200 €

Model Adidas Originals Samba sme v posledných rokoch predstavili do najmenších detailov v rôznych vyhotoveniach, avšak novinka označená ako „Lux“ ponúka novú perspektívu na ikonu.

Tenisky majú prémiový kožený zvršok v bordovej farbe s detailným prešívaním jednotlivých častí, pričom stoja na štruktúrovanej gumovej podrážke, ktorá je hrubšia oproti klasickej verzii. Najviac nás však baví detail v podobe strapcov cez šnúrovanie. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je presne 174 eur.

Adidas Originals Samba Lux „Maroon“ budú ozdobou tvojich jesenných outfitov.

Adidas Originals Samba Lux
Zdroj: Footshop

HOKA® U Tor Summit 210 €

Turistické dedičstvo v novom vyhotovení pre ulice – takto by sme v stručnosti charakterizovali model HOKA® U Tor Summit, ktorý je inšpirovaný alpským štýlom a vzdáva hold klasickej turistickej obuvi.

Novinka vychádza z charakteristického odpruženia značky HOKA®, stojí na gumovej podrážke Vibram® a má atraktívny vzhľad s luxusnou nubukovou kožou, gumovým nárazníkom, cik-cak prešívaním a kovovými očkami. Výsledok? Outdoorový štýl s fresh módnymi prvkami vhodnými do mesta, ktorý musíš vyskúšať.

Tenisky HOKA® U Tor Summit sú v predaji v ženských veľkostiach.

HOKA® U Tor Summit
Zdroj: Footshop

Salomon ACS Pro GTX 220 €

Pre fanúšikov modernej outdoorovej obuvi máme pripravený ešte jeden tip v podobe modelu Salomon ACS Pro GTX (Gore-Tex®, pozn. redakcie), ktorý v minulosti upravil módny dom Maison Margiela, s rýchlošnúrovacím systémom vo vkusnom sivo-béžovom vyhotovení.

Obuj si jednu z najelegantnejších outdoorových siluet, akú si môžeš zaobstarať. Cena s naším zľavovým kódom RF13 je 195 eur.

Salomon ACS Pro GTX
Zdroj: Footshop

Air Jordan 11 „Rare Air“ 229,99 €

Medzi najviac HOT novinky v ponuke online obchodu Footshop určite patrí limitovaný model Air Jordan 11 „Rare Air“, ktorý sa vyznačuje originálnou farebnou schémou s červenými a modrými farebnými blokmi a podrážkou s jednotkou Air Sole po celej dĺžke a logom Jumpman.

Dielo legendárneho návrhára Tinkera Hatfielda vyzerá skvelo nielen s basketbalovými šortkami na palubovke, ale v súčasnosti najmä v uliciach v kombinácii so širokými džínsami alebo pohodlnými teplákovými nohavicami.

Air Jordan 11 „Rare Air“ sú v predaji tiež v ženských veľkostiach za nižšiu cenu.

Air Jordan 11 „Rare Air“
Zdroj: Footshop
Pozri si celú ponuku v online obchode Footshop
Použi náš zľavový kód RF13, ktorý platí na všetky nezľavnené produkty v online obchode Footshop.
Odporúčané
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať 16. septembra 2025 o 15:00
Odporúčané
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance 23. septembra 2025 o 10:00
Odporúčané
Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny Najkrajšie tenisky, ktoré ťa nebudú stáť majland. Pozri si TOP modely za férové ceny 2. októbra 2025 o 10:00
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
FOOTSHOP NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Richard Balog
Richard Balog
Reporter (external)
Všetky články
[email protected]
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: footshop.sk
Foto: Footshop
Náhľadový obrázok: Footshop
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
refresher+
Odporúčané
Kam na Pumpkin Spice Latte v Bratislave? Od budget verzie za 2,90 € až po trendy variácie s matchou
pred 2 dňami
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
Sponzorovaný obsah
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion Live!
pred 2 dňami
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
Sponzorovaný obsah
Branislav viac ako 30 rokov organizuje Medzinárodný maratón mieru: Príprava trvá rok, v deň konania pracuje 1 500 ľudí (ROZHOVOR)
1. 10. 2025 9:00
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
Sponzorovaný obsah
Vlasové trendy v roku 2026: „Dominovať bude prirodzenosť, odvážnym odporúčam červenú a fialovú,“ hovorí kaderník Julo (Rozhovor)
30. 9. 2025 20:00
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Storky
Cristiano Ronaldo si polepšil. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Temný rave sa stretol s romantikou. Boli sme na otvorení Mercedes-Benz Fashion L...
Sponzorovaný obsah
Najlacnejší elektromobil? Nová Dacia je menšia ako Fiat 500, cena ťa prekvapí
Adidas rozširuje kolekciu pre zvieratá. Pozri si jesennú módu pre tvojho psíka
Košická Tabačka po maratóne mieru ožila vďaka YSS Movement x UNK9 pop-up party
Karlos Vémola sa objaví vo filme Bojovník po boku Milana Ondríka
Taylor Swift prepisuje históriu predajov. Prekonala všetkých okrem jednej hviezd...
Refresher bol na medzinárodnom maratóne v Košiciach. Dnes padol nový rekord
Taylor Swift dnes vydala nový album. „The Life of a Showgirl“
Rozvod po takmer 20 rokoch manželstva? Nicole Kidman s manželom žijú oddelene
Milánsky fashion week priniesol legendárny moment. Filmová Miranda Priestly sa s...
Prichádza nový seriál o rodine Gucci. V čom sa bude líšiť od slávneho filmu?
Casa Amor preverí vzťahy v Love Islande. Pozri, ako vyzerá nová vila
Je známe, kto vystúpi na Super Bowl 2026. Bad Bunny ovládne polčasovú šou
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Lifestyle news
Dcére zosnulého herca Robina Williamsa došla trpezlivosť. Vyzvala fanúšikov, aby prestali zdieľať falošné videá jej otca pred 30 minútami
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme pred hodinou
Fortnite sa spojil s ďalšou hviezdou. Doja Cat bude mať v hre hneď dva halloweenske skiny pred 2 hodinami
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom pred 3 hodinami
Taylor Swift svoj nový album tvorila na starom českom klavíri. „Som na to nesmierne hrdá,“ reaguje majiteľka pred 3 hodinami
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne dnes o 09:57
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete dnes o 09:06
Prvé zábery odhalili nového Dumbledora. Fanúšikovia majú zmiešané reakcie dnes o 07:57
Lana Del Rey sa na Parížskom Fashion Weeku objavila po boku manžela. Ich odlišné outfity bavia internet včera o 19:04
Spravodajstvo
Polícia SR Správy počasie Vláda Roberta Fica Tragédia
Viac
Nové detaily k tragédii na Horehroní: Dopravná nehoda sa stala pri prebiehaní
pred 28 minútami
Fico chce otvoriť tému spaľovacích motorov. Premiér tvrdí, že ich zákaz musí prejsť revíziou
pred hodinou
Nemec vyhral v lotérii 120 miliónov eur. Prihlásil sa až po dvoch týždňoch
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
Oblečenie
pred 3 dňami
Pracovné bundy s vintage estetikou sú must have počas jesene. Pozri si TOP 10 štýlov pre mužov
pred 3 dňami
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
Odporúčané
OUTFIT CHECK: Takto sa obliekajú najštýlovejšie Slovenky a Češky. Aké sú trendy na jeseň?
3. 10. 2025 16:00
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
TOP momenty z fashion weekov: Takto vyzerá nová éra Balenciagy, Bottegy Venety či Dioru
včera o 16:00
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
Odporúčané
Outfit check z Mercedes-Benz Fashion Live! Večer ovládli temné farby, vrstvenie a luxusné doplnky
4. 10. 2025 12:00
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku
Shein spúšťa kamenné predajne. Fast fashion reťazec otvorí svoju prvú prevádzku vo Francúzsku
3. 10. 2025 17:08
Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia
Končí Balenciaga, ako ju poznáme? Streetwear a oversized mikiny nahradil minimalizmus a elegancia
pred 2 dňami
Viac z Šport Všetko
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
Zahraničie
pred 4 dňami
Desivé vykĺbenie ruky na turnaji Oktagonu. Bojovník utrpel hrozivé zranenie, poznáme finalistov v boji o milióny korún
pred 4 dňami
Attila Végh, Karlos Vémola a Gábor Boráros sa vracajú do súbojov. Predstavia sa v pražskej O2 aréne
dnes o 09:57
LeBron James prekvapil fanúšikov. Jeho tajomné oznámenie nebolo o konci kariéry
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
Hry
včera o 07:23
Game of Thrones čoskoro dostane nový spin-off. Prinesie zásadnú zmenu, ktorá sa nebude páčiť všetkým
včera o 07:23
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete
dnes o 09:06
Škoda po vlne kritiky ruší spoluprácu so SNG. Sťahuje autá z jej nádvoria, dôvodom sú praktiky vedenia
pred 2 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak
Zahraničné
pred 2 dňami
Instagram odmení najlepších tvorcov. Len pár influencerov získa zlatý prsteň a špeciálny odznak
pred 2 dňami
Jake Paul na výlete v slovenskej dedine: AI video s jeho podobou ovládlo sociálne siete
dnes o 09:06
Žena porodila pred vyše 600 000 ľuďmi. Svoj pôrod vysielala naživo na online platforme
pred hodinou

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
So zimou prichádzajú aj častejšie zápaly močových ciest. Na čo si dať pozor a čo pomáha?
Zdravie
pred 2 hodinami
V spolupráci
So zimou prichádzajú aj častejšie zápaly močových ciest. Na čo si dať pozor a čo pomáha?
pred 2 hodinami
Existuje účinná prevencia?
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
Cristiano Ronaldo opäť prepisuje históriu. Stal sa prvým aktívnym futbalovým miliardárom
pred 3 hodinami
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou
V spolupráci
FOTO: Pozri si elegantný byt z Poľska so ženským rukopisom. Nadchne ťa príjemnou atmosférou
pred 3 hodinami
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
V spolupráci
TOP teniskové novinky od Air Jordan, Salomon či Adidas Originals, ktoré sú ako stvorené na jeseň
dnes o 10:00
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
refresher+
Odporúčané
“Neverím, že by toto Miška spravila” Nicolas z Love Islandu v Close Friends
včera o 18:00
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Aneta strávila noc v dome z filmu The Conjuring: Jedna entita ma odtiaľ prenasledovala až domov (Rozhovor)
včera o 11:00
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
Separ zverejnil zoznam vecí, ktoré sú na jeho blížiacom sa koncerte zakázané. Niektoré položky ťa prekvapia
včera o 10:18
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
Zvrat v Love Islande: Účastníčka dobrovoľne opustila šou. Vraj to bolo jej najlepšie rozhodnutie
pred 2 dňami
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
refresher+
Odporúčané
Kedysi varili drogy či prehrali všetko v automatoch, dnes bojujú za nový život. Strávila som víkend s abstinentmi
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
Toto sú najlepšie pivá z Európy. V rebríčku nájdeš aj Česko, prvé miesto ťa prekvapí
včera o 17:21
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
Koľko v priemere trvá mužom dosiahnuť orgazmus? Výsledky novej štúdie ťa zrejme prekvapia
pred 3 dňami
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
Jovinečko prišiel o Instagram, kde mal takmer pol milióna followerov. „S*re ma to a riešim to,“ tvrdí
pred 2 dňami
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Jano bol na jablkovej brigáde v Taliansku: Robili sme 22 dní bez voľna, no za tie peniaze by som sa tam určite vrátil (Rozhovor)
4. 10. 2025 8:30
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
refresher+
Odporúčané
Mladá učiteľka zviedla 14-ročného žiaka. Kým jeho bratranec šoféroval, oni súložili na zadných sedadlách
28. 9. 2025 8:30
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v reštaurácii U Katky z Na nože v Ťahanovciach. Martin Novák bol našou poslednou nádejou, hovorí vedúca (Reportáž)
2. 10. 2025 10:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Späť
Zdieľať
Diskusia